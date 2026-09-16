Nuevas funciones de teléfonos Pixel de Google: desde acceso directo a contactos hasta alerta de estafa

Google lanzó la actualización de septiembre para los teléfonos Pixel, disponible desde el modelo Pixel 6 en adelante. (Google)

Guardar

Google lanzó la actualización de septiembre para sus teléfonos Pixel, que incorpora accesos directos a contactos frecuentes, un nuevo sistema de alerta contra mensajes fraudulentos y una oferta de dos meses de acceso a Audible. La actualización llega un mes después del lanzamiento de la línea Pixel 11 y está disponible para todos los usuarios que posean un Pixel 6 o un modelo posterior.

Los widgets de Pixel VIP permiten llamar con un solo toque

La función Pixel VIP de Google, que permite designar hasta ocho contactos como amigos y familiares cercanos, incorporó una actualización que habilita la creación de widgets en la pantalla de inicio. Estos widgets permiten llamar o enviar mensajes a las personas favoritas con un solo toque, sin necesidad de buscar previamente en el teléfono o en la aplicación de mensajería. La mejora está pensada para quienes contactan con frecuencia a un número reducido de personas.

PUBLICIDAD

Gboard suma alertas contra mensajes de texto fraudulentos

Gboard, el teclado de Google, incorporó nuevas alertas de detección de estafas que funcionarán en todas las aplicaciones de chat. El sistema muestra una ventana emergente de advertencia cuando el dispositivo detecta un posible mensaje fraudulento. Esta función se suma a las alertas de detección de estafas ya existentes en las notificaciones del sistema, que se expanden a nuevas regiones con soporte para más idiomas.

Gboard incorporó alertas contra mensajes de texto fraudulentos que funcionan en todas las aplicaciones de chat. (Google)

Harry Potter llega a los Pixel con paquetes temáticos y Audible gratis

Los teléfonos Pixel recibirán paquetes de temas de Harry Potter para personalizar la pantalla de inicio, los íconos y los sonidos del dispositivo. La iniciativa se enmarca en una promoción vinculada al lanzamiento en Audible del audiolibro Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions. Quienes posean un Pixel 6 o posterior recibirán estos paquetes junto con una oferta de dos meses de acceso gratuito a Audible, independientemente de si el usuario tiene interés en escuchar los audiolibros de la saga.

PUBLICIDAD

El Pixel Watch también recibe mejoras de gestos

La actualización de esta semana incluye cambios para el Pixel Watch. Los modelos Pixel Watch 4 y 5 mejoraron el funcionamiento del gesto de levantar el dispositivo para hablar, mientras que el Pixel Watch 3 y los modelos posteriores incorporaron un gesto de pellizcar con una sola mano para abrir el panel de notificaciones.

Los Pixel recibirán paquetes temáticos de Harry Potter para personalizar pantalla de inicio, íconos y sonidos. (Google)

La actualización incluye una extensa lista de correcciones técnicas

Google publicó de forma oficial el registro de cambios de la actualización de septiembre para Pixel, identificada como la versión CP3A.260905.009, disponible para los modelos Pixel 6 a Pixel 10. Además de las nuevas funciones, la actualización corrige numerosos errores del sistema.

PUBLICIDAD

Entre las correcciones para aplicaciones, se solucionó un fallo que se producía en la aplicación de Google bajo ciertas condiciones y un problema que provocaba el cierre inesperado de ciertas aplicaciones de juegos al abrirlas. En el apartado de Bluetooth, se resolvió un inconveniente que impedía a los usuarios activar la conexión Wi-Fi o Bluetooth en determinadas condiciones, mientras que en la cámara se corrigió un problema de estabilidad que provocaba fallos del sistema.

En pantallas y gráficos, la actualización soluciona retrasos en el juego, fluctuaciones en la velocidad de fotogramas y aumento de temperatura del dispositivo durante tareas con uso intensivo de gráficos.

PUBLICIDAD

La función Pixel VIP ahora permite crear widgets para llamar o enviar mensajes con un solo toque a los contactos favoritos. (Europa Press)

En el plano estructural, se corrigieron fallos del sistema al instalar, desinstalar o actualizar aplicaciones, así como un problema por el cual la función Android System Intelligence podía provocar que el dispositivo dejara de responder debido a la lentitud en las operaciones de la base de datos. También se resolvió la desaparición de widgets de la pantalla de inicio tras reiniciar el dispositivo.

En telefonía, se corrigió un problema que impedía a ciertos dispositivos conectarse a redes móviles o que provocaba interrupciones inesperadas del servicio. En la interfaz de usuario, la lista de correcciones incluye errores en los controles del reproductor multimedia, problemas al conectar o desconectar pantallas externas, notificaciones recortadas en la pantalla de bloqueo y superposición de texto en notificaciones bajo ciertas condiciones.

PUBLICIDAD