Oracle acumula 664.000 millones de dólares en pedidos y dispara las acciones de Dell y HPE

Las acciones de Dell y HPE suben ante el desarrollo de nuevos centros de datos por parte de Oracle. (Oracle - Dell - HPE)

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Las acciones de Dell Technologies y Hewlett Packard Enterprise (HPE) se dispararon en bolsa después de que los resultados de Oracle mostraran hasta qué punto continúa creciendo el gasto mundial en infraestructura para inteligencia artificial (IA). Los inversores interpretaron que el aumento de la demanda de centros de datos también puede traducirse en más pedidos de servidores, almacenamiento y equipos de red para estos fabricantes.

Las acciones de Dell subieron cerca de 12% el 11 de septiembre, mientras HPE también se ubicó entre las compañías con mejor desempeño del S&P 500. El movimiento se produjo después de que Oracle presentara unos resultados que reflejan la magnitud de las inversiones necesarias para responder a la demanda de servicios de IA.

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Oracle registró ingresos de 19.300 millones de dólares en su primer trimestre fiscal, un 30% más que un año antes. Su negocio de infraestructura en la nube creció todavía más rápido, con un aumento del 121%, hasta los 7.400 millones de dólares.

Oracle aumentó hasta en 664.000 millones sus obligaciones para construir centro de datos para IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La cifra que más llamó la atención fue la de sus obligaciones de rendimiento pendientes, que aumentaron en 209.000 millones de dólares, hasta alcanzar los 664.000 millones. Se trata de contratos que Oracle deberá cumplir en los próximos años y que representan una importante oportunidad para los fabricantes de hardware que suministran la infraestructura necesaria.

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Dell acumula pedidos millonarios de servidores de IA

Dell es uno de los principales beneficiarios de este crecimiento. La compañía registró ingresos récord de 47.000 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal, un 58% más interanual.

Su negocio de servidores de IA también alcanzó cifras récord. Dell recibió pedidos por 60.900 millones de dólares durante el trimestre y generó ingresos de 16.400 millones en este segmento. Además, terminó el periodo con una cartera de pedidos pendientes de 95.000 millones de dólares en servidores destinados a cargas de trabajo de inteligencia artificial.

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El crecimiento fue suficientemente fuerte para que la empresa elevara su previsión de ingresos para el ejercicio fiscal 2027 en 25.000 millones de dólares, hasta los 192.000 millones.

Dell cuenta con millonarios pedidos de infraestructura para IA. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

Dell también está ampliando su oferta mediante AI Factory, una plataforma que combina servidores, almacenamiento, redes y otros componentes necesarios para desarrollar sistemas de IA. Actualmente cuenta con más de 5.000 clientes que utilizan esta propuesta y mantiene una estrecha relación con Nvidia.

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HPE también se beneficia del auge de los centros de datos

HPE atraviesa una situación similar. La compañía registró 12.200 millones de dólares de ingresos en su tercer trimestre fiscal, un incremento del 34% respecto al mismo periodo del año anterior.

Su división Cloud & AI generó 9.040 millones de dólares, un 25% más, mientras que los ingresos procedentes de servidores aumentaron 35%, hasta los 6.770 millones.

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La rentabilidad de esta división también mejoró. Su margen operativo pasó del 7% al 17%, mientras HPE obtuvo 958 millones de dólares de flujo de caja libre durante el trimestre.

El director ejecutivo de HPE, Antonio Neri, considera que la inteligencia artificial representa un motor de crecimiento a largo plazo. La compañía también está ampliando su colaboración con Nvidia para ofrecer sistemas de computación acelerada, redes y soluciones de nube privada.

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HPE se viene beneficiando del actual auge por la construcción de centro de datos para IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El crecimiento de la IA también tiene un costo financiero

El entusiasmo de los inversores tiene, sin embargo, una segunda cara. Construir centros de datos capaces de soportar las cargas de trabajo de IA requiere inversiones enormes y obliga a las compañías a buscar financiación.

Oracle es un ejemplo de esta presión. Aunque generó un flujo de caja operativo récord de 23.000 millones de dólares durante el trimestre, su flujo de caja libre fue negativo en 5.000 millones debido al fuerte gasto en infraestructura.

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Durante el ejercicio fiscal 2026, Oracle obtuvo 43.000 millones de dólares mediante deuda y capital y registró un flujo de caja libre negativo de 23.700 millones. Para el ejercicio fiscal 2027 prevé conseguir otros 40.000 millones mediante estas vías.

Los centros de datos se han convertido en el gasto más fuerte para el desarrollo de IA. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

El nivel de las tasas de interés será, por tanto, un factor relevante. Un mayor costo del financiamiento puede hacer menos rentables algunos proyectos de centros de datos, especialmente para compañías más pequeñas que no disponen del músculo financiero de los grandes proveedores tecnológicos.

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Los resultados de Oracle dejan así dos señales para Dell y HPE: la demanda de infraestructura para IA continúa creciendo con fuerza, pero sostener este ritmo de expansión requiere cantidades cada vez mayores de capital. Por ahora, las enormes carteras de pedidos de ambos fabricantes muestran que el ciclo de inversión todavía tiene recorrido.