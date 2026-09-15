Sociedad

Video: una camioneta bloqueó una cochera, el dueño de otro auto increpó al conductor y terminaron a los golpes

El hecho, que quedó grabado por una testigo, involucró a una Toyota Hilux, que estaba frenada en doble fila y complicó el tránsito en el centro de la ciudad de Neuquén

El violento hecho ocurrió en pleno centro de Neuquén capital, en la concurrida esquina de Alberdi y Buenos Aires.
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Un conductor dejó su camioneta bloqueando el ingreso a una cochera en el centro de Neuquén por más de 20 minutos y terminó a los golpes con el dueño del auto que había quedado atrapado esperando para entrar. El episodio fue filmado desde un local comercial de la zona y el video se extendió por las redes en cuestión de horas.

La secuencia ocurrió durante la tarde en la esquina de Alberdi y Buenos Aires, una de las más transitadas del microcentro neuquino. Una camioneta blanca, aparentemente una Toyota Hilux, quedó detenida frente al acceso a un garaje privado mientras su conductor se alejaba a realizar trámites. La maniobra bloqueó directamente la entrada a la cochera y dejó sin margen de acción al propietario de un Toyota Etios Hatchback que intentaba guardar su vehículo.

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Ante la imposibilidad de avanzar, el conductor del Etios optó por aguardar en doble fila sobre la calzada. Los minutos pasaron y la espera se extendió por al menos 20 minutos, según consignó LM Neuquén. La congestión fue en aumento: los automovilistas que circulaban por el lugar, sin saber que el Etios estaba forzado a permanecer quieto, comenzaron a tocar bocina de manera insistente.

Fue una joven comerciante del sector quien registró todo desde la ventana de su local. Con el celular en mano, filmó la secuencia completa: el bloqueo, la acumulación de vehículos y, finalmente, el momento en que el conductor de la Hilux reapareció en escena.

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Cuando el dueño de la camioneta volvió, el del Etios lo encaró de inmediato. Según se puede ver en las imágenes, la discusión escala en segundos: el conductor del Etios, identificado por la campera negra que llevaba puesta, le propinó tres golpes al otro conductor, todos apuntando al rostro. Sin detenerse, se alejó a los gritos recriminándole la maniobra: “¡Hace una hora que estás parado acá!”, se lo escucha decir en el video difundido por el medio.

La reacción del hombre de campera negra no pasó inadvertida para quienes transitaban por la vereda en ese momento. Varias voces se escuchan en el registro: “¿Cómo vas a pegarle flaco?”. Otra voz suma: “No podés pegarle así”. Los transeúntes observaron el desenlace sin intervenir físicamente.

El intercambio verbal tuvo un último capítulo antes de que ambos se subieran a sus vehículos. El conductor de la Hilux lanzó una advertencia desde la distancia: “La vas a pagar, no te hagas problema, no te hagas problema”. La respuesta del otro fue escueta: “Sí, sí, dale”.

Un profesor de boxeo atacó a golpes a su ex pareja y fue detenido en Chaco

Policía de Chaco
Un hombre de 40 años fue detenido en Villa Berthet, Chaco, e imputado por amenazas y lesiones agravadas por el vínculo tras la denuncia de su expareja

Un hombre de 40 años fue detenido en Villa Berthet en la provincia de Chaco y quedó imputado por amenazas y lesiones agravadas por el vínculo en concurso real, a partir de la denuncia presentada por su ex pareja, de 38 años. La investigación busca establecer el alcance de las lesiones denunciadas y reunir elementos para definir la situación judicial del acusado.

Según el relato de la mujer, el conflicto comenzó cuando su hija de siete años volvió llorando desde la vivienda de su padre. La niña le habría dicho que había recibido golpes, por lo que la madre se dirigió al domicilio del hombre para hablar sobre lo ocurrido.

La pareja está separada desde hace cuatro años y sus casas se encuentran a unos 200 metros de distancia. De acuerdo con el testimonio recogido por Diario Chaco, durante la discusión el acusado le habría dado un golpe en el rostro, cerca de uno de sus ojos.

El hombre denunciado trabaja como entrenador de boxeo. La víctima sostuvo que el hecho continuó cuando cayó al suelo y él se ubicó sobre su cuerpo. “Se subió arriba mío y me puso la rodilla en el cuello y me decía que suelte el hierro”, relató al diario.

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