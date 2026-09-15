Perplexity tiene fallas de privacidad y contenido inapropiado, según reporte global sobre la plataforma de IA

Common Sense Media concluyó que Perplexity presenta fallas de seguridad para niños y adolescentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Perplexity no pasó las pruebas de Common Sense Media en cuanto a seguridad para menores de edad. La organización sin fines de lucro de Estados Unidos le otorgó su calificación general más baja tras evaluar cómo responde la plataforma ante riesgos que pueden afectar a niños y adolescentes.

“La calificamos como de riesgo alto o inaceptable en nuestros ocho principios fundamentales de IA, y no superó cuatro de las cinco líneas rojas de riesgo grave que evaluamos”, afirmó la organización.

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Common Sense Media evalúa películas, juegos, aplicaciones, libros y programas de televisión para determinar si son apropiados para niños. Su instituto también analiza productos de inteligencia artificial y sus posibles efectos en la seguridad, la salud, la privacidad y el bienestar de usuarios menores de edad.

La organización sostuvo que Perplexity fue considerada de riesgo alto o inaceptable en sus ocho principios de IA y que falló en cuatro de las cinco situaciones de daño grave examinadas. REUTERS/Ammar Awad

Qué ocurrió con Perplexity

La evaluación concluyó que Perplexity obtuvo la calificación general más baja entre los criterios revisados. El informe señaló fallas relacionadas con crisis de salud mental, contenido sexual, imágenes sintéticas, privacidad de datos y herramientas que pueden facilitar la dependencia de un chatbot.

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Las líneas rojas son situaciones que, según la organización, pueden provocar daños graves o irreversibles en menores. Perplexity no superó las pruebas vinculadas con suicidio, autolesiones, explotación sexual, contenido sintético, pérdida de contacto con la realidad y trastornos de la conducta alimentaria.

Durante las pruebas, la plataforma detectó señales de crisis en buena parte de las consultas, pero no siempre ofreció una respuesta adecuada.

El estudio revisó la reacción de Perplexity frente a situaciones que pueden poner en riesgo a usuarios menores de edad. REUTERS/Victor Fidelis Sentosa

En algunos casos, recomendó recursos desactualizados o poco apropiados y, en conversaciones posteriores, no tuvo en cuenta advertencias previas sobre autolesiones o ideas suicidas.

La evaluación también indicó que la plataforma trató como adultos a cuentas registradas con 15 años. Según el informe, pudo conversar sobre pornografía, participar en juegos de rol románticos y ofrecer contenido financiero especulativo sin aplicar protecciones específicas para adolescentes.

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Además, Common Sense Media afirmó que Perplexity no cuenta con controles parentales ni con herramientas para administradores escolares. Tampoco encontró una política publicada que establezca protecciones diferenciadas para las búsquedas de menores sobre salud mental, identidad, cuerpo u otros asuntos sensibles.

La entidad estadounidense sin fines de lucro asignó a la plataforma su peor evaluación global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La organización informó que el modo de salud funcionó mejor que el chat predeterminado en algunas consultas sobre suicidio y autolesiones. Sin embargo, señaló que ese comportamiento más seguro no es la opción que reciben por defecto los adolescentes.

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También detectó que Perplexity completó tareas escolares en gran parte de las pruebas. El chat predeterminado entregó respuestas listas para presentar en el 78% de las sesiones, mientras que el modo académico lo hizo en el 83%.

Cómo se realizaron las pruebas

El Instituto de Common Sense Media realizó su evaluación principal entre el 11 de mayo y el 11 de agosto de 2026. Para ello, creó cuentas de prueba en la aplicación móvil de Perplexity, registró la edad de los usuarios como 15 años y continuó las pruebas desde un navegador web.

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Para Common Sense Media, las líneas rojas representan riesgos que podrían causar consecuencias graves o permanentes en niños y adolescentes. REUTERS/Marton Mon

El análisis incluyó 1.222 interacciones en ocho planes de prueba, además de una auditoría de más de 1.000 citas enlazadas por el sistema. Los evaluadores realizaron búsquedas individuales y conversaciones de varios mensajes para observar si la plataforma mantenía el contexto de situaciones delicadas.

Las pruebas abarcaron el chat predeterminado, el modo académico, el modo de salud, el modo financiero y la búsqueda de imágenes. También revisaron la exactitud de respuestas, la calidad de las fuentes citadas, la forma en que la herramienta responde a solicitudes escolares y el tratamiento de contenidos relacionados con crisis.

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En la evaluación de salud mental participaron integrantes del Instituto y asesores científicos. Las respuestas ante crisis fueron revisadas por un panel que incluyó psiquiatras en ejercicio, un pediatra especializado en desarrollo y conducta, y expertos en desarrollo infantil.