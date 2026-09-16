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Gemini Notebook ya permite hablar con la IA en tiempo real y grabar voz en casi 100 idiomas

La aplicación de Google permite hacer preguntas, recibir explicaciones e interrumpir a la IA durante una conversación por voz basada en los documentos y apuntes del usuario

Gemini Notebook implementa nuevas funciones de IA: incluye conversaciones por voz y una grabadora.
Gemini Notebook implementa nuevas funciones de IA: incluye conversaciones por voz y una grabadora. (Google)
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Google ha renovado Gemini Notebook, anteriormente conocido como NotebookLM, con nuevas herramientas enfocadas en el estudio y el aprendizaje personalizado. Entre las principales novedades destaca una función que permite mantener conversaciones en tiempo real con la inteligencia artificial y hablar con ella en cerca de 100 idiomas desde la aplicación para Android y iOS.

La nueva función permite al usuario conversar con la IA utilizando la voz, hacer preguntas, recibir explicaciones y detener la respuesta en cualquier momento para plantear otra cuestión. Como las respuestas se generan a partir de las fuentes incorporadas al cuaderno, la herramienta puede utilizar los documentos y materiales de estudio del usuario como base para la conversación.

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La función de conversación en tiempo real comenzará a desplegarse para los suscriptores de Google AI Ultra y posteriormente llegará a los usuarios de Google AI Pro y otros planes.

Gemini Notebook estrena conversaciones con la IA en tiempo real y una grabadora de voz, en casi 100 idiomas.
Gemini Notebook estrena conversaciones con la IA en tiempo real y una grabadora de voz, en casi 100 idiomas.

Una grabadora para clases y notas de voz

Gemini Notebook también incorporará una grabadora directamente en su aplicación móvil. Con ella será posible registrar clases, conferencias o notas de voz sin salir de la plataforma.

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Una vez realizada la grabación, el contenido se incorporará a las fuentes del cuaderno. De esta manera, el usuario podrá realizar consultas a la IA sobre lo que se ha registrado, de forma similar a como ya puede hacerlo con documentos, apuntes y otros materiales.

La función de grabación estará disponible inicialmente en inglés. Google no ha indicado que el soporte para otros idiomas vaya a llegar al mismo tiempo.

Gemini Notebook busca convertirse en la herramienta de IA por excelencia para estudiantes. (Google)
Gemini Notebook busca convertirse en la herramienta de IA por excelencia para estudiantes. (Google)

La compañía también está ampliando las herramientas destinadas a ayudar durante las sesiones de estudio. Una de ellas permite crear paneles interactivos dentro del apartado de informes, donde se combinan diferentes recursos para repasar una materia.

Más tipos de cuestionarios para estudiar

Los paneles de estudio pueden incluir infografías, fichas de memoria y cuestionarios. Google también prepara nuevos formatos de preguntas, entre ellos respuestas cortas, selección múltiple y ejercicios para completar espacios en blanco.

Estos nuevos tipos de cuestionarios llegarán durante las próximas semanas a todos los usuarios. La IA también podrá analizar el rendimiento del estudiante y ofrecer recomendaciones sobre cuáles deberían ser sus siguientes pasos para continuar con el aprendizaje.

Logotipo de Gemini Notebook con un ícono de arcos concéntricos en tonos azules y violetas a la izquierda
Gemini Notebook contará con más herramientas para estudiar tus apuntes de clases. (Google)

La intención es que Gemini Notebook no se limite a resumir documentos, sino que pueda utilizar el contenido proporcionado por el usuario para crear diferentes formas de estudiar y comprobar cuánto se ha aprendido.

Vídeos de un minuto para explicar conceptos

Otra de las novedades está relacionada con la generación de vídeos. Gemini Notebook podrá crear vídeos resumen de hasta 60 segundos que combinen diferentes elementos visuales, como fórmulas, diagramas y animaciones, para explicar conceptos complejos.

Estos vídeos estarán disponibles en más de 80 idiomas y amplían una función que Google ya había incorporado recientemente para generar resúmenes audiovisuales de documentos y apuntes.

La compañía busca así ofrecer diferentes maneras de consumir el contenido: mediante texto, audio, cuestionarios, elementos visuales y conversaciones con la IA.

Notebook LM utiliza la última IA de Google, Gemini 1.5 Pro. (Google)
Gemini Notebook también contará con la posibilidad de crear videos de 60 segundos. (Google)

Beneficios para estudiantes universitarios

Google también anunció cambios en el acceso a sus planes de inteligencia artificial para estudiantes universitarios. Los alumnos podrán acceder durante un año a Google AI Plus sin coste en más de 140 mercados.

Según la compañía, esta modalidad duplica los límites de uso disponibles en Gemini Notebook. En Estados Unidos, los estudiantes podrán acceder a un año gratuito de Google AI Pro, con límites de uso que llegan a cuadruplicar los de la modalidad correspondiente.

Con estas funciones, Gemini Notebook amplía su papel como herramienta de estudio basada en los materiales aportados por cada usuario. La conversación por voz, la grabación de clases, los cuestionarios interactivos y los vídeos buscan convertir esos contenidos en recursos que puedan consultarse y utilizarse de distintas maneras.

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