Panamá

Panamá digitaliza completamente la evaluación de los estudios ambientales

Promotores y consultores podrán presentar solicitudes de las categorías I, II y III sin trasladar expedientes físicos entre oficinas

Silueta gris en una celda que estira el brazo hacia pilas de carpetas de papel atadas con sogas y sellos de cera roja.
La plataforma eliminará la entrega de ejemplares impresos después de la admisión de los expedientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La evaluación ambiental de proyectos en Panamá dejó atrás parte de su recorrido entre expedientes impresos, traslados y entregas presenciales.

La plataforma e-SEVIA 2.0 comenzó a gestionar digitalmente todas las fases de los Estudios de Impacto Ambiental, desde la admisión hasta la decisión final, con acceso para promotores, consultores, instituciones públicas y ciudadanos.

PUBLICIDAD

La herramienta representa la segunda etapa del Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Su principal cambio consiste en integrar la recepción, revisión, análisis y resolución dentro de un mismo espacio tecnológico, en lugar de limitar la digitalización al ingreso inicial de documentos. Cada solicitud podrá seguirse mientras avanza por las distintas instancias técnicas.

El sistema admite estudios de las categorías I, II y III, clasificadas según la magnitud y el alcance de los posibles efectos ambientales. La primera corresponde a iniciativas que no generan impactos negativos significativos; la segunda comprende afectaciones moderadas que requieren medidas conocidas, mientras la tercera abarca proyectos con consecuencias importantes, acumulativas o de mayor complejidad.

PUBLICIDAD

Para los promotores, el nuevo modelo busca reducir viajes, costos administrativos y tiempos asociados con el intercambio físico de expedientes. Los estudios ya no tendrán que presentarse mediante múltiples ejemplares impresos después de su admisión, una exigencia que elevaba el consumo de papel y obligaba a movilizar documentos extensos entre oficinas centrales y regionales.

Una persona de perfil en camisa de mezclilla revisa documentos del IRS con un bolígrafo en una mesa de madera, junto a una laptop abierta.
La ciudadanía podrá revisar los proyectos y presentar observaciones sobre sus posibles impactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización también pretende dejar una huella verificable de cada actuación. El sistema deberá registrar cuándo se recibió un documento, quién lo examinó y en qué etapa permanece, lo que puede reducir la incertidumbre que enfrentaban empresas y consultores. La trazabilidad, sin embargo, dependerá de que la información sea actualizada oportunamente por los funcionarios responsables.

Las solicitudes admitidas estarán disponibles para consulta pública, permitiendo que comunidades, organizaciones y especialistas conozcan los proyectos antes de que exista una decisión definitiva.

Los ciudadanos podrán examinar el contenido de los estudios y presentar observaciones sustentadas sobre posibles afectaciones sociales o ecológicas, fortaleciendo el componente de participación contemplado en el Acuerdo de Escazú.

La plataforma no elimina las consultas comunitarias ni convierte la evaluación en una aprobación automática. Los promotores continúan obligados a identificar impactos, presentar medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación y responder los requerimientos técnicos.

Durante 2025 fueron aprobados 717 proyectos asociados con inversiones superiores a $5,422 millones. Europa Press
Durante 2025 fueron aprobados 717 proyectos asociados con inversiones superiores a $5,422 millones. Europa Press

MiAMBIENTE conserva la facultad de solicitar información adicional, rechazar estudios deficientes o imponer condiciones ambientales a los proyectos autorizados.

e-SEVIA 2.0 se apoya en el Decreto Ejecutivo 4 del 28 de mayo de 2026, que reorganizó las reglas aplicables a la evaluación, modificación, seguimiento y control de los estudios. La normativa también busca evitar que obras relacionadas funcionalmente sean divididas en varios expedientes para reducir artificialmente su categoría o limitar el análisis integral de sus efectos acumulados.

Otro cambio recae sobre los consultores ambientales, cuyas responsabilidades quedaron definidas con mayor precisión. Los profesionales deben mantener actualizado su registro y responder por el contenido técnico presentado, mientras la plataforma permite identificar quién elaboró cada estudio.

Esto facilita revisar antecedentes y detectar posibles inconsistencias entre la información declarada y las condiciones reales del proyecto.

La descentralización constituye otro desafío. MiAMBIENTE anunció el fortalecimiento de sus direcciones regionales con capacitación y personal técnico especializado para atender principalmente los estudios de categoría I.

Frasco transparente con etiqueta de planta sobre suelo agrietado y seco, con la silueta oscura de una industria al fondo
El resultado del sistema dependerá de la calidad de los análisis y del seguimiento a los compromisos ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es evitar que los expedientes de menor complejidad se acumulen en la sede central, aunque la agilidad dependerá de la capacidad efectiva disponible en cada provincia.

Durante 2025, la institución procesó y resolvió 943 estudios, de los cuales 717 fueron aprobados, una proporción cercana al 76%. Los proyectos autorizados representaban inversiones superiores a $5,422 millones y una generación estimada de 32,248 empleos. Estas plazas, sin embargo, solo se materializarían si todas las iniciativas llegan a ejecutarse y construirse.

En el primer semestre de 2026 se resolvieron otros 377 expedientes y 304 recibieron aprobación, equivalentes al 80.6% del total procesado. Las iniciativas estaban asociadas con más de $1,418 millones y proyectaban 13,103 puestos de trabajo durante su ejecución.

Las cifras muestran la relevancia económica de decisiones que también deben proteger ecosistemas y comunidades potencialmente afectadas.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, presentó la plataforma como una herramienta para combinar inversión, reglas claras y sostenibilidad. Pero su verdadero resultado no se medirá únicamente por la rapidez con que se resuelvan los trámites, sino por la calidad de los análisis, la publicación completa de los expedientes y la capacidad institucional para fiscalizar posteriormente los compromisos aprobados.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeEstudio de Impacto AmbientalMinisterio de AmbienteBurocracia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aeropuerto de Tocumen en Panamá movilizó más de 15.8 millones de pasajeros hasta agosto

La terminal registró 121,521 operaciones aéreas durante los primeros ocho meses de 2026, mientras el transporte de mercancías aumentó 8%.

Aeropuerto de Tocumen en Panamá movilizó más de 15.8 millones de pasajeros hasta agosto

Bancos no reciben con buen ánimo la eliminación de cobros que hacen por algunos trámites

La medida de la Superintendencia de Bancos empezará a regir a partir de enero de 2027

Bancos no reciben con buen ánimo la eliminación de cobros que hacen por algunos trámites

Airbnb y otros hospedajes turísticos pagarían un impuesto de 15% en Panamá

Las plataformas podrían convertirse en agentes encargados de recaudar y entregar el tributo al Estado, aunque el procedimiento dependerá de la reglamentación posterior.

Airbnb y otros hospedajes turísticos pagarían un impuesto de 15% en Panamá

Docente investigado por presunto delito sexual fue encontrado sin vida en su residente en La Arena de Chitré, en Panamá

El deceso se produjo antes de que las autoridades cumplieran una diligencia de allanamiento

Docente investigado por presunto delito sexual fue encontrado sin vida en su residente en La Arena de Chitré, en Panamá

Panamá y Francia se acercan para potenciar nuevas áreas de inversión y cooperación

Autoridades destacan que los vínculos políticos y económicos entre ambos países atraviesan por una etapa de expansión

Panamá y Francia se acercan para potenciar nuevas áreas de inversión y cooperación

TECNO

El CEO de Nvidia advierte a la Generación Z: “Hay miles de empleos gracias a los centros de datos”

El CEO de Nvidia advierte a la Generación Z: “Hay miles de empleos gracias a los centros de datos”

Por qué la madre de Elon Musk considera que dormir en un garaje es un lujo

Microsoft alerta de un futuro en el que la IA podría competir con los humanos por los recursos

Reemplazan a los call center con Muse, el agente de IA de Meta: hace llamadas y cierra negocios

Ver Real Betis vs Getafe por La Liga en Fútbol Libre es una búsqueda peligrosa para tus contraseñas

ENTRETENIMIENTO

La nueva “Resident Evil” rompe un récord histórico y recibe elogios inesperados de la crítica

La nueva “Resident Evil” rompe un récord histórico y recibe elogios inesperados de la crítica

Condenan a un empresario texano a 11 años de prisión por un esquema Ponzi de USD 35 millones que tuvo a Travis Kelce entre sus víctimas

Arrestan a una mujer en Minnesota y su parecido con Jennifer Lopez causa furor en redes

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Murió a los 22 años Duda Alves, la tiktoker brasileña conocida como “la chica que odia las cosas”

MUNDO

La Comisión Europea exige a China avances creíbles en la búsqueda del equilibrio comercial

La Comisión Europea exige a China avances creíbles en la búsqueda del equilibrio comercial

El Gobierno francés propuso un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros para reducir el déficit en 2027

El primer ministro de Polonia denunció que los planes de Rusia incluyen ataques contra los aliados de Ucrania

Los ataques rusos a depósitos farmacéuticos amenazan el acceso a medicamentos en Ucrania

Una persona murió cuando un drone hutí fue interceptado cerca de la Meca por Arabia Saudí