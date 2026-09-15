La Unión Europea busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

La inteligencia artificial generativa ocupa un lugar prioritario en el texto. Europa Press

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La Unión Europea busca restringir a los menores de 15 años el acceso independiente a redes sociales, videojuegos en línea y herramientas de inteligencia artificial generativa.

Según Euractiv, el medio que ha tenido acceso a un borrador del texto, el objetivo es que sean los padres o tutores legales quienes controlen el uso de estas plataformas hasta que los adolescentes alcancen dicha edad, momento en el que podrán decidir si mantienen la supervisión parental o pasan a gestionar cuentas propias sin restricciones.

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La propuesta, enmarcada en la futura Ley de la UE para la infancia, se suma a decisiones parecidas adoptadas ya en zonas de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, donde la verificación de edad en internet se ha convertido en un requisito legal para las compañías tecnológicas.

El borrador de la norma establece cuatro franjas de edad que determinarán el nivel de autonomía de cada usuario menor de edad. REUTERS/Yves Herman

Por qué la UE busca limitar el acceso de los menores a las redes y a la IA

La medida responde a los datos recabados en el borrador, los cuales reflejan que los niños que empiezan a usar redes sociales antes de los 10 años pasan más tiempo frente a las pantallas que quienes lo hacen a partir de los 14.

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Sobre la base de esta evidencia, la Comisión Europea pretende reducir riesgos de aislamiento, problemas de concentración y aprendizaje, así como la exposición a contenidos no aptos para su edad.

La inteligencia artificial generativa ocupa un lugar prioritario en el texto. El documento advierte de su uso para la creación de deepfakes y la generación de consejos inadecuados dirigidos a menores, dos de los riesgos que la futura norma busca frenar de forma directa.

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En síntesis, la ley europea contra el acceso independiente de menores a redes sociales busca que ningún niño o adolescente menor de 15 años pueda crear o gestionar una cuenta sin control parental, obligando a las plataformas de vídeo, videojuegos e inteligencia artificial a verificar la edad real de sus usuarios antes de permitirles la entrada.

La UE busca restringir a los menores de 15 años el acceso independiente a redes sociales, videojuegos en línea y herramientas de inteligencia artificial generativa. Europa Press

El texto también se enfoca en proteger los datos personales de los menores frente a plataformas como Facebook, Instagram, X o TikTok, al igual que ante las empresas de IA que puedan recabar dicha información. Para conseguirlo, la responsabilidad de restringir el acceso recaerá directamente sobre las tecnológicas y no sobre los propios menores.

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Cómo funcionarán los tramos de edad para el uso de redes sociales

El borrador de la norma establece cuatro franjas de edad que determinarán el nivel de autonomía de cada usuario menor de edad. Esta segmentación constituye la base sobre la que se articula todo el sistema de verificación y control parental previsto en la legislación.

Entre los 0 y los 3 años, el uso de redes sociales queda directamente prohibido, sin excepciones. De los 3 a los 13 años, los menores solo podrán acceder mediante cuentas gestionadas íntegramente por sus padres o tutores.

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La franja de los 13 a los 15 años contempla una figura intermedia. REUTERS/Hollie Adams

La franja de los 13 a los 15 años contempla una figura intermedia: los padres podrán habilitar cuentas de prueba para sus hijos, con límites en el número máximo de contactos permitidos y en el tiempo de uso diario de la plataforma.

Solo a partir de los 15 años y hasta los 18, los adolescentes podrán convertir esas cuentas de prueba en cuentas personales sin restricciones, o bien crear directamente cuentas nuevas por su cuenta, sin necesidad de supervisión parental.

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Los videojuegos en línea también deberán verificar la edad de los usuarios

La futura normativa no se limita a las redes sociales. Los videojuegos en línea también quedarán sometidos al mismo sistema de verificación de edad, que se aplicará en el momento de la descarga desde la tienda de aplicaciones correspondiente.

Además de dicho control de acceso, el borrador exige a los desarrolladores de estas aplicaciones incorporar un diseño seguro que contemple varios requisitos obligatorios. Entre ellos destaca la eliminación de patrones adictivos en el diseño de la app o del juego.

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El abanico de exigencias incluye de igual modo la eliminación del contacto no deseado con otros usuarios. POLITICA INTERNACIONAL JEFF GRITCHEN / ZUMA PRESS

Asimismo, se requerirán algoritmos de recomendación ajustables, enfocados a evitar dinámicas como el denominado «agujero de conejo» (rabbit hole), junto con configuraciones de cuenta seguras que reduzcan el riesgo de exposición de datos privados de los menores.

El abanico de exigencias incluye de igual modo la eliminación del contacto no deseado con otros usuarios, la posibilidad de denunciar de forma sencilla contenidos inadecuados o nocivos, y un sistema de control parental adaptado a cada edad que resulte intuitivo para madres y padres.

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Verificación de edad y financiación de la supervisión en la UE

Para garantizar que ningún menor acceda a estas plataformas sin el consentimiento de sus padres o tutores legales, la norma prevé la puesta en marcha de un sistema de verificación de edad propio de la UE, o bien mecanismos alternativos que cuenten con la homologación de las autoridades regulatorias competentes.

La futura normativa no se limita a las redes sociales. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo)

El borrador contempla además una tasa que las tecnológicas deberán abonar a la Unión Europea. Estos fondos se destinarán a financiar y sostener las labores de supervisión y cumplimiento de la directiva en todos los Estados miembros.

De momento, la ley no ha sido aprobada y el propio borrador filtrado a Euractiv podría sufrir modificaciones antes de convertirse en el texto definitivo. Los siguientes pasos dependerán de la Comisión Europea, que tendrá que concretar los detalles finales de la norma.