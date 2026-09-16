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Netflix sigue apostado por los videojuegos: Crazy Taxi, Diablo y más tendrán una película o serie

Una de las novedades es la llegada de una serie animada infantil de Sonic

Crazy Taxi
Netflix desarrolla cuatro adaptaciones de videojuegos con una serie de Sonic, una serie de Diablo y películas de Crazy Taxi y Stranger Than Heaven.
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Netflix multiplica sus apuestas por las adaptaciones de videojuegos con cuatro producciones en desarrollo: una serie animada de Sonic, otra basada en Diablo, y dos películas sobre Crazy Taxi y Stranger Than Heaven.

Los proyectos surgen de dos acuerdos distintos. Por un lado, la plataforma amplió su colaboración con SEGA para tres franquicias japonesas. Por otro, se sumó Blizzard con el anuncio de una serie animada de Diablo durante la BlizzCon 2026.

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Cómo sería la nueva serie de Sonic

La producción se llamará simplemente Sonic y estará dirigida a una audiencia preescolar avanzada. Presentará al erizo azul y a sus amigos como héroes dentro de una aventura de tono dinámico, con momentos de humor y también emocionales.

El proyecto tendrá a Carlos Stevens como director, mientras que Toru Nakahara participará como productor ejecutivo por parte de SEGA. La serie se encuentra en desarrollo y todavía no cuenta con fecha de estreno, reparto de voces ni detalles sobre su animación.

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Sonic Mania Plus emerge como uno de los juegos más atractivos, permitiendo a los usuarios revivir la nostalgia de escenarios clásicos con personajes emblemáticos como Tails y Knuckles. (Netflix)
La nueva serie de Sonic en Netflix estará dirigida al público preescolar avanzado y será independiente de Sonic Prime. (Netflix)

Esta nueva producción será independiente de Sonic Prime, la serie animada que ya sumó tres temporadas exclusivas en Netflix.

Crazy Taxi y Stranger Than Heaven tendrán su propia película

La adaptación de Crazy Taxi será la primera producción en ponerse en marcha dentro del acuerdo con SEGA. Estará escrita por Dan Gregor y Doug Mand, guionistas del reboot de Agárralo como puedas.

Como productores participarán Neal H. Moritz, Toby Ascher y Toru Nakahara. La intención declarada es trasladar a la pantalla el caos, el humor y la energía que caracterizan al videojuego de conducción, que debutó originalmente en los arcades en 1999.

El estreno cinematográfico llega en un momento de expansión para la franquicia: SEGA tiene previsto lanzar Crazy Taxi: World Tour en 2027. La película todavía no tiene fecha de estreno confirmada.

Crazy Taxi: World Tour, de Sega
La película de Crazy Taxi será la primera producción en avanzar dentro del acuerdo con SEGA y tendrá guion de Dan Gregor y Doug Mand.

El tercer proyecto ligado a SEGA es Stranger Than Heaven, basado en una propiedad de RGG Studio, el equipo responsable de la saga Like a Dragon. Netflix prepara una adaptación de acción real producida por Toru Nakahara.

La historia se ambienta en el Japón de comienzos del siglo XX. Sigue a un extranjero que asciende desde la pobreza hasta convertirse en un poderoso miembro de la yakuza y, después, en un magnate del entretenimiento.

Por el momento hay pocos detalles disponibles sobre esta producción. Netflix no ha revelado fecha de estreno, reparto ni equipo creativo adicional al mencionado.

Diablo contará con una serie en Netflix

Blizzard y Netflix confirmaron una serie animada ambientada en el universo del RPG de acción, en un evento donde también se presentó una quinta entrega del videojuego prevista para 2029.

Blizzard y Netflix confirmaron que la serie animada de Diablo contará una historia nueva dentro de la mitología de la saga y no adaptará la trama de ninguno de los juegos.(REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)
Blizzard y Netflix confirmaron que la serie animada de Diablo contará una historia nueva dentro de la mitología de la saga y no adaptará la trama de ninguno de los juegos.(REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

La producción no reproducirá la trama de ninguno de los juegos existentes. Según la información disponible, contará una historia nueva enmarcada en la mitología propia de la saga, con la fantasía oscura y el tono de amenaza que la caracterizan.

Blizzard explicó que se asoció con distintas fuerzas creativas para contar historias fuera del formato de videojuego y llevarlas a nuevas pantallas. La compañía adelantó que compartirá más detalles en el futuro, sin precisar cuándo.

Por ahora no hay equipo creativo confirmado, tampoco actores de voz, estudio de animación, director ni calendario de producción. No se conoce el nombre definitivo de la serie ni se mostró material visual oficial.

El proyecto se suma a otras dos apuestas de Netflix dentro de la fantasía: Dungeons & Dragons: Ravenloft y la propia Diablo. Con esas producciones, la plataforma busca competir con series como Los anillos de poder y La casa del dragón.

La colaboración con SEGA y Blizzard llega en paralelo a otros desarrollos de Netflix dentro del género de videojuegos, entre ellos proyectos animados relacionados con Minecraft y Magic: The Gathering, además de nuevas temporadas de Cyberpunk: Edgerunners y Splinter Cell: Deathwatch, y la tercera y última temporada de Devil May Cry.

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