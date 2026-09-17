Por qué la madre de Elon Musk considera que dormir en un garaje es un lujo

Maye Musk considera un garaje suficiente para dormir en Starbase - REUTERS/Pavel Mikheyev

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Maye Musk, madre de Elon Musk, considera que dormir en un garaje puede ser un lujo si existe un sofá, un colchón o, simplemente, un techo. La modelo y nutricionista explicó que se hospeda de esa forma cuando visita Starbase, la base de desarrollo de SpaceX en Texas, y vinculó esa elección con una filosofía personal marcada por la adaptación y la austeridad.

“Si tengo un sofá o un colchón en el suelo, me conformo”, declaró Maye Musk a The New York Post. “Dormir en el suelo... tener un techo sobre la cabeza es un lujo”, añadió. Sus palabras aparecen en el contexto de la publicación de sus memorias, Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age, donde revisa su trayectoria familiar y profesional.

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La madre de Elon Musk defiende una vida marcada por la austeridad - REUTERS/Nathan Howard

Starbase y una idea práctica sobre la comodidad

La imagen de Maye Musk durmiendo en el garaje de su hijo contrasta con la dimensión pública de Starbase, el centro de SpaceX dedicado al desarrollo de cohetes y proyectos espaciales. Sin embargo, para ella, el lugar no representa una carencia, sino una opción suficiente para pasar la noche durante sus visitas.

La autora ha señalado que su experiencia como madre soltera influyó en esa visión. Criar a Elon, Kimbal y Tosca Musk mientras construía una carrera como modelo y nutricionista exigió afrontar cambios y dificultades sin basar sus decisiones en el lujo.

En sus memorias, Maye Musk presenta la resiliencia como una capacidad para ajustarse a las circunstancias. La anécdota del garaje resume esa postura: disponer de seguridad y un espacio básico tiene más valor que contar con un alojamiento amplio o equipado.

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La familia de Elon Musk vuelve al centro de la conversación pública - REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Maye Musk describe una infancia distinta para Elon

El libro también repasa la infancia de Elon Musk. Según Maye Musk, su hijo mayor tenía intereses distintos a los de sus hermanos y, desde los seis años, pasaba buena parte de su tiempo entre libros, videojuegos y ordenadores.

La madre del empresario afirmó que comprendió que Elon razonaba de forma poco común cuando apenas tenía tres años. Aun así, aseguró que nunca imaginó que fundaría empresas valoradas en miles de millones de dólares. “Sabía que era brillante, pero hay niños brillantes que se pasan el día en un sótano y no salen de ahí. Él podría haber sido así”, declaró a The Telegraph.

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Maye Musk también relató que su hijo tuvo dificultades para relacionarse en el colegio. Los profesores lo describían como “soñador”, mientras que destacaba en física y matemáticas. “Sus actividades favoritas eran solitarias: leer, trabajar con una computadora, programar”, escribió.

El recuerdo del acoso escolar y su respaldo público

La autora sostuvo que Elon Musk sufrió acoso escolar durante la adolescencia. En una ocasión, según su relato, fue golpeado con tal gravedad que tuvo que recibir atención hospitalaria.

Vivian Wilson cuestiona el control tecnológico con una campaña de moda - crédito captura de pantalla Desigual/YouTube

Maye Musk afirmó que aún se preocupa por sus tres hijos. Sobre Elon, cuestionó el tratamiento que, a su juicio, recibe en parte de los medios, donde ha sido presentado como un “villano de James Bond”. Ella, en cambio, lo describe como un “héroe de la innovación estadounidense y un pionero de la energía verde”.

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Problemas familiares de Musk

La defensa pública de su hijo aparece mientras Elon Musk mantiene conflictos familiares expuestos en medios y producciones documentales. Ashley St. Clair, madre de uno de sus hijos, afirmó que el entorno del empresario le ofreció 40 millones de dólares y pagos mensuales de 100.000 dólares a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad. Según su testimonio, rechazó la propuesta y esta fue retirada después.

Otra de las tensiones públicas involucra a Vivian Wilson, hija de Elon Musk. En 2022, cambió legalmente su nombre y su identidad de género, dejó de utilizar el apellido de su padre y adoptó el de su madre, Justine Wilson.

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Durante ese proceso, Vivian expresó que no quería mantener vínculo con Musk. El distanciamiento se profundizó por las posiciones públicas del empresario sobre cuestiones de identidad transgénero. Vivian se convirtió en una figura visible dentro de la comunidad LGTBIQ+.

La campaña Born to disobey, de Desigual, en la que apareció Vivian Wilson junto a un robot muy parecido a uno Tesla, fue interpretada como una referencia indirecta a esa ruptura. La pieza contrapone la eficiencia tecnológica con situaciones que exigen creatividad y autonomía.