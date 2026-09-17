"Atendiendo a los kukas mentirosos": el presidente Javier Milei opinó sobre las reservas en el oro del Banco Central

La intervención del senador Monteverde sobre las reservas de oro del Banco Central

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Después de la polémica que se dio en la comisión del Senado sobre el lugar en el que están las reservas de oro del Banco Central, cuando la semana pasada Santiago Bausili, presidente de la autoridad monetaria, fue a defender la reforma de la carga orgánica del organismo, el presidente Javier Milei habló del tema.

Lo hizo en X sobre un recorte de una intervención del senador Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, quien pidió una de privilegio contra la senadora Juliana Di Tullio –quien tuvo un fuerte cruce con Bausili en la reunión de comisión por el tema– y otros legisladores por “la fábula y el manto de sospecha que se pretende tender sobre el manejo de las reservas y sobre la conducción del Banco Central”.

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“Monteverde atendiendo a los kukas mentirosos. Capítulo ‘el oro del BCRA’ del libro ‘Mentiras kukas para operar a un gobierno opositor’. El socialismo del Siglo XXI es la misma basura no importa el lugar del mundo. CIAO!!”, escribió el mandatario.

El posteo de Milei

Monteverde remarcó que, como dijo el presidente del Banco Central, las reservas se encuentran distribuidas, en el caso del oro, entre la bóveda del Banco Central y el Banco de Basilea, que, aseguró, no tiene sucursal en Londres.

“Si desconfían, traigan alguna prueba. Dicen que está en Londres el oro: bueno, demuéstrenlo. No hay por qué desconfiar de la palabra de quien tiene autoridad para hacer el manejo de las reservas. Cualquier senador de esta Cámara puede tener vista del expediente sobre el manejo de las reservas, por supuesto firmando el debido compromiso de confidencialidad, no está oculto”, dijo el senador y recordó que lo que se hizo en el Central con el oro son movimientos idénticos a los que se hicieron en 2011, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

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Monteverde dijo que se habló de un pedido de acceso a la información pública que no existe y leyó una comunicación de la AGN a la senadora Di Tullio que dice que están aprobados los estados contables del BCRA de 2023 y 2024 y que los del año pasado se encuentran todavía en proceso de análisis. “En relación con la trazabilidad de las reservas de oro del Estado nacional colocadas en el extranjero, se informa que el BCRA ha cumplimentado con la entrega total de la información requerida por esta Auditoría General de la Nación para realizar dicha evaluación específica”, dijo.

Juliana Di Tullio en la sesión del Senado con Santiago Bausili

“No sigamos con la ficción de dónde están, si se las llevaron, si los ingleses las tienen. Les cuento: no hay vínculo contractual alguno con el Banco de Inglaterra y el Banco Central. Estamos asistiendo a puro fulbito para la tribuna”, aseguró Monteverde.

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El legislador nacional cerró y pidió que “se deje de desinformar a la sociedad y de atemorizar con cosas, con ficción. Basta de ficción”.

Bausili en el Senado

Días atrás, Bausili compareció ante el Senado y explicó por primera vez qué pasó con el oro que estaba en las bóvedas del BCRA. Según su relato, a principios de 2024 la entidad decidió trasladar parte de los lingotes al Bank for International Settlements (BIS) en Suiza, aprovechando una “ventana de oportunidad” para convertir barras de menor calidad en otras de mayor liquidez y aceptación en el mercado. Bausili aseguró que todos los movimientos están documentados y auditados por la AGN y por la firma PricewaterhouseCoopers, y que la información no fue difundida en tiempo real para no exponer la estrategia de administración de reservas a operadores del mercado.

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La exposición se enmarcó en la defensa del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que busca concentrar el mandato del banco en la estabilidad monetaria y eliminar los mecanismos de financiamiento al Tesoro.

Cinco días después, los senadores peronistas Juliana Di Tullio y Martín Soria presentaron un pedido urgente de citación a Bausili ante las comisiones del Senado, para que explique en detalle el traslado de las 13 toneladas de oro al exterior en 2024.

Los legisladores exigen información sobre fechas, empresas de transporte involucradas, lugar exacto de depósito, riesgos de embargo por parte de acreedores extranjeros y las razones por las que los estados contables de 2024 y 2025 no precisaron la ubicación ni los riesgos de la operación.

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Además, Di Tullio cuestionó directamente la veracidad del relato de Bausili: afirmó que el oro no está en Suiza sino en el Bank of England, en Londres, y que el funcionario mintió al Senado. Por su parte, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, también contradijo a Bausili: aclaró que la auditoría del movimiento del oro aún no se realizó, debido a que el BCRA se negó a entregar la información necesaria.