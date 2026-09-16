Spotify ya no mostrará canciones infantiles que busquen tus hijos en las recomendaciones

Spotify incorpora una función para excluir la música infantil y familiar del perfil de gustos y evitar que altere las recomendaciones personales. (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

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Spotify añade una nueva función que permite a los usuarios excluir la música infantil y familiar de su perfil de gustos. La herramienta busca resolver un problema conocido entre los padres: que las canciones que ponen para sus hijos terminen dominando sus recomendaciones personales, incluido el resumen anual Wrapped.

El cambio se activa a partir de este 15 de septiembre, y llega en forma de un interruptor dentro de la configuración de la aplicación.

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Cómo activar esta función en Spotify

La opción aparece bajo el nombre “Include kids and family music in taste profile” (“Incluir música infantil y familiar en el perfil de gustos”), dentro del apartado de configuración y privacidad de la aplicación. Para acceder, hay que tocar la foto de perfil, ingresar a Configuración y privacidad y luego seleccionar Contenido y pantalla.

El interruptor viene activado por defecto, es decir que la música infantil sí influye en las recomendaciones a menos que el usuario decida lo contrario. Al desactivarlo, las canciones para niños dejan de contar en experiencias como el Descubrimiento Semanal, el Daily Mix y el Wrapped.

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El interruptor “Include kids and family music in taste profile” viene activado por defecto en la aplicación de Spotify. (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

La función funciona de manera retroactiva. Esto significa que la música infantil y familiar que ya se escuchó durante el año se elimina del cálculo, por lo que no será tomada en cuenta para determinar la canción o el artista más escuchado en el Wrapped 2026. Spotify aclara que el cambio puede tardar hasta 48 horas en reflejarse en las recomendaciones personalizadas.

Por el momento, el lanzamiento del interruptor es de un solo toque y llega primero a la versión móvil de la aplicación, de forma global, tanto para usuarios del plan gratuito como para los suscriptores Premium.

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Qué música queda afuera y qué se puede seguir escuchando

Entre los contenidos que la función permite excluir se encuentran los temas de series infantiles, las canciones de cuna, y los éxitos musicales de películas animadas que suelen repetirse en los trayectos hacia la escuela o antes de dormir.

Desactivar el interruptor no implica perder acceso a ese contenido. Los usuarios pueden seguir buscando, escuchando y armando listas de reproducción con música infantil y familiar sin restricciones. La diferencia es que esas reproducciones ya no se sumarán al perfil de gustos ni condicionarán las sugerencias futuras.

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Spotify informó que la exclusión de música infantil funciona de manera retroactiva y modifica el cálculo del Wrapped 2026.(EFE/RITCHIE B. TONGO)

Es un asunto que muchos padres describen así: cuando comparten cuenta con sus hijos, el perfil musical termina reflejando más los gustos de la familia que los propios, algo que Spotify busca corregir con este interruptor sin necesidad de crear una cuenta separada para cada integrante del hogar.

La evolución de las funciones de Spotify para padres

La nueva función se suma a otras herramientas que Spotify fue incorporando en los últimos años para separar los gustos de distintos miembros de una misma familia. En 2023, la plataforma habilitó la posibilidad de excluir listas de reproducción completas del perfil de gustos. Más recientemente, en 2025, sumó la opción de excluir canciones individuales.

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En 2024, Spotify lanzó las cuentas administradas, pensadas para que los padres puedan darles a sus hijos un espacio propio para descubrir música mientras mantienen el control sobre ese entorno de escucha. La compañía señaló que esta experiencia se amplió recientemente a más mercados y usuarios.

La herramienta de Spotify llega primero a la versión móvil y estará disponible a nivel global para usuarios gratuitos y suscriptores Premium. (SPOTIFY)

Estas cuentas administradas están dirigidas a oyentes de 13 años o menos, según la edad equivalente en cada región, y están disponibles para padres y tutores en cualquier tipo de plan en numerosos países. Cada cuenta administrada cuenta con su propia biblioteca musical y su propio Wrapped de fin de año, independiente del de los adultos responsables de la cuenta.

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De esta manera, el nuevo interruptor de música infantil y familiar se combina con las cuentas administradas y con las exclusiones de canciones o playlists ya existentes, como parte de un mismo conjunto de herramientas orientadas a mantener separados los gustos musicales dentro de un mismo grupo familiar.