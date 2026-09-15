El áspero cruce entre Cristiano Ronaldo y un ex jugador de la selección argentina en la dura derrota de Al Nassr

El cruce entre Cristiano Ronaldo y Matías Palacios

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Cristiano Ronaldo volvió a tener un tenso cruce con el argentino Matías Palacios durante la contundente derrota de Al Nassr por 4-0 ante Al Ain, en el debut de ambos equipos en la Champions League de Asia 2026-27.

El encuentro se disputó este martes en el Hazza Bin Zayed Stadium, en la ciudad de Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, y quedó marcado tanto por el resultado adverso para el conjunto saudí como por el nuevo capítulo de tensión entre las dos figuras.

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El portugués fue titular y usó la cinta de capitán, pero tuvo una actuación discreta: no logró convertir en 90 minutos y su cuenta goleadora quedó sin movimiento: ostenta 979 gritos. Las imágenes del cruce con Palacios, que circularon en redes sociales, mostraron un nuevo episodio de fricción entre ambos futbolistas en pleno desarrollo del partido.

*El resumen de la derrota por 4-0

El equipo dirigido por Ange Postecoglou sufrió una goleada que igualó su peor derrota histórica en la Champions League de Asia, pese a presentar un once cargado de figuras: junto a Ronaldo fueron titulares João Félix, Sadio Mané, Samu Costa, Simakan e Íñigo Martínez.

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Houssine Rahimi abrió el marcador a los 25 minutos y volvió a marcar a los 63, mientras que Soufiane Rahimi amplió la ventaja a los 72, en una jugada que necesitó una extensa revisión del VAR antes de ser convalidada. Georgios Giakoumakis cerró la goleada al minuto 85, con asistencia de Soufiane Rahimi.

Ronaldo estuvo cerca de generar un penal en el arranque del partido, tras perder el equilibrio dentro del área luego de una carrera ante el defensor Rami Rabia, pero el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev no sancionó la falta. En el complemento, el portugués intentó una chilena que se fue por encima del travesaño y remató un tiro libre sobre el cierre, sin éxito.

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<a href="https://www.infobae.com/deportes/2024/11/05/la-toma-de-mma-que-cristiano-ronaldo-le-hizo-a-un-ex-seleccion-argentina-en-pleno-partido-por-la-champions-de-asia/" target="_blank" rel="" title="https://www.infobae.com/deportes/2024/11/05/la-toma-de-mma-que-cristiano-ronaldo-le-hizo-a-un-ex-seleccion-argentina-en-pleno-partido-por-la-champions-de-asia/">No es la primera vez que se enfrentan</a>

El cruce de este martes no es un hecho aislado en la relación entre ambos jugadores dentro de la cancha. En noviembre de 2024, durante otro duelo entre los mismos equipos por la misma competición, Ronaldo y Palacios protagonizaron un confuso incidente que se volvió viral en su momento.

En aquella ocasión, en medio de un forcejeo por una pelota dividida en un córner, el portugués cayó al piso y tomó del cuello a Palacios con una llave que recordó a una toma de artes marciales mixtas. El argentino, que jugó en las divisiones menores de la Albiceleste, reclamó al árbitro por un supuesto codazo, pero el colegiado no sancionó ninguna infracción y amonestó al ex San Lorenzo por sus protestas. Aquel partido terminó con victoria de Al Nassr por 5 a 1, con gol incluido de Ronaldo.

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La derrota de este martes representa la segunda caída consecutiva como visitante para el conjunto saudí, que días atrás también había perdido 2-1 ante Al Ittihad por la liga local. Con este resultado, Al Nassr arrancó sin puntos su participación en la Champions League de Asia, un torneo que replica el formato de la Champions League europea: una fase de grupos con 16 equipos en la zona oeste y otros 16 en la zona este, de la cual los ocho mejores de cada sector clasifican a los octavos de final.

Al Nassr regresó este año a la máxima competición continental de Asia tras haberse consagrado campeón de la liga saudí en la temporada anterior. Al Ain, vigente campeón del certamen, quedó en lo más alto del Grupo B con puntaje ideal tras la primera fecha.

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