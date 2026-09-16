El Salvador

Tragedias en las carreteras salvadoreñas: más de 1,000 fallecidos y 15,900 percances se contabilizan en 2026

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, detalló que peatones y motociclistas concentran el 80% de las víctimas mortales, por lo que el Gobierno implementa controles preventivos e infraestructura pública

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, abordó los planes de seguridad vial y las cifras de siniestralidad durante la entrevista radial en el programa Punto de Vista de YSKL (Cortesía: Secretaría de Prensa).
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, abordó los planes de seguridad vial y las cifras de siniestralidad durante la entrevista radial en el programa Punto de Vista de YSKL (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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El Salvador superó la barrera de las mil muertes por siniestros viales en lo que va de 2026 en medio de una creciente siniestralidad vial en las carreteras del país, según revelan las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi).

Entre el 1 de enero y el 15 de septiembre, la institución contabilizó 15,907 accidentes de tránsito, 11,231 personas lesionadas y 1,023 fallecidos, cifras que superan las 15,135 colisiones, 9,130 heridos y 834 muertes registradas en el mismo período de 2025.

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El incremento del peligro en las vías públicas se cobró tres vidas adicionales en percances ocurridos en las últimas horas. Durante la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre, una mujer falleció atropellada sobre el bulevar del Ejército, en las cercanías del túnel de la Fuerza Aérea.

En otro hecho registrado en el kilómetro 16.5 de la carretera de Oro, en el sentido de Soyapango hacia Apopa, San Salvador, un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida tras accidentarse.

Asimismo, una persona murió de forma instantánea en la carretera del Litoral, en la zona de El Albergue, Tecoluca, departamento de San Vicente, al colisionar un camión liviano y una rastra por una supuesta invasión de carril.

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Ante el aumento de la siniestralidad vial, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) identificaron el factor humano como la causa predominante de los accidentes. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó en una entrevista radial con YSKL que la distracción encabeza los motivos de choque en el país, seguida por el exceso de velocidad y los adelantamientos prohibidos.

Según estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026 se registran 462 motociclistas, 358 peatones y 23 ciclistas fallecidos en percances viales en El Salvador (Cortesía: Onasevi).
Según estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026 se registran 462 motociclistas, 358 peatones y 23 ciclistas fallecidos en percances viales en El Salvador (Cortesía: Onasevi).

La principal razón de los accidentes en nuestro país es la distracción. Todo puede cambiar en cuestión de tres segundos y es ahí donde ocurren los accidentes también”, sostuvo el funcionario.

Reyes detalló que los adultos jóvenes de entre 18 y 30 años representan el segmento etario con mayor afectación, mientras que peatones y motociclistas acumulan cerca del 80% de las muertes en las carreteras.

Las fotomultas redujeron un 50% los accidentes por velocidad en tramos monitoreados

La aplicación del Plan Nacional de Seguridad Vial, apoyado en la campaña “La vida no es un juego” e información estadística, incorporó fiscalización digital para sancionar los excesos de velocidad. Las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) constataron reducciones significativas en la frecuencia de colisiones dentro de los corredores supervisados por dispositivos automáticos.

Hubo una disminución del cincuenta por ciento en los accidentes por exceso de velocidad en los puntos de fotomulta de la autopista Monseñor Romero y la carretera a Comalapa”, remarcó Reyes, quien expuso que los automovilistas particulares concentran la mayor cantidad de infracciones por rebasar los límites permitidos, alcanzando velocidades superiores a 120 kilómetros por hora.

El endurecimiento de las sanciones busca mejorar el respeto a las normas viales en El Salvador (Foto cortesía VMT).
El endurecimiento de las sanciones busca mejorar el respeto a las normas viales en El Salvador (Foto cortesía VMT).

Las obras viales y el transporte masivo buscan descongestionar el tráfico para reducir los riesgos

El plan gubernamental para erradicar los percances viales combina medidas punitivas con la transformación de la infraestructura nacional. Las obras contemplan la iluminación de kilómetros de carreteras para mejorar la visibilidad nocturna, la ampliación de la carretera a Los Chorros mediante un viaducto y la proyección de tres pasos elevados situados en la calle Zacamil, la calle El Volcán y la colonia La Gloria.

Para disminuir la saturación del parque vehicular, el Poder Ejecutivo impulsa la primera línea de aerocable entre Mejicanos y el Centro Histórico de San Salvador, cuyo trayecto abarca la Universidad de El Salvador, el Centro de Gobierno y el parque Cuscatlán.

El proyecto contempla ampliaciones futuras hacia Soyapango, El Boquerón y Panchimalco. A estas acciones se suma el reacondicionamiento de paradas inteligentes con tecnología GPS en la ruta 52 junto a la cooperación de Corea del Sur y la intervención de la infraestructura deteriorada del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) en el bulevar del Ejército.

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