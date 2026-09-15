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La sorpresa de la primera convocatoria de Scaloni tras el Mundial 2026 y las apuestas de cara al 2030

El entrenador de la selección argentina citó a ocho futbolistas que apuntan a ser parte importante del camino hacia la próxima Copa del Mundo

Quiénes son las figuras y promesas de la selección argentina rumbo al Mundial 2030 ﻿Franco Mastantuono, Román Vega, Gianluca Prestianni y Valentín Barco
Franco Mastantuono, Román Vega, Gianluca Prestianni y Valentín Barco fueron convocados para los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín
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La selección argentina iniciará en la próxima fecha FIFA su camino rumbo al Mundial 2030, que representará la primera Copa del Mundo sin Lionel Messi en las filas del equipo después de 28 años (la última vez fue en Corea-Japón 2002). Y a la espera de lo que suceda con la continuidad de Lionel Scaloni, el entrenador de la Albiceleste sorprendió con la citación de ciertos apellidos que apuntan a ser la renovación del equipo con vistas a los próximos calendarios.

La máxima sorpresa de la convocatoria es Román Vega, el lateral izquierdo de 22 años que jugó en las Inferiores del Barcelona y emigró a mitad de 2025 desde Argentinos Juniors al Zenit de Rusia a cambio de 9 millones de dólares por el 90% del pase. Se trata de un jugador que sonó en el radar de Boca Juniors y River Plate, sumado a tener un pasado en La Masía del club culé: disputó 17 partidos en la temporada 2022/2023.

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Además, Vega integró el proceso en Divisiones Inferiores en la Celeste y Blanca, ya que fue parte del plantel de Javier Mascherano en el Mundial Sub 20 de 2023 celebrado en la Argentina con eliminación ante Nigeria en los octavos de final. Sumó minutos en el segundo y tercer duelo de la fase de grupos contra Guatemala (32 minutos) y Nueva Zelanda (jugó los 90 minutos).

Román Vega en Zenit
Una de las fotos de Román Vega con la camiseta del Zenit (Créditos: @zenit_spb)

Se ganó la oportunidad de su primer llamado después de disputar más de 2.000 minutos repartidos en 34 cotejos con el Zenit, en los cuales no marcó goles ni dio asistencias. Allí levantó sus primeros títulos con la obtención de la Liga de Rusia y la Supercopa de ese país.

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Otro de los nombres que se destacan en la nómina es Franco Mastantuono. El atacante de Real Madrid permanece a préstamo por una temporada en la Fiorentina y se destacó el último fin de semana con tres goles en la victoria 4-2 contra Venezia por la Serie A. Con solo 18 años, Mastantuono llegó a lucir la 10 del seleccionado en ausencia de Messi durante la caída 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, pero su falta de continuidad en el Merengue lo quitó de los llamados, hasta quedarse afuera de la Copa del Mundo.

Estos dos nombres se suman a Valentín Barco, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Matías Soulé, Santiago Castro y Agustín Giay como algunos de los rostros que podrían marcar una continuidad con el tiempo de cara a formar la base de futbolistas que se usarán en el camino mundialista.

Nico Paz está disputando la UEFA Champions League con el Como de Italia (Créditos: Reuters/Matteo Ciambelli)
Nico Paz está disputando la UEFA Champions League con el Como de Italia (Créditos: Reuters/Matteo Ciambelli)

A diferencia de Vega y Mastantuono, Barco y Paz tuvieron la experiencia de haber formado parte del plantel subcampeón del mundo en el Mundial 2026. Por un lado, el ex hombre de Boca Juniors tuvo un salto en este mercado porque dejó Racing de Estrasburgo para vestir los colores del Chelsea, mientras que el español nacionalizado argentino atraviesa el mejor momento de su carrera en el Como de Italia.

Agustín Giay también compartió muchos días con el equipo durante las jornadas previas a la Copa del Mundo, pero finalmente no fue considerado, más allá de jugar tres amistosos a lo largo del año. El futbolista del Palmeiras de Brasil se suma a Gianluca Prestianni. El extremo derecho del Benfica de Portugal fue una de las figuras en el equipo subcampeón del mundo Sub 20 y Scaloni lo premió con una citación, pero solo sumó rodaje en un partido ante Angola.

Por último, los casos de Matías Soulé y Santiago Castro son particulares porque ambos comparten equipo a partir de esta temporada, luego de que el segundo dejó Bologna para mudarse a la Roma. El primero de ellos busca encontrar su mejor versión en la Loba y ya marcó dos goles en cinco partidos del curso. Por otro lado, Castro arribó a la capital con el título de la Copa Italia logrado con su anterior club en 2025. Les tocó ser suplentes en un partido a cada uno en la Selección, pero hasta el momento no tuvieron su bautismo con Argentina.

LA LISTA COMPLETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Estos son los citados por Scaloni a los próximos amistosos (@Argentina)
Estos son los citados por Scaloni a los próximos amistosos (@Argentina)

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Manchester City).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Román Vega (Zenit).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City) y Alexis Mac Allister (Liverpool).

Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale) y Lionel Messi (Inter Miami).

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