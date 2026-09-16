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Von der Leyen pronunciará el discurso sobre el Estado de la UE y presentará la hoja de ruta del bloque para el próximo año

La jefa del Ejecutivo comunitario intervendrá en Estrasburgo ante la Eurocámara para fijar el rumbo del nuevo curso político en asuntos como IA, cambio climático y defensa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Geert Vanden Wijngaert/Archivo)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Geert Vanden Wijngaert/Archivo)
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciará este miércoles ante el Parlamento Europeo su discurso sobre el estado de la Unión, en el que hará un análisis sobre el último año transcurrido y definirá prioridades legislativas para el nuevo curso político, con foco en la protección de menores en redes sociales, la migración, la inteligencia artificial, el clima y la seguridad.

La intervención tendrá lugar en el hemiciclo de Estrasburgo, en Francia, y será la segunda de Von der Leyen en esta legislatura. La presidenta del Ejecutivo comunitario también prevé abordar la competitividad de la industria europea y los vínculos de la Unión Europea con China.

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Uno de los anuncios esperados es el enfoque general de la futura Ley de Infancia de la Unión Europea, conocida como EU Kids Act. La iniciativa busca regular el acceso de los menores a redes sociales, videojuegos y chatbots de inteligencia artificial. La Comisión analiza un sistema escalonado que establecería distintos niveles de acceso y supervisión parental de acuerdo con la edad. También contempla obligaciones de diseño seguro, con posibles límites al desplazamiento infinito de contenidos, la reproducción automática y los algoritmos de recomendación. España, Francia, Países Bajos e Irlanda, país que preside el Consejo de la Unión Europea durante este semestre, impulsan una normativa común. Al menos otros seis Estados miembros avanzan en leyes nacionales sobre la protección de menores en entornos digitales.

Von der Leyen también podría referirse a los riesgos de los modelos más recientes de inteligencia artificial. La Comisión sostiene una agenda que combina inversión en infraestructura tecnológica y búsqueda de autonomía frente a Estados Unidos y China, bajo el objetivo de convertir a la Unión Europea en el “continente de la IA”.

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No tenemos que aceptar infancias moldeadas por algoritmos. No tenemos que aceptar un sistema que decepciona a nuestros niños. Europa tiene el poder de actuar.Para darles a los niños el tiempo que necesitan en el mundo real. Detallaré nuestra propuesta en mi próximo discurso sobre el Estado de la Unión”, escribió la titular de la Comisión Europea en su cuenta de la red social X.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, consideró poco viable un acuerdo entre las principales potencias para ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial. “No creo que sea muy realista pensar que, cuando hablamos de un desarrollo tan rápido, podamos llegar a algún tipo de acuerdo para decir que ahora vamos a ralentizarlo, porque siempre habrá alguien que quiera impulsar y acelerar realmente el desarrollo”, afirmó Virkkunen durante un encuentro con medios en Estrasburgo.

La migración irregular ocupará otro tramo del discurso de Von der Leyen. El debate comunitario mantiene la atención sobre la llegada masiva de decenas de miles de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio, un episodio que reabrió las discusiones sobre el control de las fronteras externas y la cooperación con Marruecos.

En materia climática, la presidenta de la Comisión abordará las olas de calor y los incendios forestales que afectaron a Europa durante el verano de 2026. La exposición incluirá medidas de mitigación y adaptación ante esos fenómenos. “La solidaridad europea tiene un rostro. El rostro de cada bombero que combatió las llamas por Europa este verano. Son verdaderos héroes. Su valentía, y para algunos, su sacrificio, siempre serán recordados. Mi discurso sobre el Estado de la Unión les rendirá homenaje”, adelantó Von der Leyen.

Residentes observan el fuego cerca de Formariz durante un incendio forestal en la provincia de Zamora, España, el 29 de julio de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)
Residentes observan el fuego cerca de Formariz durante un incendio forestal en la provincia de Zamora, España, el 29 de julio de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)

La guerra en Ucrania, el apoyo al país ante el próximo invierno, las sanciones contra Rusia y la respuesta a las amenazas híbridas completarán la agenda de Von der Leyen, quien podría mencionar el ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig (Alemania) del 4 de agosto, que la Unión Europea atribuye a acciones rusas.

“Cuando necesitemos coraje y fuerza, creo que debemos mirar a nuestros hijos. En ellos encontraremos la pasión más pura por la vida. Los niños ucranianos son un poderoso ejemplo de esto. En el Estado de la Unión hablaré sobre una historia que me conmovió profundamente”, sostuvo en su cuenta de X.

(Con información de EFE)

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