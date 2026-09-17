Sociedad

“Voy a ganar el Quini”: la premonición de un hombre que se quedó con un premio millonario de la lotería en Córdoba

El apostador jugaba una vez al mes, ni bien cobraba su sueldo, y le había anticipado su suerte a la agenciera. Percibirá cerca de $960 millones en mano por tener el ticket ganador

Una mujer con vestido rojo junto a un bombo de lotería transparente que contiene bolas de colores numeradas sobre una bandeja.
La boleta ganadora del Quini 6 fue jugada en una agencia de la calle San Martín al 900 de La Para, en el interior de Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre de La Para, en el interior de la provincia de Córdoba, ganó más de $1.374 millones en el sorteo que llevó a cabo el Quini 6 durante este miércoles, tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional Primer Sorteo. La boleta ganadora fue jugada en una agencia ubicada sobre la calle San Martín al 900 de esa misma localidad.

La historia detrás del ticket tiene un trasfondo que hoy cobra un nuevo color. Silvana Pellarolo, responsable de la agencia que emitió el boleto victorioso, contó en diálogo con Cadena 3, que el ganador le había anticipado su destino con meses de antelación.

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“Hace seis meses que jugaba. ‘Yo voy a ganar el Quini 6 acá’, me dijo una vez”, relató la agenciera. Según detalló Pellarolo, el apostador mantenía una rutina constante: jugaba su sueldo “una vez al mes, ni bien cobraba”.

La noticia no tardó en sacudir a la pequeña comunidad. “La felicidad es absoluta, pero nadie cae. La suerte está en La Para”, expresó la responsable de la agencia al describir el clima que se vivió en el pueblo tras conocerse el resultado.

Un bombo transparente de lotería con bolas de colores y un estante con esferas numeradas frente a un cartel con la palabra Suerte.
Según la agencia de La Para, el apostador jugaba al Quini 6 una vez al mes, ni bien cobraba su sueldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números ganadores de la modalidad Tradicional fueron el 13, 14, 16, 19, 20 y 29. Tras las deducciones impositivas aplicadas por Arca sobre los premios de juegos de azar, el ganador percibirá alrededor de $960 millones en mano sobre el pozo bruto de $1.374.510.690.

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El premio no tuvo un único beneficiario. El pozo principal de la modalidad Tradicional contó con un segundo ganador, según informó la Lotería de Santa Fe: la apuesta fue realizada en una agencia de la avenida Corrientes al 4308, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también alcanzó los $1.374 millones.

En las restantes modalidades del sorteo también hubo premios y ganadores, de acuerdo con lo difundido por El Doce TV. La Segunda quedó vacante y acumuló un pozo superior a $3.199 millones, mientras que la Revancha tampoco registró ganadores y llegó a más de $8.563 millones. En Siempre Sale, diez apostadores acertaron cinco números y cada uno recibirá más de $39 millones.

Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia del Quini 6

En diciembre pasado, una suma de $8.800 millones fue obtenida por un jugador de Reconquista, Santa Fe, en la noche que mayores expectativas y proyecciones despertó, y se convirtió así en el premio más grande que haya otorgado el Quini 6. La Lotería de Santa Fe indicó que solo hubo una boleta ganadora en la modalidad Revancha correspondiente al sorteo.

Ese resultado extraordinario fue habilitado por la combinación numérica 05-15-25-33-40 y 45. Durante 37 años consecutivos de actividad en la agenda de apuestas de la Argentina, jamás el Quini 6 había entregado semejante pozo, que durante semanas convocó la atención nacional. La Lotería de Santa Fe comunicó: “El pozo creció a un ritmo nunca visto, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo”.

Un bombo transparente con esferas numeradas junto a una bandeja acrílica con bolas organizadas y un cartel rojo con la palabra LOTERÍA.
En diciembre, un apostador de Reconquista, Santa Fe, ganó $8.800 millones y obtuvo el premio más grande en la historia del Quini 6 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar en la modalidad Quini 6 Tradicional, tanto en el Primer Sorteo como en La Segunda del Quini, el precio es de $1500; en la opción “Revancha” es necesario abonar $500 adicionales, y en “Siempre Sale” el billete cuesta $500. Así, el valor final por ticket suma $2.500. Los días habilitados para el sorteo son miércoles y domingos.

La Lotería de Santa Fe también destacó en su mensaje oficial: “Con más de un millón setecientas mil apuestas, el Quini volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria, la emoción que genera y la posibilidad real de cambiar la vida en un instante”.

Esta edición fijó un nuevo máximo histórico no solo por los montos alcanzados, sino por la falta de ganadores en varias categorías. En el Tradicional, luego de sortearse los números 01-07-15-29-40 y 45, ningún participante acertó, por lo que el próximo miércoles se ofrecerá otro pozo acumulado. De igual modo, en La Segunda, la combinación 04-16-29-31-34 y 45 quedó vacante. Finalmente, la modalidad Siempre Sale entregó el premio a 70 ganadores, quienes, con la combinación correcta 05-14-17-29-33 y 43, obtuvieron más de $5 millones cada uno.

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