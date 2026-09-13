Lista de televisores y celulares sin Netflix desde el 15 de septiembre de 2026

Netflix enfoca sus nuevas funciones en modelos recientes con hardware que soporte cada novedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir del 15 de septiembre de 2026, la aplicación de Netflix dejará de ser compatible con una lista de televisores, reproductores multimedia y celulares antiguos. La medida alcanzará a dispositivos que ya no pueden cumplir los requisitos técnicos de seguridad, reproducción y actualización que exige la plataforma streaming.

El cambio será definitivo en los modelos afectados. Los usuarios no podrán abrir, descargar ni actualizar Netflix desde el menú del dispositivo. La pérdida de acceso no inutilizará el TV o teléfono, aunque impedirá entrar al catálogo, reproducir películas y series, descargar contenidos o usar funciones vinculadas con la cuenta.

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Qué televisores perderán acceso a la aplicación nativa de Netflix

La restricción alcanzará a los Samsung Smart TV fabricados antes de 2016 que utilizan Orsay, el sistema operativo anterior al software que la compañía incorporó en sus dispositivos más recientes.

Dispositivos lanzados hace más de 10 años tienen mayor riesgo de quedarse sin Netflix. (Foto: Europa Press)

En el caso de LG, quedarán fuera los televisores antiguos sin versiones modernas de webOS. Entre los modelos mencionados figuran las series Nano LED LM9600 e Infinia LX9500, comercializadas antes de que la empresa adoptara de forma extendida su actual sistema para pantallas inteligentes.

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En cuanto a los televisores Sony, la referencia Bravia de las series KDL, XBR y W95 que funcionan con software propietario basado en Linux podrían perder el acceso. La situación será distinta para modelos con Android TV, que cuentan con un ciclo de soporte más amplio y pueden recibir versiones recientes del sistema.

La lista incluye televisores Panasonic VIERA de generaciones anteriores, entre ellos las familias VT50, AX900 y TC-P50VT25. Estos modelos pertenecen a una etapa previa en el desarrollo de televisores conectados y ya no reciben mejoras compatibles con los requisitos actuales de Netflix.

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El televisor puede seguir conectándose a aplicaciones streaming si cuenta con un puerto HDMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los reproductores de Apple TV, la medida afectará a la primera, segunda y tercera generación. El acceso dependerá de la versión de tvOS que admita cada dispositivo y de su capacidad para recibir actualizaciones. Los aparatos que no puedan actualizar su sistema perderán la aplicación nativa desde la fecha prevista.

Cómo saber si un televisor quedará sin Netflix

No es necesario contactar al soporte técnico para hacer una primera verificación. Hay tres indicios principales: el ícono de Netflix desaparece de la pantalla de inicio, la tienda de aplicaciones no permite descargar o actualizar el servicio, o aparece una pantalla de error al iniciar sesión.

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Además, conviene revisar el modelo exacto y la versión de software desde el menú de configuración. Esa información suele figurar en los apartados “Acerca de”, “Soporte”, “Información del dispositivo” o “Actualización de software”, según cada fabricante.

En el mercado hay múltiples reproductores streaming compatibles con televisores antiguos. (Fotocomposición Infobae)

Asimismo, la pérdida de la aplicación no implica que la pantalla deje de funcionar. El televisor podrá utilizarse con consolas, decodificadores, reproductores de video, computadoras y otros dispositivos conectados por HDMI.

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Chromecast, Fire TV y Roku aparecen como alternativas para instalar la aplicación de Netflix desde tiendas que todavía reciben actualizaciones.

Qué teléfonos dejarán de tener acceso a la aplicación de Netflix

Netflix dejará de funcionar en teléfonos Android comercializados entre 2011 y 2014 que no admiten versiones recientes del sistema operativo. La restricción afectará a modelos que ya no pueden instalar parches de seguridad ni recursos necesarios para las versiones actuales de la aplicación.

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Netflix restringirá su contenido en modelos antiguos. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)

Entre los modelos se encuentran el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy Grand Prime. La nómina incorpora al LG Optimus L5, Optimus L7 y LG G2, aparte de varios dispositivos de Sony, como Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3.

Para comprobar la versión instalada, se debe ingresar a Configuración o Ajustes, buscar “Acerca del teléfono” y seleccionar “Información del software”. Allí figura la versión de Android y, en muchos dispositivos, la fecha del último parche de seguridad disponible.

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La medida afectará a los modelos iPhone que no pueden instalar iOS 18.0 o una versión posterior. En ese grupo aparecen el iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y el iPhone SE de primera generación, sumado a los modelos anteriores de la marca.