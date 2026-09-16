El Gobierno de Milei ya eliminó 72.000 puestos de trabajo en el sector público: qué áreas sufrieron los mayores recortes

El presidente Milei eliminó 12 ministerios luego de asumir, en noviembre de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Javier Milei presentó este martes el proyecto de ley de Presupuesto 2027 ante el Congreso. En el marco de esa exposición, el Ejecutivo aprovechó para hacer un balance de las transformaciones que impulsó sobre la estructura del Estado desde que asumió, en diciembre de 2023, entre las que incluyó la reducción de la planta de personal de la Administración Pública Nacional.

En un comunicado, el Gobierno sostuvo: “El proceso de racionalización del Estado implicó la reducción del número de Ministerios y Secretarías y la eliminación de cerca de 72.000 puestos de trabajo en el Sector Público”. La frase resume dos ejes centrales de la gestión libertaria: el achicamiento del organigrama estatal y la baja en la cantidad de empleados públicos.

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Según los datos oficiales, que toman como referencia noviembre de 2023 y julio de este año —el último dato disponible—, la planta total de trabajadores del Estado pasó de 343.357 a 270.835 personas. Eso implica una caída de 72.522 puestos de trabajo, equivalente a una baja del 21,1%. Ese universo se compone de dos grandes bloques: la Administración Pública Nacional propiamente dicha, que bajó de 233.098 a 183.520 empleados (-49.578 personas, -21,3%), y las empresas y sociedades del Estado, que redujeron su dotación de 110.259 a 87.315 trabajadores (-22.944 personas, -20,8%).

Cómo se distribuyó el ajuste

Dentro de la Administración Pública Nacional, el recorte no fue uniforme. La administración centralizada, que agrupa a los ministerios y a la Jefatura de Gabinete, fue la que mostró la mayor caída porcentual: pasó de 55.858 a 37.657 puestos en lo que va de la gestión Milei, lo que implica una baja de 18.201 personas (-32,6%). La administración descentralizada, en tanto, bajó de 136.763 a 111.117 empleados (-25.646 personas), mientras que la administración desconcentrada retrocedió de 24.932 a 21.131 trabajadores (-3.801 personas).

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Puertas adentro de la administración centralizada, el comportamiento también fue dispar según el ministerio. Salud fue el que más puestos de trabajo perdió en términos absolutos, al pasar de 8.265 a 7.002 empleados (-1.263 personas). Le siguió Economía, que bajó de 8.686 a 7.682 trabajadores (-1.004 empleados), Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que cayó de 3.048 a 2.438 puestos (-610 personas), y Defensa, que redujo su dotación de 1.174 a 955 empleados (-219 personas).

No todos los ministerios redujeron personal. Justicia fue el que más creció: pasó de 1.553 a 2.858 puestos de trabajo, lo que marcó un incremento de 1.305 personas (84%). Seguridad Nacional también sumó empleados, al pasar de 1.254 a 1.408 (154 personas más), mientras que la Jefatura de Gabinete de Ministros se mantuvo prácticamente estable, con un leve aumento de 3.330 a 3.346 trabajadores.

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A esos números se suman los de los ministerios creados durante la gestión de Milei, que no tienen punto de comparación con noviembre de 2023 porque no existían como tales. El Ministerio de Capital Humano cuenta hoy con 7.470 empleados, la Presidencia de la Nación —que pasó a tener rango propio dentro del organigrama— con 4.149, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con 349 trabajadores.

Los ministerios que dejaron de existir y los que se crearon

Antes de la asunción de Milei, el Poder Ejecutivo estaba organizado en 18 ministerios. A ese esquema pertenecían el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de Ciencia, Tecnología e Innovación, el de Cultura, el de Desarrollo Social, el de Desarrollo Territorial y Hábitat, el de Educación, el de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el de Obras Públicas, el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el de Transporte, el de Turismo y Deportes y el del Interior. Los doce fueron eliminados como carteras independientes durante la actual gestión, y sus funciones quedaron redistribuidas entre las áreas que sobrevivieron a la reforma o entre las de nueva creación.

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Federico Sturzenegger conduce el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que fue creado durante la gestión Milei. (Reuters)

En paralelo, el organigrama actual sumó dos ministerios que no existían con anterioridad: el de Capital Humano, que concentró competencias antes repartidas entre Trabajo, Educación, Desarrollo Social y otras áreas, y el de Desregulación y Transformación del Estado, creado específicamente para conducir el proceso de reforma administrativa. De ese modo, la estructura ministerial quedó reducida de dieciocho a ocho carteras.

Qué pasó con las empresas del Estado

El otro gran bloque del ajuste se dio en las empresas y sociedades del Estado, que en conjunto pasaron de 110.259 a 87.315 empleados, lo que representó una caída de 22.944 puestos de trabajo (-20,8 por ciento). Dentro de ese universo, varias compañías concentraron los recortes más significativos.

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El Correo Oficial de la República Argentina (Correo Argentino) fue la empresa que más puestos perdió en términos absolutos: bajó de 16.897 a 11.279 trabajadores, una reducción de 5.618 personas. Le siguió Operadora Ferroviaria S.E., que redujo su dotación de 23.834 a 19.529 empleados (4.305 personas menos), y el Banco de la Nación Argentina, que pasó de 17.806 a 15.425 trabajadores (-2.381 empleados).

También se destaca el caso de Aerolíneas Argentinas, que bajó de 11.899 a 9.976 empleados (-1.923 personas), y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) redujo su plantel de 7.799 a 5.933 trabajadores (-1.866 empleados). En términos porcentuales, dos compañías se destacaron por la magnitud del ajuste: Casa de Moneda, que pasó de 1.411 a 694 empleados (-50,8%), y Educar S.A.U., que bajó de 446 a 168 trabajadores y registró una contracción del 62,3 por ciento.

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La planta de personal de Aerolíneas Argentinas se redujo en más de 1.900 trabajadores. (EFE)

Ahora bien, en ese contexto generalizado de reducción de personal, Ferrocarriles Argentinos S.E. (FASE) representó la gran excepción. La empresa, que en noviembre de 2023 tenía apenas 73 empleados, llegó a julio de este año con 501 trabajadores. Eso implica un aumento de 428 puestos de trabajo, equivalente a un crecimiento del 586,3%, el único caso entre las compañías estatales relevadas que mostró una expansión de esa magnitud dentro del período analizado. No obstante, el salto se atribuye a que en septiembre de 2024 FASE absorbió toda la estructura y personal de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf). Es decir que no se trata de un agrandamiento del Estado en ese área en particular, sino de un cambio en el organigrama.

El resto de las áreas del Estado que no forman parte ni de los ministerios ni de las empresas públicas también registraron bajas, aunque de menor magnitud relativa. Los organismos agrupados bajo la categoría “otros entes” pasaron de 15.545 a 13.615 empleados, por lo que tuvieron una caída de 1.930 puestos de trabajo (-12,4%), la variación porcentual más baja entre todos los grandes bloques de la Administración Pública Nacional relevados en el informe oficial.

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