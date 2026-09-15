Así fue el día de playa de Antonela Roccuzzo en Miami: delfines, snorkel y un atardecer de película

La esposa de Lionel Messi mostró cómo son sus últimos días del verano (Video: TikTok)

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Antonela Roccuzzo cada día que paa va tomando más fuerza en las redes sociales con su perfil de Instagram y poco a poco se anima a mostrar más aspectos de su vida en su cuenta de TikTok, donde suele mostrar su pasión por la lectura. Ahora, con un corto video que compartió en dicha cuenta se llevó todos los halagos de sus seguidores y de Lionel Messi, su esposo y padre de sus tres hijos.

Roccuzzo usó sus redes sociales para despedirse del verano con un video rodado durante un día de navegación por las costas de Miami. La publicación, que combina distintos momentos del paseo en lancha, abrió con la frase “Eso que se siente en verano…” sobreimpresa sobre un plano de sus pies descalzos, con sandalias blancas, sobre el agua cristalina que dejaba ver el fondo arenoso con reflejos de sol.

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Las imágenes siguientes recorren distintos instantes del trayecto náutico. El cielo nublado y el perfil costero de Miami sirvieron de fondo para varias escenas, entre ellas tomas del muelle y de las aguas abiertas que rodeaban la embarcación. En uno de esos pasajes, la empresaria se animó a realizar una pose de yoga, una parada de manos sobre la cubierta blanca de una embarcación, con una bikini roja y las piernas completamente extendidas hacia arriba.

Antonela sigue disfrutando del calor de Miami junto a sus tres hijos (Instagram)

El recorrido también incluyó un cruce con delfines, captado desde la embarcación en movimiento. Las imágenes muestran a los animales saltando junto a la estela de espuma que dejaba la lancha al avanzar. Más adelante, el video registró a uno de los pequeños que tiene con el astro rosarino nadando con equipo de snorkel en una zona de aguas turquesas, notablemente más claras que las del resto del recorrido, en lo que pareció ser una parada para bucear.

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La publicación cerró con una imagen del atardecer sobre Miami: el perfil de los edificios de la ciudad recortado contra un cielo con tonos rosados y anaranjados, con el agua en primer plano reflejando las luces de la costa y del cielo.

Semanas antes de ese video, la empresaria había publicado un carrusel que alternó entre la ropa elegida para la jornada y detalles de su vivienda. Las primeras imágenes fueron autorretratos frente a espejos: en una toma de cuerpo entero, se fotografió con el teléfono en la mano frente a un espejo de gran tamaño que dejó ver un pasillo con techo circular iluminado y puertas blancas a los costados. Otra imagen la mostró dentro de un baño con revestimientos oscuros, con el cabello largo, ondas marcadas y mechas en castaño claro, una raya al medio y el peinado cayendo sobre los hombros y la espalda.

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Antonela Roccuzo compartió su extensa colección de libros de sagas como 'Harry Potter' de J.K. Rowling, 'A Court of Thorns and Roses' de Sarah J. Maas, 'The Folk of the Air' de Holly Black y 'Shadow and Bone' de Leigh Bardugo, dejando así asentado su pasión por la literatura de fantasía (Tik Tok)

Lo que más convocó la atención de sus seguidores, sin embargo, fueron los libros esparcidos sobre la mesa ratona. Entre ellos, una Biblia en edición de tapa turquesa con flores aplicadas y varios volúmenes de distintos géneros. Uno fue The Deal, de Elle Kennedy —publicado en español como Prohibido enamorarse—, un best seller de romance deportivo que gira en torno a un pacto entre Hannah Wells, estudiante de música, y Garrett Graham, capitán del equipo universitario de hockey: ella le da clases particulares para salvar sus notas y él finge salir con ella para ayudarla a llamar la atención del chico que le gusta. La presencia del ejemplar generó curiosidad por el hábito lector de Roccuzzo, dado que el género difería de lo que solía compartir en sus redes.

Junto a ese título se distinguió un ejemplar de Corazón roto, de Colleen Hoover, novela centrada en una joven en la que se abordan la salud mental, la complejidad de los vínculos y el perdón. También apareció El príncipe cruel, de Holly Black, una historia de fantasía juvenil que sigue a Jude Duarte, una joven humana atrapada en el mundo de las hadas.

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