El movimiento de contenedores creció en Panamá 2.8% hasta agosto pese al retroceso de los puertos de Balboa y Cristóbal

Cerca del 89% de la actividad correspondió al trasbordo, modalidad que conecta mercancías entre buques sin ingresarlas al mercado panameño. EFE/ Bienvenido Velasco

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El sistema portuario panameño mantuvo un crecimiento moderado durante los primeros ocho meses de 2026, pese a los cambios administrativos registrados en dos terminales estratégicas. Entre enero y agosto, los puertos movilizaron 6.74 millones de TEU, un aumento de 2.8% frente al mismo periodo de 2025.

El resultado también superó los 6.43 millones contabilizados durante igual periodo de 2024. Esto significa que la actividad avanzó 4.9% en comparación con dos años atrás, aunque el desempeño fue desigual: algunas terminales crecieron con fuerza, mientras Balboa y Cristóbal registraron retrocesos durante un año de transición operativa.

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Un TEU es una unidad equivalente a un contenedor estándar de 20 pies de largo. La industria utiliza esta medida porque las cajas pueden tener diferentes dimensiones: un contenedor de 20 pies representa un TEU y uno de 40 pies equivale normalmente a dos TEU.

Esta fórmula permite comparar terminales, rutas y periodos sin limitarse a contar unidades físicas. Panamá movilizó 3.72 millones de contenedores entre enero y agosto, pero su capacidad conjunta fue equivalente a 6.74 millones de TEU, una diferencia explicada principalmente por la utilización de cajas de mayor tamaño.

MIT presentó el mayor volumen del sistema y alcanzó aproximadamente 2.16 millones de TEU hasta agosto, después de crecer más de 19%. Tomada de la AMP

Las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá muestran que 5.98 millones de TEU correspondieron a operaciones de trasbordo, equivalentes a cerca del 89% del total. Otros 722,900 estuvieron vinculados con carga local y 40,923 con movimientos relacionados con la Zona Libre de Colón.

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El trasbordo ocurre cuando un contenedor llega en un buque, es descargado y posteriormente colocado en otra embarcación para continuar hacia su destino. Esta actividad refleja la función de Panamá como centro regional de distribución, aunque la mercancía no necesariamente ingrese al mercado nacional ni forme parte de las importaciones del país.

El movimiento comenzó enero con 865,677 TEU y cayó a 697,585 en febrero, el registro mensual más bajo del periodo analizado. La actividad se recuperó gradualmente hasta alcanzar 937,957 TEU en julio, antes de cerrar agosto con 891,616, un 4.7% más que un año antes.

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SSA Marine MIT presentó el mayor crecimiento absoluto entre las principales terminales. Sus operaciones alcanzaron 2.16 millones de TEU, con un incremento aproximado de 19.2% frente a 2025. El resultado estuvo impulsado tanto por los trasbordos como por la carga vinculada con el mercado local.

Balboa quedó bajo la administración provisional de APM Terminals Panama, empresa vinculada con Maersk, tras la salida de Panama Ports Company en febrero. (AP Foto/Matías Delacroix)

Colon Container Terminal también amplió su actividad hasta aproximadamente 1.31 millones de TEU. La terminal aumentó 17.2%, favorecida por un crecimiento de 15.4% en los trasbordos y de 38% en la carga local, mientras los movimientos de Zona Libre avanzaron 7.3% durante el periodo.

PSA Panama International Terminal movilizó poco más de un millón de TEU, alrededor de 7.8% por encima del año anterior. En contraste, Bocas Fruit Company redujo considerablemente sus operaciones, con cerca de 37,800 TEU, afectada principalmente por la caída del componente de trasbordo.

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Balboa terminó agosto con 1.57 millones de TEU, una disminución cercana al 11.1% frente a 2025. Cristóbal contabilizó alrededor de 642,400 TEU y registró una contracción de 23.9%, convirtiéndose en la terminal con el retroceso porcentual más pronunciado entre los principales complejos.

Ambos descensos coincidieron con el relevo de sus administradores. La Corte Suprema declaró inconstitucional en enero la concesión otorgada a Panama Ports Company, subsidiaria de CK Hutchison, y el Gobierno tomó el control de las instalaciones en febrero para garantizar la continuidad de los servicios portuarios.

Panama Ports Company mantiene un arbitraje internacional contra el Estado panameño y reclama compensaciones superiores a $2,000 millones por la terminación de su contrato. REUTERS/Aris Martinez/Foto de archivo

El Consejo de Gabinete aprobó concesiones transitorias por un plazo máximo de 18 meses. Desde entonces, APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo Maersk, administra temporalmente el puerto de Balboa, mientras TIL Panama, vinculada con Mediterranean Shipping Company, asumió la operación provisional de Cristóbal.

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El relevo abrió además una disputa internacional. Panama Ports Company inició el 3 de febrero un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional y posteriormente elevó su reclamación a más de $2,000 millones. La empresa cuestiona la terminación de su concesión y reclama compensaciones por los daños alegados.

El proceso continúa pendiente y podría prolongarse durante varios años. Mientras se resuelve, el Gobierno mantiene que las operaciones no fueron interrumpidas y prepara un nuevo esquema de concesiones. El presidente José Raúl Mulino adelantó que Balboa y Cristóbal no volverán a entregarse conjuntamente a un solo administrador.

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El sistema portuario también movilizó 110,409 vehículos entre enero y agosto, un crecimiento de 15.2% respecto de los 95,850 registrados en 2025. El volumen superó además en 5.4% los 104,792 automóviles contabilizados durante el mismo tramo de 2024.

Las terminales panameñas movilizaron 110,409 vehículos hasta agosto, con un incremento de 15.2% frente al mismo periodo de 2025. REUTERS/Yves Herman

SSA Marine MIT concentró aproximadamente 70,900 vehículos y aumentó su actividad en alrededor de 23.3%. Balboa manejó cerca de 39,500 unidades, con un avance aproximado de 3.1%, mientras Cristóbal no reportó movimiento vehicular durante los primeros ocho meses, después de una participación prácticamente inexistente el año anterior.

Junio fue el mes de mayor actividad automotriz, con 22,191 unidades, seguido por enero con 16,920 y abril con 16,842. El crecimiento acumulado estuvo relacionado principalmente con los embarques y trasbordos realizados por MIT, que compensaron las variaciones mensuales observadas en Balboa y la ausencia de operaciones en Cristóbal.

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El balance hasta agosto confirma que Panamá conservó su peso como plataforma logística para carga contenerizada y automóviles, pero también muestra una redistribución entre terminales. El sistema creció en conjunto mientras los dos puertos sometidos a transición perdieron volumen y otros operadores captaron una proporción mayor del movimiento.