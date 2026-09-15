Con espectadores de lujo en primera fila, el Como 1907 debutó en la Champions League con una goleada ante el Leipzig

El club tuvo su debut absoluto en Champions League e hizo un gesto conmovedor para sus hinchas más longevos (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Guardar

El presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, tomó una ejemplar decisión en la previa del debut absoluto del equipo en la UEFA Champions League: cedió los asientos del palco de autoridades a hinchas nacidos en 1950 o antes para que estuviesen presentes en el encuentro ante el Leipzig.

La decisión incluyó a otros directivos y permitió que seguidores históricos ocuparan un sector reservado habitualmente para dirigentes e invitados.

PUBLICIDAD

El partido se disputó en un remodelado Giuseppe Sinigaglia, que contó con localidades agotadas y un aforo reducido. Ante la falta de entradas, según informó FourFourTwo, el club identificó a los hinchas que habían acompañado al equipo durante su paso por las categorías inferiores y no habían conseguido estar presentes.

El sector VIP: historia y pasión

Suwarso explicó que varios miembros del directorio entregaron sus ubicaciones para la cita continental. “Queremos que se asignen a los aficionados que llevan más tiempo esperando”, indicó en el mensaje difundido por el club. También había pedido a la comunidad que enviara postulaciones de seguidores históricos al correo institucional, con el fin de ubicar a quienes pudieran recibir una de esas localidades.

PUBLICIDAD

Como cedió los asientos del palco a hinchas nacidos en 1950 o antes en su debut en la UEFA Champions League (AP/Luca Bruno)

La decisión modifica el uso habitual del palco para una noche de especial relevancia institucional. En vez de ser ocupado por propietarios, ejecutivos y compromisos corporativos, ese espacio quedó previsto para abonados y simpatizantes de larga data. El gesto se produjo en un estadio lleno, por lo que la reasignación de entradas no supuso una ampliación de la capacidad disponible.

El club pertenece desde 2019 al conglomerado indonesio Djarum Group, cuyos propietarios encargaron a Suwarso la presidencia y la gestión operativa. La estructura deportiva también cuenta con Cesc Fàbregas como entrenador y accionista minoritario. De acuerdo con el medio británico, entre los inversores vinculados al proyecto figuran el exdelantero Thierry Henry y el exdefensor Raphael Varane, integrante del consejo de administración.

PUBLICIDAD

De la Serie D a competir en Europa

Tras declararse en quiebra en el 2017, Como volvió a competir en la Serie D. Tan solo dos años después, con el cambio de propiedad, el club comenzó un ascenso sostenido hasta 2024, cuando consagró su regreso a la Serie A luego de 21 años.

Con Fàbregas como entrenador y el argentino Nico Paz como figura dentro de la cancha, el equipo terminó entre los cuatro primeros de la última temporada de la liga italiana y obtuvo una plaza directa en la Champions League. Algo inédito para el club, que no había participado hasta entonces en una competencia UEFA.

PUBLICIDAD

Como debutó con una victoria 4-1 ante RB Leipzig en la Champions League y luego enfrentará a Feyenoord y Manchester United (REUTERS/Matteo Ciambelli)

El último antecedente internacional del Como se remontaba a la extinta Copa Mitropa. Participó en la edición 1980/81. Sin pena ni gloria. Ante esto, la participación en la Champions League adquiere una dimensión particular para sus seguidores.

Una noche de estreno soñada en el Giuseppe Sinigaglia

El encuentro frente a RB Leipzig se celebró en el Giuseppe Sinigaglia tras las obras de adecuación del recinto. La reducción de capacidad, mencionada por Suwarso, limitó la cantidad de entradas para una demanda que superó la oferta.

El club no detalló cuántas entradas del área directiva han sido reasignadas ni cuántos seguidores fueron seleccionados. La elección de los beneficiarios recayó en la antigüedad de su acompañamiento al club, más que en criterios comerciales o institucionales. “Fue un honor entregarles nuestros asientos”, afirmó el presidente tras el encuentro.

PUBLICIDAD

Así, Como cerró su estreno en la Champions League con una goleada por 4-1 ante el elenco de Martín Demichelis, resultado que lo ubicó en el quinto puesto de la tabla al cierre de la primera jornada.

El equipo italiano volverá a competir el miércoles 14 de octubre, como visitante frente a Feyenoord, y una semana más tarde, el 21 de octubre, recibirá al Manchester United.