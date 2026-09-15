Deportes

El áspero cruce entre Cristiano Ronaldo y un ex jugador de la selección argentina en la dura derrota de Al Nassr

El astro portugués y Matías Palacios terminaron en el piso tras un agarrón mutuo en un duelo por la Champions de Asia. Ya habían tenido un forcejeo años antes

El cruce entre Cristiano Ronaldo y Matías Palacios

Guardar

Cristiano Ronaldo volvió a tener un tenso cruce con el argentino Matías Palacios durante la contundente derrota de Al Nassr por 4-0 ante Al Ain, en el debut de ambos equipos en la Champions League de Asia 2026-27.

El encuentro se disputó este martes en el Hazza Bin Zayed Stadium, en la ciudad de Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, y quedó marcado tanto por el resultado adverso para el conjunto saudí como por el nuevo capítulo de tensión entre las dos figuras.

PUBLICIDAD

El portugués fue titular y usó la cinta de capitán, pero tuvo una actuación discreta: no logró convertir en 90 minutos y su cuenta goleadora quedó sin movimiento: ostenta 979 gritos. Las imágenes del cruce con Palacios, que circularon en redes sociales, mostraron un nuevo episodio de fricción entre ambos futbolistas en pleno desarrollo del partido.

*El resumen de la derrota por 4-0

El equipo dirigido por Ange Postecoglou sufrió una goleada que igualó su peor derrota histórica en la Champions League de Asia, pese a presentar un once cargado de figuras: junto a Ronaldo fueron titulares João Félix, Sadio Mané, Samu Costa, Simakan e Íñigo Martínez.

PUBLICIDAD

Houssine Rahimi abrió el marcador a los 25 minutos y volvió a marcar a los 63, mientras que Soufiane Rahimi amplió la ventaja a los 72, en una jugada que necesitó una extensa revisión del VAR antes de ser convalidada. Georgios Giakoumakis cerró la goleada al minuto 85, con asistencia de Soufiane Rahimi.

Ronaldo estuvo cerca de generar un penal en el arranque del partido, tras perder el equilibrio dentro del área luego de una carrera ante el defensor Rami Rabia, pero el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev no sancionó la falta. En el complemento, el portugués intentó una chilena que se fue por encima del travesaño y remató un tiro libre sobre el cierre, sin éxito.

<a href="https://www.infobae.com/deportes/2024/11/05/la-toma-de-mma-que-cristiano-ronaldo-le-hizo-a-un-ex-seleccion-argentina-en-pleno-partido-por-la-champions-de-asia/" target="_blank" rel="" title="https://www.infobae.com/deportes/2024/11/05/la-toma-de-mma-que-cristiano-ronaldo-le-hizo-a-un-ex-seleccion-argentina-en-pleno-partido-por-la-champions-de-asia/">No es la primera vez que se enfrentan</a>

El cruce de este martes no es un hecho aislado en la relación entre ambos jugadores dentro de la cancha. En noviembre de 2024, durante otro duelo entre los mismos equipos por la misma competición, Ronaldo y Palacios protagonizaron un confuso incidente que se volvió viral en su momento.

En aquella ocasión, en medio de un forcejeo por una pelota dividida en un córner, el portugués cayó al piso y tomó del cuello a Palacios con una llave que recordó a una toma de artes marciales mixtas. El argentino, que jugó en las divisiones menores de la Albiceleste, reclamó al árbitro por un supuesto codazo, pero el colegiado no sancionó ninguna infracción y amonestó al ex San Lorenzo por sus protestas. Aquel partido terminó con victoria de Al Nassr por 5 a 1, con gol incluido de Ronaldo.

La derrota de este martes representa la segunda caída consecutiva como visitante para el conjunto saudí, que días atrás también había perdido 2-1 ante Al Ittihad por la liga local. Con este resultado, Al Nassr arrancó sin puntos su participación en la Champions League de Asia, un torneo que replica el formato de la Champions League europea: una fase de grupos con 16 equipos en la zona oeste y otros 16 en la zona este, de la cual los ocho mejores de cada sector clasifican a los octavos de final.

Al Nassr regresó este año a la máxima competición continental de Asia tras haberse consagrado campeón de la liga saudí en la temporada anterior. Al Ain, vigente campeón del certamen, quedó en lo más alto del Grupo B con puntaje ideal tras la primera fecha.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoMatías PalaciosAl NassrAl Aindeportes-argentinaChampions League de Asia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina confirmó a los tres rivales que enfrentará en los amistosos tras la final del Mundial

El equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en los partidos se disputarán en el país en la ventana FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre

Argentina confirmó a los tres rivales que enfrentará en los amistosos tras la final del Mundial

Con espectadores de lujo en primera fila, el Como 1907 debutó en la Champions League con una goleada ante el Leipzig

El presidente Mirwan Suwarso cedió los palcos de autoridades a hinchas históricos del club para presenciar el partido, que terminó con un triunfo por 4 a 1 en el remodelado Giuseppe Sinigaglia

Con espectadores de lujo en primera fila, el Como 1907 debutó en la Champions League con una goleada ante el Leipzig

Tiene 13 años, enfrenta una enfermedad y convirtió su pasión por el fútbol en un fenómeno en las redes

Rami Conti empezó grabando videos en su casa y terminó construyendo una comunidad de miles de seguidores. En Infobae a la Tarde, contó su historia, su vínculo con Godoy Cruz y cómo imagina su futuro

Tiene 13 años, enfrenta una enfermedad y convirtió su pasión por el fútbol en un fenómeno en las redes

Impacto en la selección argentina: Lionel Messi fue citado y tendrá su despedida el 6 de octubre en el Monumental

El capitán, que anunció su retiro del combinado nacional, integra la nómina de convocados por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA, aunque solo disputará el último de los tres amistosos

Impacto en la selección argentina: Lionel Messi fue citado y tendrá su despedida el 6 de octubre en el Monumental

Milanesas con puré, pesca en la laguna y el sueño de llegar al circuito ATP: la historia de Lucio Ratti, el tenista que crece rápido

Tiene 22 años, se crió en Lobos y horas atrás recibió un wild card para jugar el Buenos Aires Challenger desde el lunes. Hace menos de tres años no tenía ranking y ahora está 381°. “Mi meta es meterme en el Top 100”, dijo

Milanesas con puré, pesca en la laguna y el sueño de llegar al circuito ATP: la historia de Lucio Ratti, el tenista que crece rápido

MALDITOS NERDS

Neowiz vincula la secuela de ‘Lies of P’ con Oz al registrar ‘Wonders of O’

Neowiz vincula la secuela de ‘Lies of P’ con Oz al registrar ‘Wonders of O’

EA Sports FC 27 presenta su banda sonora con 120 canciones de todo el mundo, incluyendo talento argentino

Level-5 anuncia el remake de ‘El profesor Layton y la villa misteriosa’ para 2027

Entrevistamos a Jennifer Hepler y Tiffany K. Wat, Narrative Director y Senior Production Director de Diablo V

Valve mantiene sus planes para ‘Steam Deck 2′ pese a la crisis de memoria RAM

ENTRETENIMIENTO

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Noel Gallagher revela el momento en el que su hermano Liam decidió emprender una nueva gira de Oasis

Zack Snyder reflexiona sobre '300' y responde a las críticas: "Una de las películas más gay jamás hechas"

HBO presenta a los nuevos fichajes de Harry Potter rumbo a La cámara secreta

Tom Cruise confiesa que no le teme a morir en una escena de riesgo: “Me gusta estar al borde de un precipicio”

INFOBAE AMÉRICA

Intensa búsqueda en alta mar: cinco pescadores se encuentran desaparecidos en Masachapa, Nicaragua

Intensa búsqueda en alta mar: cinco pescadores se encuentran desaparecidos en Masachapa, Nicaragua

Panamá crea un fondo especial para financiar la seguridad del Canal

La Patrulla Fronteriza rescata a migrantes de Nicaragua, Honduras y México encerrados en un vagón de carga en Texas

La estrategia de líderes políticos guatemaltecos en medio de la ofensiva de Estados Unidos contra la narcopolítica: mostrarse en Washington

Con espectadores de lujo en primera fila, el Como 1907 debutó en la Champions League con una goleada ante el Leipzig