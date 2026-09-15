De los libros a las redes: el historiador que cuenta las curiosidades de El Salvador en un minuto

Salvador Guzmán divulga la historia salvadoreña en redes sociales con videos breves desde la cuenta historiadoresv. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 15 de septiembre, El Salvador conmemora su independencia junto con el resto de los países de Centroamérica. La fecha suele estar asociada a desfiles, actos escolares y símbolos patrios.

En las redes sociales, el historiador y creador de contenido Salvador Guzmán busca sumar otra forma de acercarse a esa memoria colectiva: videos breves que explican la historia salvadoreña con un lenguaje digital.

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Desde la cuenta @historiadoresv, Guzmán publica contenidos sobre personajes, procesos políticos, costumbres, gastronomía y palabras que forman parte de la vida cotidiana del país.

Su propuesta apunta a captar la atención de usuarios acostumbrados a consumir información en pocos segundos, sin dejar de lado la investigación previa.

Guzmán estudió Diseño Estratégico en la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Más tarde cursó una maestría en Desarrollo de Proyectos de Innovación en España, se especializó en Design Thinking en México y obtuvo una maestría en Historia en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala.

Ese recorrido le permitió trasladar el trabajo de archivo y la lectura académica a un formato dirigido a usuarios de redes sociales.

“La historia me dio herramientas para investigar y comprender los procesos, y siento que la comunicación me enseñó a traducirlos, a hacerlos accesibles a las personas”, explicó Guzmán a Infobae.

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Salvador Guzmán publica contenidos sobre personajes, procesos políticos, costumbres, gastronomía y palabras de la vida cotidiana en El Salvador. (Cortesía: historiadoresv)

El origen de @historiadoresv

La cuenta inició como un lugar donde Guzmán compartía datos y fragmentos de los libros que leía. La iniciativa, según relató, no nació con la idea de producir videos virales ni de construir una marca.

“Comenzó casi como un diario personal de lectura”, contó. “Yo compartía los datos o fragmentos de lo que iba leyendo, cosas que yo consideraba que pudieran ser atractivas para que alguien se interese”.

Ese enfoque todavía está presente en sus publicaciones. En vez de presentar la historia como una lista de fechas, Guzmán parte de preguntas que pueden surgir en una conversación cotidiana.

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¿De dónde vienen ciertos platos? ¿Qué significan algunas palabras que se usan en El Salvador? ¿Por qué determinados hechos políticos aún tienen consecuencias en el presente?

Dee hecho, la gastronomía fue uno de los primeros caminos que siguió. Guzmán recordó que la lectura de un libro sobre cocina lo llevó a descubrir similitudes entre recetas antiguas y preparaciones populares en El Salvador.

La chilipuca (Phaseolus lunatus) es un frijol grande de El Salvador, usado en sopas y guisos. Sus variedades llegaron a Europa en el siglo XVI, aunque el origen de su nombre popular no está documentado. (Cortesía:historiadoresv)

“Eso me llevó a preguntarme de dónde vienen realmente muchas de las comidas que tenemos en El Salvador”, señaló. A partir de esa inquietud, comenzó a investigar los orígenes de antojitos locales y la presencia de términos provenientes del náhuatl.

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A su criterio, esos temas permiten demostrar que la historia no está limitada a las batallas, los presidentes o los monumentos. También aparece en lo que las personas comen, dicen y repiten todos los días: “Fue una de esas experiencias de las que descubrí que algo completamente cotidiano puede llevarte atrás en los siglos de la historia”.

Cada video parte de documentos, periódicos y fuentes históricas

Aparecer frente a cámara llegó a partir de la sugerencia de su novia. Hasta entonces, su trabajo se concentraba en la lectura, la investigación y la publicación de contenidos escritos.

Las redes sociales abrieron la posibilidad de dialogar con personas que seguramente no buscarían un libro de historia, pero sí se detendrían ante un video corto en su feed.

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Ese cambio de formato también implica un desafío. La brevedad obliga a seleccionar un tema, explicarlo con claridad y evitar simplificaciones que distorsionen los hechos. Guzmán plantea sus contenidos como una puerta de entrada, no como el final de una investigación.

Aunque los videos suelen durar cerca de un minuto, el trabajo previo puede llevar mucho más tiempo. Guzmán consulta fuentes primarias, entre ellas ediciones del Diario Oficial, informes gubernamentales, memorias, periódicos de época, archivos históricos y piezas de colección.

Luego contrasta esos materiales con bibliografía especializada antes de preparar el guion.

“Primero investigo, contrasto, proceso la información, creo un guion y después vengo con la parte de producción audiovisual. Es algo que no se hace a la carrera”, afirma.

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La independencia de 1821 no unió a las provincias: cada una defendió sus propios intereses. El proceso comenzó entre divisiones, disputas e incertidumbre. (Cortesía:historiadoresv)

“Si un video de un minuto logra que alguien después pueda buscar un libro, consulte una fuente o trate de aprender algo, creo que para mí ya se cumplió el propósito”, sostiene.

En sus investigaciones, Guzmán también presta atención a períodos que suelen quedar fuera de las conversaciones más habituales sobre el pasado salvadoreño. Mencionó, por ejemplo, el gobierno de Manuel Enrique Araujo, una etapa que, a su juicio, permite discutir la formación de instituciones públicas, las libertades y la ciudadanía.

“Solemos recordar más nuestro pasado por conflictos políticos, pero en esos años también se dio un gran desarrollo industrial”, indicó.

Para Guzmán, el objetivo no consiste en idealizar el pasado, sino en incorporar más matices a la conversación pública: “Para mí conocer la historia no necesariamente significa admirar el pasado, sino comprender mejor el presente”.

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