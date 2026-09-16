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Ursula von der Leyen ofreció a Canadá ser el primer “miembro asociado” de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea planteó una alianza más profunda con Mark Carney en tecnología, defensa y energía, en momentos en que ambos buscan alejarse de una relación tensa con Estados Unidos

El primer ministro canadiense Mark Carney saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el discurso sobre el Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)
El primer ministro canadiense Mark Carney saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el discurso sobre el Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)
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La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, planteó el miércoles la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” del bloque de 27 países, al proponerle al líder canadiense Mark Carney una cooperación más estrecha en tecnología, defensa y energía.

Von der Leyen dijo ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, que, ante democracias que enfrentan una “fractura en el sistema internacional basado en reglas”, Bruselas y Ottawa necesitan acercarse más. “Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, le dijo al primer ministro canadiense, quien asistía a su discurso anual y recibió una ovación de pie en el recinto.

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Carney viene impulsando vínculos más estrechos con la Unión Europea, en momentos en que ambas partes buscan alejarse de una relación hostil con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Fue el primer jefe de gobierno extranjero en asistir al discurso anual sobre el “Estado de la Unión Europea” —antes de dirigirse él mismo al Parlamento al día siguiente—, y su visita busca actuar como catalizador antes de una cumbre entre la UE y Canadá prevista para el mes próximo en Montreal.

“Una alianza para el futuro”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reacciona tras ser aplaudida al finalizar su discurso sobre el Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reacciona tras ser aplaudida al finalizar su discurso sobre el Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

Von der Leyen dijo que era momento de pasar de una cooperación basada en el comercio a una “alianza para el futuro” más amplia, y de “llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible”. “Vamos a trabajar en manufactura inteligente. Vamos a crear una alianza tecnológica. Vamos a integrar nuestras bases industriales de defensa. Vamos a hacer del Ártico un proyecto conjunto insignia”, afirmó. También mencionó la energía, los minerales críticos, las baterías, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la seguridad económica como otros campos de cooperación. “Esta es una asociación que no está en contra de nadie más, sino a favor de nuestra fortaleza común”, agregó.

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Los tratados de la UE no contemplan la posibilidad de una “membresía asociada”. La idea fue planteada por primera vez este año por el canciller alemán Friedrich Merz, en relación con Ucrania. Bajo ese plan, que tuvo una recepción fría en Kiev —que impulsa una membresía plena—, Ucrania podría haber asistido a las cumbres del bloque y contar con un representante en la Comisión Europea, además de beneficiarse de parte del presupuesto comunitario, aunque sin derecho a voto pleno.

“Todavía no sabemos bien qué significa”, dijo Tobias Cremer, legislador europeo de centroizquierda alemán y principal impulsor de una resolución de marzo que pedía una mayor cooperación entre la UE y Canadá, tras la propuesta de “membresía asociada” de Von der Leyen. Sin embargo, agregó que una alianza más estrecha tiene sentido “de manera inherente”. “No solo porque compartimos valores e historia, sino porque compartimos intereses comunes, compartimos una visión estratégica”, dijo a la AFP.

Valerie Hayer, líder del grupo centrista Renew, planteó una asociación aún más amplia al tomar la palabra después de Von der Leyen, y dijo a los legisladores que Ottawa y Bruselas deben responder juntos a los aranceles y a la “coerción comercial”, además de fomentar los intercambios universitarios, entre otras iniciativas.

Otros se mostraron menos entusiasmados. “¿Quién le dio un mandato democrático y popular para hacer eso?”, preguntó Manon Aubry, legisladora francesa del grupo de La Izquierda, a Von der Leyen. Según las reglas de la UE, los Estados miembros deben aprobar cualquier forma de asociación con un país tercero, y no estaba claro cuánto respaldo recibiría la propuesta de Von der Leyen por parte de las capitales europeas.

Un “futuro compartido”

Golpeadas por los aranceles de Estados Unidos y la competencia de China, Bruselas y Ottawa ya mantienen un considerable nivel de cooperación. Un acuerdo de libre comercio (CETA), que eliminó casi todos los aranceles, es reconocido por haber impulsado el comercio de bienes y servicios en más de un 80% desde 2016. Este año, además, Canadá se convirtió en el primer país no perteneciente a la UE en sumarse a un programa insignia de préstamos para defensa.

El martes, el embajador de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson, citó un acuerdo para enviar gas natural licuado (GNL) canadiense a Alemania, y las inversiones de la firma canadiense de inteligencia artificial Cohere en ese mismo país europeo, como ejemplos que podrían inspirar una colaboración más amplia. Ottawa también espera cerrar un acuerdo que permita al Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiar proyectos canadienses de minerales críticos, dijo a la AFP.

Carney mantuvo conversaciones con Von der Leyen el miércoles antes de viajar a Gran Bretaña para su primer encuentro con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham. También asistiría a un partido de la Premier League entre Everton y Wolverhampton, antes de regresar a Estrasburgo para su discurso del jueves ante el Parlamento.

“Creemos que el poder no le pertenece al más fuerte, al más rico o al más ruidoso, sino a todos nosotros. Que las democracias tienen la libertad de elegir con quién trabajar”, dijo Von der Leyen. “Compartimos un océano, un conjunto de valores, una forma de ver el mundo. Y ahora también construiremos juntos nuestro futuro compartido”, concluyó.

(Con información de AFP)

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