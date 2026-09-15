Teleshow

Así fue el día de playa de Antonela Roccuzzo en Miami: delfines, snorkel y un atardecer de película

La esposa de Lionel Messi compartió con sus seguidores los últimos días del verano en Estados Unidos

La esposa de Lionel Messi mostró cómo son sus últimos días del verano (Video: TikTok)
Guardar

Antonela Roccuzzo cada día que paa va tomando más fuerza en las redes sociales con su perfil de Instagram y poco a poco se anima a mostrar más aspectos de su vida en su cuenta de TikTok, donde suele mostrar su pasión por la lectura. Ahora, con un corto video que compartió en dicha cuenta se llevó todos los halagos de sus seguidores y de Lionel Messi, su esposo y padre de sus tres hijos.

Roccuzzo usó sus redes sociales para despedirse del verano con un video rodado durante un día de navegación por las costas de Miami. La publicación, que combina distintos momentos del paseo en lancha, abrió con la frase “Eso que se siente en verano…” sobreimpresa sobre un plano de sus pies descalzos, con sandalias blancas, sobre el agua cristalina que dejaba ver el fondo arenoso con reflejos de sol.

PUBLICIDAD

Las imágenes siguientes recorren distintos instantes del trayecto náutico. El cielo nublado y el perfil costero de Miami sirvieron de fondo para varias escenas, entre ellas tomas del muelle y de las aguas abiertas que rodeaban la embarcación. En uno de esos pasajes, la empresaria se animó a realizar una pose de yoga, una parada de manos sobre la cubierta blanca de una embarcación, con una bikini roja y las piernas completamente extendidas hacia arriba.

Mujer de espaldas en bikini celeste y blanco sobre la proa de un yate, con el brazo izquierdo detrás de la cabeza, mirando el mar y la ciudad. Cielo nublado
Antonela sigue disfrutando del calor de Miami junto a sus tres hijos (Instagram)

El recorrido también incluyó un cruce con delfines, captado desde la embarcación en movimiento. Las imágenes muestran a los animales saltando junto a la estela de espuma que dejaba la lancha al avanzar. Más adelante, el video registró a uno de los pequeños que tiene con el astro rosarino nadando con equipo de snorkel en una zona de aguas turquesas, notablemente más claras que las del resto del recorrido, en lo que pareció ser una parada para bucear.

PUBLICIDAD

La publicación cerró con una imagen del atardecer sobre Miami: el perfil de los edificios de la ciudad recortado contra un cielo con tonos rosados y anaranjados, con el agua en primer plano reflejando las luces de la costa y del cielo.

Semanas antes de ese video, la empresaria había publicado un carrusel que alternó entre la ropa elegida para la jornada y detalles de su vivienda. Las primeras imágenes fueron autorretratos frente a espejos: en una toma de cuerpo entero, se fotografió con el teléfono en la mano frente a un espejo de gran tamaño que dejó ver un pasillo con techo circular iluminado y puertas blancas a los costados. Otra imagen la mostró dentro de un baño con revestimientos oscuros, con el cabello largo, ondas marcadas y mechas en castaño claro, una raya al medio y el peinado cayendo sobre los hombros y la espalda.

Antonela Roccuzo compartió su extensa colección de libros de sagas como 'Harry Potter' de J.K. Rowling, 'A Court of Thorns and Roses' de Sarah J. Maas, 'The Folk of the Air' de Holly Black y 'Shadow and Bone' de Leigh Bardugo, dejando así asentado su pasión por la literatura de fantasía (Tik Tok)

Lo que más convocó la atención de sus seguidores, sin embargo, fueron los libros esparcidos sobre la mesa ratona. Entre ellos, una Biblia en edición de tapa turquesa con flores aplicadas y varios volúmenes de distintos géneros. Uno fue The Deal, de Elle Kennedy —publicado en español como Prohibido enamorarse—, un best seller de romance deportivo que gira en torno a un pacto entre Hannah Wells, estudiante de música, y Garrett Graham, capitán del equipo universitario de hockey: ella le da clases particulares para salvar sus notas y él finge salir con ella para ayudarla a llamar la atención del chico que le gusta. La presencia del ejemplar generó curiosidad por el hábito lector de Roccuzzo, dado que el género difería de lo que solía compartir en sus redes.

Junto a ese título se distinguió un ejemplar de Corazón roto, de Colleen Hoover, novela centrada en una joven en la que se abordan la salud mental, la complejidad de los vínculos y el perdón. También apareció El príncipe cruel, de Holly Black, una historia de fantasía juvenil que sigue a Jude Duarte, una joven humana atrapada en el mundo de las hadas.

Temas Relacionados

Antonela RoccuzzoLionel MessiMiamiTikTokInstagram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La felicidad de Palito Ortega y Evangelina Salazar tras el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: "Muy contentos de que estén en nuestra familia"

El histórico matrimonio habló luego del civil de su hijo junto a la conductora y contaron por qué el resto de la familia no estuvo entre los invitados

La felicidad de Palito Ortega y Evangelina Salazar tras el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: "Muy contentos de que estén en nuestra familia"

Una adolescente de 16 años murió en la previa del recital de Stray Kids

La joven se descompensó en las inmediaciones al Hipódromo de San Isidro cuando asistía al Festival STRAYCITY. Fue asistida de inmediato por un equipo de emergencias y derivada al Hospital de San Isidro donde falleció por un paro cardiorrespiratorio

Una adolescente de 16 años murió en la previa del recital de Stray Kids

Mike Amigorena, el nuevo ingreso a Masterchef Celebrity en lugar de L-Gante: “Al jurado habrá que conquistarlo”

En diálogo con Teleshow, el actor contó cómo se siente frente a esta nueva experiencia culinaria. “Estoy súper entusiasmado”, confesó

Mike Amigorena, el nuevo ingreso a Masterchef Celebrity en lugar de L-Gante: “Al jurado habrá que conquistarlo”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en una ceremonia íntima: “Es un momento esperado, querido y elegido”

La pareja pasó este martes por el Registro Civil de San Isidro y selló su historia de amor que ya lleva cinco años

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en una ceremonia íntima: “Es un momento esperado, querido y elegido”

La indignación de la nieta de Doña Petrona por el musical sobre la vida de su abuela: “Carmen Barbieri no contesta”

Marcela Massut habló con Teleshow sobre la posible producción teatral que encabezaría la capocómica, de la que, según asegura, la familia no cedió los derechos

La indignación de la nieta de Doña Petrona por el musical sobre la vida de su abuela: “Carmen Barbieri no contesta”

AMÉRICA

Marco Rubio expresó su apoyo a Nicaragua por su independencia y apuntó contra la dictadura de Murillo-Ortega

Marco Rubio expresó su apoyo a Nicaragua por su independencia y apuntó contra la dictadura de Murillo-Ortega

De los libros a las redes: el historiador que cuenta las curiosidades de El Salvador en un minuto

El movimiento de contenedores creció en Panamá 2.8% hasta agosto pese al retroceso de los puertos de Balboa y Cristóbal

La ONU alerta que los apagones en Cuba ponen en riesgo la vacunación de 70,000 niños

Bessent se reunirá con su homólogo chino previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping

MALDITOS NERDS

Ubisoft retrasa ‘Rayman Legends Retold’ hasta diciembre pese a estar en fase gold

Ubisoft retrasa ‘Rayman Legends Retold’ hasta diciembre pese a estar en fase gold

Yoichi Miyaji reúne a veteranos de ‘Pokémon’ y ‘Tales of’ en el JRPG Under Mythos

‘Dragon Ball Xenoverse 3′ revela seis razas jugables y suma androides

Neowiz vincula la secuela de ‘Lies of P’ con Oz al registrar ‘Wonders of O’

EA Sports FC 27 presenta su banda sonora con 120 canciones de todo el mundo, incluyendo talento argentino

DEPORTES

Derechazo al ángulo y asistencia: el show de Mac Allister en la clasificación del Liverpool ante Tottenham por la Copa de la Liga

Derechazo al ángulo y asistencia: el show de Mac Allister en la clasificación del Liverpool ante Tottenham por la Copa de la Liga

“El último tango”: así anunció la selección argentina el partido despedida de Messi, con un gesto con los campeones del mundo de Qatar

La increíble historia del esgrimista inglés que compite para Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: la camiseta de Messi que fue clave

Quiénes son los otros dos históricos de La Scaloneta que solo jugarán el amistoso con Messi: las dudas sobre su futuro

Copa Davis: Javier Frana elogió la cancha de Neuquén de cara al duelo ante Turquía