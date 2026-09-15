Intensa búsqueda en alta mar: cinco pescadores se encuentran desaparecidos en Masachapa, Nicaragua

Una pequeña embarcación navega en medio de un mar agitado mientras un haz de luz ilumina las labores de búsqueda marítima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La angustia y la incertidumbre se han apoderado de varias familias en la comunidad costera de Masachapa, Nicaragua. Desde el pasado sábado 12 de septiembre, cinco pescadores artesanales se encuentran desaparecidos tras ingresar a alta mar para realizar sus labores cotidianas de pesca, sin que hasta el momento se tenga alguna pista sobre su ubicación o estado.

Los desaparecidos han sido identificados como:

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El capitán Félix Bermúdez Rodríguez

Darwin Cruz Sandoval

Pedro Narváez

Cristian Cruz

Daniel.

Todos ellos zarparon en una embarcación artesanal con la promesa y la rutina de regresar a tierra firme al día siguiente, pero las horas han transcurrido sin traer las noticias que sus seres queridos aguardan con desesperación.

De acuerdo con el testimonio brindado por familiares al medio Acción 10 de Darwin Cruz Sandoval, la tripulación zarpó a la una de la tarde del sábado 12 de septiembre. La planificación del viaje establecía que los marineros completarían su faena durante la noche y la madrugada, para retornar al puerto el domingo 13 de septiembre.

Sin embargo, al cumplirse el plazo previsto, la lancha no arribó a la costa y todo intento de establecer comunicación telefónica o por radio resultó infructuoso. La preocupación escaló rápidamente durante la jornada de ayer, 14 de septiembre.

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Al notar la ausencia prolongada y la falta total de señales, la comunidad pesquera local decidió organizarse por cuenta propia. Desde horas tempranas de la mañana, de ayer y hoy, tres lanchas de pescadores de la zona salieron adentrándose en el océano con la esperanza de ubicar a sus compañeros o divisar la embarcación a la deriva.

La comunidad costera de Masachapa permanece en alerta e incertidumbre tras la desaparición de la tripulación el pasado sábado (Cortesía: Acción 10).

A lo largo del día, los equipos improvisados de rescate y los familiares en tierra interrogaron a cada una de las tripulaciones que regresaban de sus respectivas jornadas marítimas. La respuesta de los trabajadores del mar ha sido unánime y desalentadora: ninguno de los barcos que operó en la zona durante las últimas horas divisó la nave de los cinco marineros ni observó restos que indicaran algún naufragio.

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Un llamado urgente a la Fuerza Naval y solidaridad comunitaria

Ante la falta de resultados en las primeras incursiones de búsqueda, los familiares de las víctimas hicieron un vehemente y público llamado a las autoridades nicaragüenses para que intensifiquen los operativos de rastreo.

La petición principal está dirigida a las instituciones correspondientes y, de manera muy especial, a la Fuerza Naval de la Armada de Nicaragua para que despliegue medios especializados de salvamento marítimo de forma inmediata.

La suegra de uno de los marineros desaparecidos expresó la urgencia de contar con el apoyo gubernamental y militar, al tiempo que propuso revisar las normativas de seguridad para la pesca artesanal en la zona. Entre sus solicitudes, destacó la importancia de adaptar las embarcaciones para que puedan operar con mayor margen de seguridad ante eventuales fallas mecánicas en alta mar.

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Cinco pescadores se encuentran desaparecidos desde que salieron a faenar en las aguas de Masachapa. Sus familiares, llenos de angustia, piden apoyo a la Fuerza Naval para intensificar la búsqueda.

La portavoz familiar insistió en que los trabajadores del mar están dispuestos a sostener reuniones con las autoridades para acordar medidas que permitan el uso de sistemas de propulsión dobles en las faenas dedicadas a especies como El Dorado, previniendo así que un problema en el motor principal deje a las tripulaciones a la deriva y a merced de las corrientes marinas. Las familias mantienen la fe intacta y continúan reunidas en la playa a la espera de un desenlace favorable.