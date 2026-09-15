Bessent se reunirá con su homólogo chino previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping

Bessent informó ante la Cámara de Representantes que Estados Unidos ya sancionó a tres entidades bancarias por la evasión vinculada a Irán. (REUTERS/Sam Wolfe)

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este martes que se reunirá el próximo fin de semana con su homólogo chino, He Lifeng, previo al encuentro que mantendrán en Washington los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Entre los temas que se tratarán figuran las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, en momentos en que la Casa Blanca busca reforzar la presión económica sobre Teherán. El funcionario realizó el anuncio durante una audiencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, convocada para evaluar el estado del sistema financiero internacional.

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Consultado por los legisladores sobre las herramientas empleadas para impedir que el régimen iraní eludiera las sanciones estadounidenses, Bessent precisó que ya se habían aplicado penalizaciones a tres entidades bancarias. Calificó como “muy positivas” las tratativas privadas mantenidas hasta ahora con Beijing y confió en que se sostengan incluso durante la visita de Estado de Xi Jinping.

Xi Jinping y Donald Trump, durante un encuentro previo en Pekín, en mayo de 2026. (Reuters)

El lugar y la fecha del encuentro con He Lifeng permanecen sin precisar, aunque ambos delegados acostumbran reunirse antes de cada cumbre bilateral para definir la agenda de los mandatarios. Una fuente cercana a las negociaciones deslizó que la inteligencia artificial también podría incluirse en el temario, un asunto que en las últimas semanas escaló como uno de los principales focos de tensión entre ambas potencias.

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China figura entre los principales socios comerciales de Irán, al que compra buena parte de su producción petrolera, además de brindarle respaldo diplomático. Bessent había presentado con anterioridad un plan denominado “Día D económico” contra el régimen iraní, con el objetivo declarado de asfixiarlo financieramente en el marco de una guerra que ya acumula siete meses de duración.

Las repercusiones del conflicto se hicieron sentir en los mercados internacionales: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años trepó a su nivel más alto en casi dos décadas, en el contexto de una liquidación generalizada de deuda soberana a escala global. Ese fenómeno estuvo motorizado por el crecimiento de la inversión de capital y el encarecimiento sostenido de la energía, dos factores que profundizaron la presión inflacionaria tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Al retirarse de la audiencia, Bessent atribuyó gran parte de ese salto en los rendimientos al alza del petróleo, cuyos precios, según anticipó, comenzarán a descender.

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Una manifestante sostiene un cartel con la frase "Las sanciones matan a los iraníes" durante la audiencia de Bessent en el Capitolio, Washington. 15 de septiembre de 2026. (Reuters)

El titular del Tesoro también abordó la disputa tecnológica que atraviesa el vínculo bilateral. Frente a la observación de un legislador que restó trascendencia a quién alcanzará primero el desarrollo de una superinteligencia artificial, Bessent sostuvo que sí resulta relevante determinar “si son los ‘buenos’ o los ‘malos’ quienes poseen esto”. Añadió que, en su rol de encargado de administrar el vínculo con China en ese campo, otorga máxima prioridad a la cuestión.

La fricción en ese terreno se intensificó días atrás, cuando tres agencias de seguridad nacional estadounidenses señalaron a compañías chinas del sector —entre ellas DeepSeek y Moonshot AI, responsable del modelo Kimi K3— de sustraer de forma sistemática conocimiento reservado perteneciente a empresas de Estados Unidos. Ninguna de las firmas acusadas emitió declaraciones al respecto. El gobierno chino, en cambio, tachó de carentes de sustento esas imputaciones y advirtió que podría responder con represalias. Además, las autoridades de Beijing cuestionaron los pedidos formulados por desarrolladores estadounidenses como Anthropic y OpenAI para desacelerar el avance de modelos avanzados, a los que consideraron una estrategia orientada a generar alarma injustificada.

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(Con información de AFP y Bloomberg)