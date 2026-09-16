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Bautista, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta Prandi llegó a la vida de mi papá, él está más contento”

El hijo mayor del músico con Ana Paula Dutil se mostró conmovido al salir del Registro Civil y contó el lazo afectivo que formó con la conductora. Su palabra

El hijo del cantante se mostró emocionado tras la ceremonia en San Isidro y contó cómo vivió de cerca el casamiento, además de dedicarle unas palabras muy cariñosas a la actriz (Video: PrimiciasYa, América TV)
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Bautista Ortega, hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, habló por primera vez de manera pública sobre la relación de su padre con Julieta Prandi, luego de haber presenciado el casamiento civil de la pareja este martes 15 de septiembre en San Isidro. El joven, que suele mantener un perfil bajo y evita hablar públicamente sobre su familia, se mostró conmovido durante una entrevista con el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró en América TV a la salida de la ceremonia.

“Hermoso, la verdad. Me tocó vivirlo de primera mano y la verdad que estoy muy contento por los dos”, expresó Bautista en diálogo con el programa, al referirse a la emoción que le generó ser testigo directo de la boda de su padre. El joven remarcó, además, el vínculo afectivo que construyó con la actriz a lo largo de los años de relación con Emanuel. “Yo a Julieta la quiero muchísimo”, sostuvo.

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Casamiento Emanuel Ortega Julieta Prandi
Bautista Ortega dijo que presenció la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi y expresó que está muy contento por la pareja

Bautista compartió también las palabras que le dedicó a la pareja en el momento del intercambio de anillos durante la ceremonia. “Es lo que le dije cuando le entregaron los anillos, que desde que llegó a la vida de mi papá, mi papá está mucho mejor, mucho más contento. Se lo ve en los ojos, en la mirada, en la cara”, relató el joven, y agregó una reflexión personal sobre ese cambio. “Eso me pone muy feliz por él”, remarcó.

El hijo del cantante también se refirió al lugar que Prandi ocupa dentro de la familia Ortega desde el comienzo de la relación con su padre, que superó los seis años de pareja antes de formalizarse legalmente. “Obviamente la aceptamos el primer día. Julieta siempre fue una más de la familia, pero hoy se puede decir que se oficializó y ya es Ortega”, afirmó Bautista, entre risas, ante la definición que utilizó para describir el nuevo estatus de la actriz dentro del núcleo familiar.

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Consultado por Marcela Coronel sobre la manera en que Emanuel les había comunicado la noticia del casamiento, Bautista relató un episodio que reflejó el estilo reservado de su padre para este tipo de anuncios. “Mi papá no es una persona de muchas palabras. Me enteré una vez que fui a la casa y me dijo: ‘Tenemos algo para contarte con Julieta’. Y me dijeron que se iban a casar. Me mostraron el anillo y obviamente me puse muy contento por los dos”, contó el joven.

Casamiento Emanuel Ortega Julieta Prandi
El hijo de Emanuel Ortega contó que su padre le comunicó el casamiento con Julieta Prandi de manera espontánea y con el estilo reservado que lo caracteriza

El propio Bautista remarcó lo espontáneo que resultó ese momento, sin ningún tipo de aviso o preparación previa por parte de su padre. “No es que me llamó para reunirnos. Fue espontáneo. Fui a la casa de casualidad y me contó, porque si no, no sé si me contaba”, cerró entre risas, en referencia al hermetismo que la pareja mantuvo en torno a la organización de la boda.

Durante la misma entrevista, Ventura consultó a Bautista sobre su vínculo con el fútbol, luego de que trascendiera que en algún momento de su vida había sido convocado para desarrollarse en las divisiones formativas de River Plate. El joven confirmó ese antecedente y relató su paso posterior por Miami, donde llegó a jugar en primera división antes de una lesión que lo obligó a dejar la actividad. “Me fui a Miami a jugar. Jugué allá un tiempo en la primera y me lesioné y tuve que frenar. Me volví para acá y dejé el fútbol. Pero sí, el deporte toda la vida me gustó”, relató.

La boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi se realizó al mediodía en el Registro Civil de San Isidro, en una ceremonia íntima a la que asistieron, además de Bautista, la otra hija del cantante, India Ortega, junto a Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres del músico. También estuvieron presentes la hermana y los padres de la actriz. Tras la formalización del vínculo, la pareja compartió un almuerzo reservado junto a sus allegados más cercanos en un restaurante, en el marco de los festejos por una relación que ya lleva más de seis años.

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