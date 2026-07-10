A dónde llevar computadores, celulares o electrodomésticos viejos para reciclarlos

Computadores, celulares y electrodomésticos en desuso suelen acabar en cajones, bodegas o directamente en la basura. (Google Imagen)

Cuando los computadores, celulares y electrodomésticos caen en desuso, a veces terminan en cajones, bodegas o, peor, en la basura convencional.

En Colombia, el problema tiene dimensiones concretas: según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el país genera anualmente alrededor de 83.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), de los cuales solo se recicla formalmente cerca del 10%.

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Arrojar estos equipos junto con la basura doméstica libera plomo, mercurio y cadmio al suelo y al agua. Una de las alternativas disponibles durante el mes de julio es Intel Gaming Exchange.

Este programa permite entregar un computador, consola o monitor usado, sin importar su estado ni si funciona, a cambio de un bono de $400.000 pesos para la compra de un nuevo computador gamer con procesador Intel Core Serie H.

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El programa acepta computadores, consolas y monitores usados en cualquier estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equipos recibidos son gestionados por EcoCómputo, corporación especializada en el manejo certificado de basura electrónica. En sus dos ediciones más recientes, la iniciativa recolectó más de 2.561 dispositivos y procesó seis toneladas de residuos electrónicos.

Los puntos de entrega incluyen almacenes Éxito, Alkosto, Ktronix, Alkomprar y Falabella.

Centros de acopio y puntos fijos: opciones para celulares y electrodomésticos

Para quienes necesitan reciclar electrodomésticos neveras, lavadoras, microondas, planchas o herramientas eléctricas, la Corporación Red Verde opera uno de los sistemas posconsumo más extensos del país. Ofrece cinco modalidades:

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Puntos fijos de recolección con contenedores para equipos pequeños, recolección puerta a puerta sin costo, jornadas programadas en distintos municipios, centros de acopio con gestores autorizados y un programa de sustitución de neveras viejas por modelos de mayor eficiencia energética.

La Corporación Red Verde recibe neveras, lavadoras, microondas y herramientas eléctricas a través de uno de los sistemas posconsumo más extensos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio puerta a puerta cubre Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Villavicencio y varios municipios de Cundinamarca, entre otras ciudades.

Más allá de Colombia, cadenas de grandes superficies en varios países de la región han habilitado puntos permanentes de reciclaje electrónico en sus instalaciones. En México, tiendas como Best Buy y algunas sucursales de Liverpool reciben celulares y computadores usados.

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En Chile y Argentina, cadenas como Falabella y Frávega han implementado contenedores en sus locales en alianza con gestores certificados.

En España, la normativa europea obliga a los distribuidores de electrónica a recibir un equipo viejo por cada uno nuevo vendido, lo que convierte a cualquier tienda de tecnología en un punto de entrega válido.

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La normativa europea exige a los distribuidores españoles recibir un equipo viejo por cada uno nuevo vendido, lo que convierte cualquier tienda de tecnología en punto de entrega. (Imagen ilustrativa Infobae)

El criterio para elegir dónde llevar un equipo es simple: verificar que el receptor cuente con certificación ambiental o esté inscrito en un sistema posconsumo oficial.

Entregar un dispositivo a un canal informal no garantiza que sus componentes tóxicos sean tratados de forma adecuada.

Qué hacen las empresas para reutilizar y reciclar sus computadores viejos

Cada vez que una empresa renueva su parque tecnológico, decenas o cientos de computadores, routers y teléfonos quedan fuera de uso. La pregunta de qué hacer con esos equipos no es menor: un dispositivo electrónico mal gestionado libera metales pesados al suelo y al agua.

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Cada renovación tecnológica corporativa deja fuera de uso decenas o cientos de computadores, routers y teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, Telefónica gestionó más de 4 millones de equipos procedentes de clientes, operaciones y oficinas bajo criterios de reutilización y reciclaje, lo que le permitió alcanzar una tasa del 95% de residuos reutilizados o reciclados sobre el total generado ese año.

Del total de equipos recogidos, el 75% se reutilizó y el 25% restante se recicló; entre estos últimos figuran 3 millones de routers y decodificadores.

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Telefónica también trabaja con sus proveedores para incorporar criterios de circularidad desde el diseño de los productos.

De esa colaboración surgió el router Movistar WiFi 7. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esa colaboración derivó en el lanzamiento de dispositivos como el router Movistar WiFi 7, que integra medidas de eficiencia energética, está fabricado con un 70% de materiales reciclados y utiliza embalajes con certificación FSC —estándar internacional que garantiza el uso responsable de recursos forestales—.

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La lógica detrás de esta apuesta es que la durabilidad, la reparabilidad y el uso de materiales reciclados desde el origen reducen la presión sobre la cadena de extracción de materias primas y disminuyen las emisiones de CO₂ asociadas a la fabricación de nuevos dispositivos.