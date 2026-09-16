Rusia atacó con drones una camioneta en el sur de Ucrania: al menos cinco muertos y siete heridos

"Los rusos atacaron el autobús con un dron. Cinco personas han muerto en el lugar (del impacto)", escribió en sus redes sociales el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha

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Un ataque con drones rusos contra una combi cerca de la línea del frente en el distrito de Nikopol, en el sur de Ucrania, dejó cinco muertos y al menos siete heridos este miércoles. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, afirmó que las fuerzas rusas atacaron el vehículo con un dron.

“Cinco personas han muerto y al menos siete han resultado heridas como consecuencia de un ataque enemigo contra un minibús en el distrito de Nikopol. Los rusos atacaron el autobús con un dron”, escribió Ganzha en redes sociales.

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Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron una combi blanca con los vidrios destrozados y rastros de sangre sobre uno de sus laterales.

Nikopol se ubica en la margen opuesta del río Dniéper, frente a la central nuclear de Zaporizhzhia, que las tropas rusas ocupan desde los primeros días de la invasión iniciada en 2022.

En paralelo, equipos de rescate evacuaron a una mujer de 65 años que quedó atrapada bajo los escombros de una vivienda tras un ataque ruso contra una localidad de la región de Zaporizhzhia. El bombardeo provocó daños en una casa particular, donde la víctima quedó bajo estructuras colapsadas. Los rescatistas la sacaron del lugar con heridas y la trasladaron a un hospital.

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La combi quedó parcialmente destruida por el ataque de un dron

Otro equipo de rescate de Kherson extinguió el incendio de un auto que un dron ruso alcanzó durante la noche del martes en uno de los distritos de la ciudad. Los bomberos intervinieron pese al riesgo de nuevos ataques.

Una persona resultó herida este miércoles tras un ataque ruso con drones contra un almacén en el distrito de Sviatoshyn, en Kiev. El alcalde, Vitaliy Klitschko, informó que los restos de un vehículo no tripulado cayeron sobre los almacenes. “Los servicios médicos hospitalizaron a la persona herida”, escribió en redes sociales. La capital ucraniana declaró una alerta aérea a las 05:05 ante la aproximación de un dron ruso. Poco después, se reportó un incendio en un depósito de esa zona de la ciudad.

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Los equipos de emergencia trabajaban en el lugar para controlar las consecuencias del ataque y determinar el alcance de los daños. Las autoridades aún recababan información sobre otras posibles víctimas.

Los bombardeos de Rusia contra la población civil de Ucrania aumentaron en los últimos meses. Un informe de una misión de las Naciones Unidas, divulgado en agosto, indicó que las víctimas de la guerra subieron casi un tercio en julio frente al mes anterior y alcanzaron el nivel más alto desde mayo de 2022. El documento registró 437 civiles muertos en julio a causa de la invasión rusa. La mayoría de las víctimas eran de nacionalidad ucraniana.

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El martes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de intentar atacar en dos ocasiones, durante las últimas dos semanas, el avión presidencial en el que viajaba mientras sobrevolaba Moldavia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

El mandatario confirmó uno de los episodios denunciados la semana pasada por el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, quien aseguró que el avión de Zelensky “casi fue alcanzado” por un dron en el espacio aéreo moldavo cuando se dirigía a Oslo para participar en el funeral del rey Harald V.

Zelensky afirmó que hubo un segundo incidente durante el vuelo de regreso. “Mi avión presidencial estaba en Moldavia, y por eso atacaron Moldavia”, declaró en una entrevista con la cadena estadounidense CBS. “Cuando regresamos a casa, de nuevo pasando por Chisináu, hicieron lo mismo”, agregó el presidente ucraniano.

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Las autoridades rusas rechazaron la semana pasada las acusaciones sobre un supuesto intento de ataque contra el avión de Zelensky antes de su viaje a Noruega. Moscú no se pronunció hasta ahora sobre el segundo incidente mencionado por el mandatario ucraniano.

(Con información de EFE)