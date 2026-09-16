Por qué la expansión de Punta Huete en Nicaragua encendió una alarma de seguridad nacional en Estados Unidos

La ubicación de Punta Huete, en una zona rural sin actividad económica relevante y a casi una hora de la capital, no responde a ninguna necesidad de tráfico aéreo civil identificable.

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La expansión de Punta Huete, una pista aérea construida por la Unión Soviética en los años 80 para recibir bombarderos estratégicos, está en el centro de una alarma de seguridad nacional que llegó al Congreso de Estados Unidos el 15 de septiembre de 2026.

La congresista María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, presidió una audiencia titulada “Confrontando al Régimen Totalitario Ortega-Murillo” y advirtió que un bombardero chino operando desde ese aeródromo podría alcanzar Washington, D.C. en aproximadamente tres horas.

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China financia con USD 414 millones una pista diseñada para bombarderos

El proyecto es la reconstrucción y ampliación del Aeropuerto Internacional Punta Huete, a 60 kilómetros de Managua, ejecutada por la empresa estatal china China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE). El costo total asciende a USD 517.6 millones, de los cuales el 80% proviene de un préstamo chino a una tasa de interés del 5.2% y con un plazo de pago de 15 años.

La obra, iniciada formalmente en agosto de 2024, contempla una pista de categoría 4F —la más alta según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)—, con 3,600 metros de longitud y 60 metros de ancho. Esas dimensiones permiten operar aeronaves de fuselaje ancho y, según analistas militares, también aviones militares de gran tamaño.

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El proyecto incluye además una nueva torre de control, hangares para grandes aeronaves, una planta de energía térmica exclusiva de 165 megavatios y una subestación eléctrica dedicada. El gobierno de Daniel Ortega proyecta su conclusión para octubre de 2028.

Por qué los analistas cuestionan el propósito comercial del aeropuerto

La ubicación de Punta Huete, en una zona rural sin actividad económica relevante y a casi una hora de la capital, no responde a ninguna necesidad de tráfico aéreo civil identificable. El aeropuerto internacional existente en Managua opera por debajo de la mitad de su capacidad.

La congresista María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, presidió una audiencia titulada “Confrontando al Régimen Totalitario Ortega-Murillo” y advirtió que un bombardero chino operando desde ese aeródromo podría alcanzar Washington, D.C. en aproximadamente tres horas. REUTERS/Jair Coll

El analista R. Evan Ellis, citado por Expediente Público, medio nicaragüense de periodismo de investigación, fue directo al respecto: “Este aeropuerto, construido originalmente por la Unión Soviética, podría ser utilizado por bombarderos chinos. Cuando no existe lógica comercial, pero sí capacidad para operaciones militares, surgen preocupaciones sobre su propósito”.

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Ante el Congreso, Salazar interrogó a Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta para Centroamérica y Asuntos Migratorios del Departamento de Estado, sobre las implicaciones de que Beijing acceda a infraestructura estratégicamente sensible a menos de 1.000 millas del territorio estadounidense.

La congresista María Elvira Salazar presenta una imagen del proyecto del aeropuerto de Punta Huete en Nicaragua durante una audiencia del Congreso de Estados Unidos. En la sesión interviene también Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Durante su intervención, Salazar muestra el mapa técnico del desarrollo aeroportuario ante el comité.

La ejecución real va muy por detrás del cronograma oficial

El Ministerio de Finanzas de Nicaragua asignó cerca de USD 97.5 millones en córdobas para Punta Huete en 2025, pero el informe de ejecución del propio gobierno —revisado por La Prensa, diario nicaragüense— registró un desembolso efectivo de apenas USD 15.5 millones, alrededor de una sexta parte del presupuesto, destinados principalmente a demolición, una vía de acceso y nivelación inicial de la pista, según consignó Latin Times, sitio de noticias en español sobre América Latina.

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Fotografía cedida por la Presidencia de Nicaragua donde se ven, desde la izquierda, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo Palaviccine; el general en retiro y ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica Obregón; el asesor presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, Laureano Ortega, y el vicepresidente de China CAMCE Internacional, Yan Hailu, mientras participan en la inauguración del proyecto de reconstrucción, ampliación y modernización del aeropuerto internacional Punta Huete, al noreste de Managua (Nicaragua). EFE/ Presidencia de Nicaragua

El gobierno casi duplicó la asignación para el año siguiente, al tiempo que trasladó los fondos no ejecutados. La brecha entre la alarma geopolítica y el avance concreto sobre el terreno es, por ahora, considerable.

Rusia también amplía su presencia y Nicaragua suma concesiones mineras a China

La audiencia del 15 de septiembre no se limitó a la amenaza aérea. Salazar abordó la expansión paralela de Rusia en Nicaragua, tras la firma en septiembre de 2025 de un tratado de cooperación militar de largo plazo que autoriza el ingreso temporal de tropas, aeronaves y buques rusos, y contempla la eventual construcción de bases militares en suelo nicaragüense.

La congresista también señaló la entrega de concesiones mineras a intereses chinos y la participación de Beijing en la modernización del Puerto de Corinto, el principal puerto del Pacífico nicaragüense.

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Ambas operaciones forman parte de lo que CES Intelligence, firma de análisis estratégico, describe como una presencia que avanzó de lo simbólico a lo estratégico entre 2025 y 2026.

“Nicaragua está abriendo sus puertas cada vez más a China y Rusia, entregando a los adversarios de Estados Unidos un punto de apoyo peligroso en nuestro propio hemisferio”, dijo Salazar durante la sesión. “Eso no es solo una tragedia para el pueblo nicaragüense; es una preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos”.

El contexto más amplio: China avanza su tríada nuclear y sus patrullas aéreas

La preocupación de Salazar se enmarca en un cuadro estratégico más amplio. En septiembre de 2025, China exhibió públicamente el bombardero H-6N equipado con el misil balístico de lanzamiento aéreo Jing Lei-1 (JL-1), con un alcance estimado de hasta 8.000 kilómetros. Esa demostración completó formalmente la tríada nuclear china —tierra, mar y aire—, aunque analistas consultados por medios especializados advierten que el sistema está aún lejos de la madurez operativa de las fuerzas estadounidenses o rusas.

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En julio de 2024, cazas de Estados Unidos y Canadá interceptaron dos H-6 chinos y dos bombarderos rusos Tu-95 que operaban en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska. Fue la primera vez que bombarderos chinos partieron desde la misma base que aeronaves rusas en una patrulla combinada, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso publicado en 2026.

La congresista republicana María Elvira Salazar manifestó preocupación por el alcance del proyecto portuario. Foto: AP

La legislación de Salazar busca endurecer sanciones al régimen Ortega-Murillo

La audiencia del martes se apoya en una trayectoria legislativa concreta. En enero de 2026, Salazar presentó junto al representante Chris Smith la Restoring Sovereignty and Human Rights in Nicaragua Act, que busca reforzar las sanciones al régimen, prohibir inversiones estadounidenses que lo beneficien, bloquear financiamiento internacional favorable a Ortega y ampliar el apoyo a presos políticos y programas de derechos humanos.

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Salazar también lideró en 2021 la aprobación de la RENACER Act, que fortaleció las herramientas de presión sobre Managua e impuso requisitos de reporte sobre la influencia rusa en el país.

La advertencia del 15 de septiembre marca, según The Diplomat, revista especializada en geopolítica del Indo-Pacífico, un punto de inflexión en la política exterior estadounidense hacia la región: Washington ya no evalúa la presencia china en América Latina solo en términos económicos, sino como una amenaza potencial de uso dual —civil y militar— sobre infraestructura crítica.