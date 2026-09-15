Mauro Icardi compartió sus días en Argentina: mates, piscina y besos

Luego de meses sin hacer una publicación en su feed, Mauro Icardi compartió cómo fueron algunos de sus días en Argentina (Instagram)

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Tras casi tres meses de ausencia en su feed de Instagram, Mauro Icardi reapareció en las redes sociales con un álbum de fotos junto a la China Suárez que funcionó como respuesta directa a las versiones que circulaban sobre el estado de su relación. El futbolista, que se encuentra libre desde hace meses y reside en la Argentina mientras define su futuro deportivo, eligió la publicación para desmentir con imágenes los rumores de distanciamiento que habían ganado terreno en los últimos días.

Durante las últimas semanas algunos seguidores de la pareja notaron un detalle que no pasó desaparecibido: la falta de interacciones cruzadas entre él y Suárez en sus respectivos perfiles sin “me gusta” ni comentarios visibles. Esto para lo único que sirvió fue para alimentar las especulaciones sobre una posible ruptura. Las fotografías compartidas contradijeron esas lecturas con escenas de pareja en dos escenarios distintos.

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Todo el álbum fue tomado en un mismo lugar: lo que parecer ser la casa que Suárez compartió con Benjamín Vicuña, su expareja y padre de dos de los tres hijos de la actriz, esta propiedad estaba ubicada en Chacras de Murray, un barrio privado de Pilar.

La romántica foto de Mauro junto a Suárez

Para este día rodeado de vegetación Icardi eligió un pantalón verde oliva, una sweater oscuro y un chaleco marrón

Estás postales son de días atrás, ya que Eugenia compartió un posteo con la misma ropa

Allí, la pareja posó rodeada de vegetación, con una pileta de fondo y una mesa servida con mate y comida casera. Las fotos alternan primeros planos cómplices, con besos y abrazos, y tomas más relajadas: Icardi sentado sobre un murallón de ladrillos con una campera color ladrillo sobre los hombros, o a la mesa con un vaso de vino mientras mira hacia un costado bajo el sol.

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El álbum también incluye un primer plano de su rostro, con los tatuajes del cuello a la vista y una gorra oscura con el logo de Nike, además de una imagen tomada junto a la pileta de esa misma propiedad, donde un termo y un par de botas apoyadas sobre el borde condensan el clima hogareño de la publicación.

El cierre del álbum llega en blanco y negro, con la pareja recostada en un mismo sillón exterior, junto a esa pileta: Suárez con una remera con la inscripción “Saint Laurent”, en un abrazo que resume el tono general de las fotos. La leyenda que acompañó todo el posteo fue breve, apenas un emoji de corazón en llamas seguido de la mención a la cuenta de Suárez, un gesto que funcionó como respuesta directa a los rumores que circulaban en los días previos.

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El delantero todavía no tiene definido su futuro en el mundo futbolístico por lo que sigue instalado en Argentina

Sol, ensalada y vino tinto fueron los seleccionados por el grupo para el almuerzo

El mate fue el gran aliado para pasar el frio

El domingo, Suárez luego de una semana en la que había compartido contenido solo con sus hijos o en soledad. La secuencia de imágenes, que incluyó un primer plano de su mano con anillo y un collage musicalizado con una canción de bodas, reavivó las especulaciones sobre un posible casamiento entre la actriz y el futbolista.

Nuevamente ausencia de Icardi en las publicaciones de la China durante los días previos había llamado la atención de sus seguidores, dado que ambos suelen compartir buena parte de su vida cotidiana en redes de manera conjunta. Ese silencio se cortó cuando la actriz subió una primera foto en la que posaba con una jarra de limonada casera, acompañada de la leyenda “Homemadeeeeee”. Minutos después, publicó una segunda imagen con un mayor zoom sobre su mano, donde quedaba a la vista el anillo que ya había generado rumores de compromiso en ocasiones anteriores.

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A esas fotografías le siguió una postal más íntima junto al futbolista, en la que la China aparece abrazada a Icardi por detrás, con un beso en la mejilla y la mano apoyada sobre el pecho de él, dejando nuevamente expuesto el anillo. En la imagen, compartida en blanco y negro, la actriz etiquetó la cuenta de Icardi, quien lució una gorra oscura con las siglas “CSP” y un buzo verde tejido.

La actriz compartió una imagen junto a Mauro Icardi y expuso otra vez el anillo que generó especulaciones (Instagram)

El detalle que terminó de alimentar las versiones sobre una boda fue la elección musical del posteo posterior. La China armó un collage con distintas variantes de la misma foto junto a Icardi y utilizó de fondo “Ordinary”, de Alex Warren, pero en su versión especial para casamientos, un dato que sus seguidores no tardaron en advertir y viralizar en distintas plataformas.

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