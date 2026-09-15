De un mensaje en Instagram al Registro Civil: la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Tras su paso por el registro civil de San Isidro, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron su primera entrevista como marido y mujer (Intrusos – América)

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La historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó con un mensaje en Instagram, cuando el mundo atravesaba una de sus etapas más inciertas y la conductora intentaba reconstruir su vida junto a sus hijos. Seis años después de aquel primer contacto, la pareja se casó en el Registro Civil de San Isidro, rodeada por un grupo reducido de familiares y amigos. El vínculo que nació a distancia, entre conversaciones cotidianas y una primera cita marcada por la emoción, llegó a una nueva instancia con una ceremonia íntima que ambos eligieron mantener en reserva hasta último momento.

Todo comenzó con una fotografía de unas vacaciones en Cuba. Prandi había viajado con sus hijos poco antes de que se iniciaran las restricciones por la pandemia y había compartido una imagen en sus redes sociales. Emanuel vio esa publicación dos meses más tarde y decidió escribirle. Lo que en principio parecía un contacto casual se transformó en una conversación diaria que, con el tiempo, modificó la vida de los dos. Prandi recordó aquel momento durante su paso por Cortá por Lozano, el programa conducido por Vero Lozano en Telefe.

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El primer contacto entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega ocurrió en Instagram, después de una fotografía tomada en Cuba (Instagram)

“Estábamos en plena pandemia y él me escribió por Instagram. Vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas”, contó la conductora. Después explicó que, antes de avanzar con el intercambio, quiso comprobar que el perfil desde el que le hablaban perteneciera realmente al músico. “A mí Emanuel me gustó siempre y al ver el mensaje me puse a chequear si era el verdadero Emanuel Ortega”, relató.

Una vez que confirmó su identidad, ambos comenzaron a hablar con mayor frecuencia. “Nos pusimos a charlar y eso se convirtió en una rutina de todos los días durante dos meses”, agregó Prandi. Ese vínculo se desarrolló mientras ella atravesaba un momento personal complejo, luego de dejar el hogar que compartía con su exmarido, Claudio Contardi, y mudarse con sus hijos a un departamento alquilado. En paralelo, enfrentaba disputas judiciales vinculadas con la custodia y un proceso en el que había denunciado hechos de violencia y abuso sexual.

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Julieta Prandi recordó cómo fue el inicio de su romance con Emanuel ortega (Cortá por Lozano - Telefe)

En ese contexto, la conversación con Ortega se convirtió en parte de su nueva cotidianeidad. La primera cita ocurrió el 13 de agosto de 2020 y quedó como la fecha en la que ambos se conocieron personalmente. “Primero fue un abrazo, que necesitábamos los dos. El beso fue unas horas después. Cuando lo vi, sentí que ya lo conocía”, recordó Prandi. La relación avanzó con el paso del tiempo y se consolidó lejos de una exposición permanente, aunque los dos compartieron algunos momentos especiales con sus seguidores.

Por entonces, Emanuel no conocía en profundidad todo lo que Prandi había atravesado. En una entrevista con Infobae, el músico había explicado cuál fue su impresión al conocer la historia de la conductora. “Yo no conocía su historia de vida, directamente no sabía las cosas que había atravesado. Y a veces digo, ¿cómo esta persona está de pie y tan erguida, y con tanta fuerza y con tanta valentía, y con tantas ganas? Eso me sorprende mucho”, había expresado.

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La pareja construyó su relación lejos de la exposición pública y después de seis años decidió casarse (Instagram)

Emanuel Ortega acompañó a Julieta Prandi durante el proceso personal y judicial que atravesó en los últimos años (Instagram)

La pareja construyó su vínculo con bajo perfil y eligió reservar para su intimidad buena parte de los momentos que compartieron. Una de las excepciones ocurrió en octubre de 2024, cuando Prandi le dedicó un mensaje a Ortega por su cumpleaños. “Que el tiempo sea siempre tu cómplice y te acerque, irremediablemente, al pequeño Emanuel que sabe reírse a carcajadas por ninguna razón. Que el viento escuche tu risa y se sienta tentado de bailar. Y que nada te importe más que el momento presente que estás viviendo, porque hasta acá llegaste gracias a vos”, escribió.

Otro episodio significativo coincidió con el quinto aniversario de la pareja. Ese mismo día, la Justicia condenó a Contardi a 19 años por abuso sexual agravado. Desde las afueras del Tribunal N.º 2 de Campana, Prandi habló sobre el significado de esa jornada y destacó el acompañamiento de Ortega durante los años en los que atravesó el proceso judicial. “Hoy cumplimos cinco años, es nuestro aniversario. Es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme”, expresó en aquel momento.

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La pareja pasó de un intercambio virtual que se transformó en una historia de amor que llegó al Registro Civil (Archivo)

La pareja llegó al casamiento después de construir una vida en común y atravesar distintas etapas juntos (Instagram)

Este 15 de abril, la pareja finalmente se casó en el Registro Civil de San Isidro. La ceremonia se realizó pasado el mediodía y contó con la presencia de 36 invitados. Entre los asistentes estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, los padres de Emanuel, mientras que Martín fue el único de sus hermanos que estuvo presente. Julieta y Emanuel habían decidido avisar con poco tiempo para preservar el carácter íntimo de la celebración y evitar una convocatoria multitudinaria.

Antes de ingresar al registro civil, ambos hablaron sobre sus sensaciones. “Estoy muy feliz”, expresó Prandi. Ortega, por su parte, aseguró: “Con mucha felicidad y emoción. Es un día de mucha felicidad”. La conductora definió el momento desde un lugar más personal: “Con mucha paz, con mucho amor, estoy muy feliz, es un momento esperado, querido y elegido”.

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En la mesa de Juana Viale, Emanuel Ortega se sinceró sobre cómo vivió la situación judicial de Julieta Prandi y el impacto que tuvo su caso en la sociedad (Almorzando con Juana – El Trece)

Después de la ceremonia, ambos dieron su primera entrevista como recién casados al equipo de Intrusos, por América. “Estamos muy bien, muy contentos. Gracias. Queríamos que no lo supieran, pero se enteraron. Ayer lo vimos y dijimos: ‘Qué suerte…’”, comentó Prandi. Luego explicó cómo habían organizado el encuentro: “Avisamos con muy poquito tiempo y había algunos que estaban allá, otros, acá, queríamos disfrutar en familia. Éramos 36 personas, muy poquitos, queríamos hacerlo bien íntimo”.

La modelo Julieta Prandi y el cantante Emanuel Ortega sonríen con su libreta de matrimonio tras casarse en San Isidro (Captura de Intrusos)

La conductora también contó que no tuvo despedida de soltera y adelantó que la pareja tenía previsto viajar de luna de miel. Sobre la decisión de casarse, explicó que la ceremonia funcionaba como un símbolo dentro de una relación que ya estaba consolidada. “Es más un símbolo, no nos cambiaba nada porque nosotros elegimos estar juntos. Vivimos juntos hace tiempo”, sostuvo. Después agregó: “Si se quiere, yo soy más romántica y era mi sueño casarme”.

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Ortega compartió sus primeras palabras como marido de Prandi y bromeó con el arroz que recibió al salir del registro civil. “Felices. Mucho arroz en la cabeza, creo. La verdad que gracias por venir hoy, el cariño de hoy y siempre. Les mando un gran abrazo en este momento tan especial”, expresó. También se refirió a la decisión de no anunciar el casamiento: “No le avisamos a nadie, están los que tenían que estar en el casamiento”.

Tres momentos del casamiento por civil entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Crédito: RS Fotos)

Cuando le preguntaron cómo había elegido su vestuario, respondió con humor: “Vi el clima, fui al armario a ver qué me ponía”. Además, ante la consulta sobre quién había dado el primer paso para casarse, Emanuel aseguró que había sido él.

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Después del registro civil, la pareja tiene previsto viajar a Miami para disfrutar de su luna de miel. Sin embargo, la escapada deberá esperar hasta después de los premios Martín Fierro, cuya ceremonia está programada para el 6 de octubre. Recién entonces Julieta Prandi y Emanuel Ortega harán las valijas para celebrar en privado el comienzo de su matrimonio, seis años después de aquel mensaje que inició una historia de amor durante la pandemia.