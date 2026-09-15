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Gratis en Steam: juego estilo puzle y lucha que puedes reclamar por tiempo limitado

El videojuego combina rompecabezas competitivos, combates uno contra uno y personajes de distintas franquicias, con opciones para jugar en solitario, localmente o mediante internet

Steam regala Crystal Crisis para siempre si se reclama antes del 21 de septiembre - VALVE
Steam regala Crystal Crisis para siempre si se reclama antes del 21 de septiembre - VALVE
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Steam ofrece gratis Crystal Crisis por tiempo limitado, un videojuego para PC que mezcla puzles competitivos y mecánicas de lucha en enfrentamientos directos. La promoción aplica un descuento del 100% sobre su precio habitual y permite añadir el título de forma permanente a la biblioteca digital antes del 21 de septiembre a las 23:59.

La oferta resulta relevante para quienes buscan ampliar su colección de juegos en PC sin realizar un pago. Una vez que Crystal Crisis queda vinculado a la cuenta, podrá descargarse e instalarse más adelante, incluso después de que termine la promoción. El título combina partidas rápidas, personajes de distintas franquicias y opciones para jugar solo, en local o por internet.

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Crystal Crisis - Steam - videojuegos - tecnología - 14 de septiembre
Crystal Crisis convierte los puzles de colores en duelos de lucha - (Captura YouTube Nicalis, Inc.)

Cómo es el nuevo videojuego gratuito en Steam

Lanzado originalmente en julio de 2019, Crystal Crisis propone duelos uno contra uno en los que cada participante debe organizar cristales de colores, destruir grupos y provocar cadenas de combinaciones. El objetivo es dificultar la partida del rival hasta llenar su tablero.

El juego toma elementos tradicionales de los puzles competitivos, pero introduce recursos habituales de los juegos de lucha. Cada personaje tiene ataques, movimientos defensivos, escenarios, voces y temas musicales propios. La diferencia no está únicamente en eliminar piezas del tablero, sino en decidir cuándo usar habilidades y cómo responder a las acciones del oponente.

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Los cristales caen por parejas y pueden combinarse para formar grupos del mismo color. Cuantas más piezas se destruyen en una cadena, mayor es la presión sobre el adversario. Los combos son una parte central del sistema de enfrentamiento y permiten acumular ventajas durante la partida.

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Un juego de Steam mezcla cristales, ataques especiales y personajes invitados - (Steam)

Cada participante cuenta con un indicador Burst, que se llena al eliminar cristales y encadenar combinaciones. Cuando alcanza suficiente energía, el jugador puede activar habilidades especiales para alterar el tablero rival, responder a una situación complicada o intentar cerrar el enfrentamiento.

Crystal Crisis dispone de 40 Bursts diferentes. Algunas habilidades tienen una función ofensiva, mientras otras permiten defenderse o reorganizar el tablero. Esta mecánica obliga a vigilar tanto las combinaciones propias como los recursos acumulados por la otra persona.

El título incluye también el sistema Wrap-Around. Esta función permite desplazar una pareja de cristales más allá de un borde lateral para que reaparezca por el extremo contrario. Además, es posible separar las dos piezas durante la caída y colocar una a cada lado del tablero, lo que amplía las opciones para preparar cadenas.

Modos de juegos y requisitos

Crystal Crisis permite competir mediante PvP en línea, partidas locales, pantalla compartida y Remote Play Together. Estas alternativas permiten jugar con amistades en el mismo ordenador o conectarse con otros usuarios a través de internet.

Crystal Crisis - Steam - videojuegos - tecnología - 14 de septiembre
Crystal Crisis ofrece 40 habilidades para cambiar cada partida - (Captura YouTube Nicalis, Inc.)

El juego también incluye opciones de accesibilidad. Los colores de los cristales pueden personalizarse y existe una configuración para daltonismo, diseñada para facilitar la identificación de las piezas durante los combates.

En cuanto a los requisitos, el título necesita Windows 7 o una versión posterior, procesador Dual Core de 2,4 GHz, 2 GB de memoria RAM, tarjeta gráfica compatible con OpenGL 3.2 y 2 GB de almacenamiento libre. Steam solo ofrece compatibilidad oficial de su cliente con Windows 10 y versiones posteriores desde el 1 de enero de 2024.

Cómo reclamar Crystal Crisis gratis en Steam

Para añadir el juego a la biblioteca, siga estos pasos:

  1. Abra Steam en el ordenador o entre en la tienda desde el navegador.
  2. Inicie sesión con su cuenta.
  3. Busque “Crystal Crisis” en la barra de búsqueda.
  4. Entre en la ficha oficial del juego y compruebe que el precio sea 0,00.
  5. Pulse “Añadir a la cuenta” u “Obtener”.
  6. Confirme la adquisición antes del 21 de septiembre a las 23:59.

Después de completar el proceso, Crystal Crisis permanecerá asociado a la cuenta y podrá instalarse cuando el usuario lo decida.

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