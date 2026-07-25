Jensen Huang, CEO de Nvidia, publica por primera vez en X: carta para pedir IA sin restricciones

Jensen Huang pidió en X que los modelos de inteligencia artificial de pesos abiertos sean la base del liderazgo tecnológico estadounidense. (Composición)

Jensen Huang realizó su primera publicación en la red social X con una carta en la que defiende el desarrollo y uso de modelos de inteligencia artificial de pesos abiertos como base del liderazgo tecnológico de Estados Unidos.

El director ejecutivo de Nvidia eligió este canal para exponer su visión sobre la importancia de un ecosistema abierto, accesible y competitivo en el sector de la inteligencia artificial, según la información difundida por el propio documento.

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Un llamado a la apertura para la innovación

En el texto, Huang compara la situación actual de la inteligencia artificial con el surgimiento del software de código abierto en la década de 1980. Explica que aquel movimiento generó un entorno transparente donde desarrolladores de todo el mundo pudieron estudiar y perfeccionar programas, lo que sentó las bases de internet y de sistemas utilizados tanto por empresas como por instituciones públicas en Estados Unidos, incluyendo las Fuerzas Armadas y organismos federales.

El CEO de Nvidia comparó el avance de la IA abierta con el auge del software de código abierto en los años 80. (X.com)

El CEO de Nvidia sostiene que el verdadero liderazgo estadounidense no dependerá de un único modelo de frontera, sino de la capacidad del país para construir un ecosistema robusto y abierto que se extienda a todos los sectores. Según el documento, esta estrategia permitiría expandir las oportunidades de innovación y prosperidad en todo el territorio.

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Acceso y competencia, según Huang

La carta subraya que los modelos de IA de pesos abiertos ofrecen ventajas clave: permiten descargar, modificar y ejecutar los sistemas en infraestructuras propias, a diferencia de los modelos de pesos cerrados, que permanecen bajo control exclusivo de sus desarrolladores.

Según Huang, este acceso resulta fundamental para que empresas emergentes, universidades y organizaciones públicas puedan crear aplicaciones avanzadas sin depender del alto costo de entrenar modelos desde cero ni de la obligación de trabajar con sistemas de frontera para cada tarea.

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El directivo afirma que, con modelos de pesos abiertos, cada organización puede adaptar el modelo más adecuado a su trabajo y presupuesto, reservando los recursos de gran escala para desafíos realmente complejos. De este modo, la sostenibilidad económica de la inteligencia artificial queda asegurada a medida que la tecnología se aplica a una cantidad creciente de actividades cotidianas.

Huang sostuvo que la apertura en inteligencia artificial amplía la competencia y distribuye los beneficios de la tecnología. (Reuters)

El documento destaca que la adopción de estos modelos en sectores como fábricas, hospitales, explotaciones agrícolas, centros educativos y pequeños comercios puede consolidar el liderazgo estadounidense en la nueva etapa tecnológica. Además, Huang remarca que la competencia se convierte en un beneficio fundamental de los sistemas abiertos, pues evita que las ventajas de la inteligencia artificial se concentren en pocas manos y distribuye los beneficios entre un mayor número de actores.

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Control y seguridad: los argumentos del CEO

Otro eje central de la carta es el control que las organizaciones pueden mantener sobre sus sistemas de inteligencia artificial. Jensen Huang asegura que numerosas empresas buscan evitar la dependencia de un solo proveedor y proteger el conocimiento generado con el tiempo.

Para el CEO de Nvidia, los modelos de pesos abiertos facilitan esa autonomía al permitir que cada organización gestione sus datos, adapte los modelos a necesidades específicas y despliegue las soluciones según sus propios requisitos.

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El texto también reconoce los riesgos asociados a los modelos abiertos. Huang admite que, una vez publicados, los pesos escapan al control original y las modificaciones pueden resultar difíciles de rastrear. A pesar de ello, rechaza que la solución pase por imponer restricciones y argumenta que los defensores de la ciberseguridad necesitan acceso a modelos con capacidades similares a las que emplean los atacantes, lo que solo es posible con sistemas abiertos.

Nvidia propuso evitar restricciones prematuras sobre los modelos abiertos de inteligencia artificial en Estados Unidos. (Reuters)

La apertura como estrategia de seguridad

En la parte final del documento, Huang plantea que la apertura puede convertirse en una herramienta para reforzar la seguridad de la inteligencia artificial. Según el CEO de Nvidia, los modelos cerrados no garantizan seguridad absoluta, ya que pueden ser vulnerados o fallar sin que se detecte desde el exterior. Concentrar la tecnología en pocos sistemas aumenta los riesgos y debilita la competencia.

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El directivo sostiene que una comunidad amplia de investigadores puede examinar y fortalecer los modelos abiertos, identificar vulnerabilidades y desarrollar salvaguardas. En palabras del propio Huang, “la seguridad de la inteligencia artificial puede depender de dar a más personas la capacidad de probar y fortalecer los modelos de los que depende la sociedad”.

El CEO de Nvidia concluye el documento trasladando la responsabilidad a los responsables políticos, con propuestas que incluyen ampliar el acceso a la computación para empresas e investigadores, invertir en infraestructura compartida para el entrenamiento de modelos y evitar restricciones prematuras sobre los modelos abiertos que pudieran limitar la innovación en Estados Unidos.

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