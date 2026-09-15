Tecno

Comprar iPhone 18 Pro y Pro Max: el robo que muchos hackers crearon para suplantar a Apple

3,5 millones de ataques diarios detectados en América Latina durante el último año muestran cómo los delincuentes aprovechan la expectativa por el dispositivo de Apple

Apple anunció su Apple Event para el 9 de setiembre y se presentaría de manera oficial el iPhone 18 Pro.
Las páginas clonadas del iPhone 18 Pro preparan nuevas trampas digitales - (Apple/Mashable)
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Las falsas páginas de reserva del iPhone 18 Pro pueden multiplicarse antes de la presentación esperada de Apple y copiar el aspecto de la tienda de la compañía para capturar datos personales y bancarios. Los delincuentes aprovechan anuncios de preventa, sorteos y programas de prueba para dirigir a los usuarios hacia formularios donde solicitan pagos o información sensible.

El riesgo cobra relevancia en América Latina, donde el phishing mantiene una presencia constante. La empresa de seguridad digital, Kaspersky, registró en la región un promedio de 3,5 millones de ataques diarios durante el último año, una cifra que muestra la escala de estos engaños. Los lanzamientos tecnológicos generan una oportunidad para los ciberdelincuentes porque combinan expectativa, urgencia y el deseo de conseguir un producto antes que otras personas.

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Los probadores del nuevo iPhone pueden terminar pagando por un equipo inexistente
Los probadores del nuevo iPhone pueden terminar pagando por un equipo inexistente

Estafas imitan el diseño de la Apple Store

La llegada del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max puede impulsar la circulación de páginas que reproducen logos, colores, fotografías y estructuras similares a las de la tienda oficial de Apple. El objetivo consiste en reducir la desconfianza inicial del visitante para que introduzca sus datos sin comprobar la dirección web.

Estas campañas pueden aparecer en anuncios de redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones en foros o enlaces enviados por aplicaciones de mensajería. Algunos mensajes prometen acceso exclusivo a una reserva, un descuento limitado o la posibilidad de recibir el teléfono antes de su lanzamiento oficial.

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El método no requiere que el sitio falso tenga un diseño deficiente. Por el contrario, los delincuentes pueden replicar elementos visuales conocidos, incluir imágenes del dispositivo y usar textos que parecen propios de una promoción legítima. La diferencia suele estar en la URL, en las peticiones de información o en las condiciones que presenta la supuesta oferta.

Mensajes con plazos mínimos, unidades limitadas y confirmaciones inmediatas intentan bloquear la comprobación del enlace, una táctica frecuente para acelerar pagos, capturar contraseñas y obtener códigos de verificación sin revisión previa - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Mensajes con plazos mínimos, unidades limitadas y confirmaciones inmediatas intentan bloquear la comprobación del enlace, una táctica frecuente para acelerar pagos, capturar contraseñas y obtener códigos de verificación sin revisión previa - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Probar el iPhone 18 antes de su lanzamiento: la nueva estafa

Otra modalidad consiste en invitar a los usuarios a convertirse en “probadores” del nuevo iPhone. La propuesta suele ofrecer un equipo anticipado a cambio de completar un registro, facilitar una dirección de envío y pagar una tarifa de entrega.

El teléfono nunca llega. La persona puede perder el dinero enviado y, además, entregar nombre completo, correo electrónico, teléfono, domicilio y datos de pago. Esa información puede utilizarse después para campañas de spam, intentos de fraude dirigidos o nuevas páginas de phishing con mensajes personalizados.

El antecedente está en septiembre de 2025, tras la presentación del iPhone 17. La compañía de seguridad detectó campañas que usaban falsas preventas, sorteos y programas para usuarios de prueba. Los engaños buscaban obtener información personal y financiera o inducir a pagos por productos inexistentes.

La expectativa por el iPhone 18 Pro facilita que esas fórmulas reaparezcan. La promesa de conseguir un dispositivo sin costo, reservarlo antes que el resto o participar en una experiencia exclusiva puede hacer que una oferta irreal parezca creíble.

iPhone 17
El promedio de 3,5 millones de ataques diarios en América Latina durante el último año evidencia la dimensión del riesgo para quienes buscan reservar el nuevo iPhone mediante enlaces no verificados - (Apple)

Los mensajes fraudulentos suelen utilizar frases como “últimas unidades”, “reserva disponible por pocas horas”, “confirmación inmediata” o “has sido seleccionado”. Esas expresiones pretenden provocar una reacción rápida y evitar que la persona revise la autenticidad de la página.

Una promoción que exige contraseña, códigos de verificación, datos bancarios o un pago para acceder a un premio debe considerarse una señal de alerta. Los sorteos legítimos no suelen pedir información financiera antes de confirmar la participación ni condicionan la entrega de un regalo a una transferencia.

Cómo evitar una página clonada del iPhone 18 Pro

Antes de reservar un dispositivo o participar en una promoción, conviene aplicar estas medidas:

  • Revisar la dirección web y detectar letras cambiadas, palabras añadidas o dominios extraños.
  • Evitar enlaces recibidos por mensajes, anuncios o correos no solicitados.
  • Entrar a la Apple Store desde la aplicación o escribir la dirección oficial en el navegador.
  • Desconfiar de ofertas que prometen productos gratuitos, acceso anticipado o descuentos fuera de lo habitual.
  • No compartir códigos de verificación, contraseñas, números de tarjeta ni documentos personales.
  • No realizar pagos para recibir un supuesto premio o participar en una prueba.
  • Utilizar herramientas de seguridad actualizadas para identificar sitios maliciosos.

La prevención comienza antes de pulsar un enlace. Ante promociones que apelan a la urgencia, la exclusividad o la gratuidad, revisar la dirección web y acudir a los canales oficiales permite evitar pérdidas económicas y el robo de información. La cautela sigue siendo la herramienta más efectiva frente a estafas que se apoyan en la apariencia de sitios conocidos.

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