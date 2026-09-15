“¿Qué querés que haga?”: detuvieron a un camionero que manejaba sin papeles y dio positivo de alcoholemia

Las multas por sus infracciones ascienden hasta los 5 millones de pesos

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Un camionero de 45 años fue detenido por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la Ruta Nacional 5 (RN5), a la altura del kilómetro 126, en las cercanías de la ciudad bonaerense de Suipacha. El conductor acumuló infracciones de todo tipo: circulaba con alcoholemia positiva, sin licencia de conducir, sin el seguro, sin la revisión técnica obligatoria (RTO) y sin la patente delantera. Las multas que recibió superan los 5 millones de pesos.

El diálogo que quedó registrado entre la agente de la ANSV y el camionero retrata la situación. El hecho ocurrió el jueves pasado. Al ser consultado sobre la falta de licencia, el conductor no ensayó ninguna excusa: “Sí, no la tengo, la verdad”, reconoció.

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Cuando la agente le solicitó el DNI, el seguro y la verificación técnica, el hombre intentó matizar: “Lo tengo todo, pero no tengo… eso lo tengo. La licencia no, pero lo tengo todo”. Sin embargo, instantes después admitió que tampoco contaba con esa documentación: “Te digo la verdad, no tengo nada. ¿Qué querés que haga? Haceme la multa”.

El test de alcoholemia fue el punto más grave del procedimiento. La agente le comunicó el resultado con precisión: “Viene desde Mercedes, lo acabamos de parar en Suipacha y está yendo hasta Junín con una alcoholemia positiva. 0,10”.

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El conductor circulaba sin licencia de conducir, sin seguro, sin RTO y sin patente delantera, por lo que las multas ascendieron a 5 millones de pesos.

La provincia de Buenos Aires aplica tolerancia cero en materia de alcohol al volante, de modo que cualquier registro positivo habilita la inhabilitación de la licencia. El plazo de esa inhabilitación, según informaron desde la ANSV, queda a criterio del juez competente. Ante la confirmación, el conductor solo atinó a responder: “Ah, mirá. Está bien”.

La licencia del conductor, de 45 años, estaba radicada en el partido de Mercedes. Dado que manejaba con alcoholemia positiva y carecía de los papeles del vehículo, la ANSV dispuso la retención del camión en el lugar. El conductor debió retirarse por sus propios medios, le confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

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El operativo en Suipacha forma parte de una campaña más amplia que la ANSV sostiene en los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde controla que camiones de carga y micros de traslado de pasajeros circulen por el carril derecho.

El organismo ya fiscalizó más de 40.000 vehículos pesados

Desde el inicio de esos controles, el organismo fiscalizó más de 40.000 vehículos pesados en puestos fijos ubicados en los ingresos y egresos de la ciudad. En operativos dinámicos, la cifra superó los 6.000 vehículos pesados inspeccionados, y más de 1.200 conductores recibieron sanciones por no respetar el carril correspondiente. Los controles se realizan todos los días.

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Manejaba por la autopista Riccheri mientras bebía cerveza

Días atrás, la ANSV sancionó a un conductor de 35 años que manejaba su auto por la autopista Riccheri. La sanción se produjo después de que un control de alcoholemia confirmara que llevaba 2,56 g/l de alcohol en sangre. El episodio tuvo lugar en el kilómetro 15,5, donde los agentes montaban un operativo de fiscalización integral, según indicaron desde el organismo preventor.

Como informó la ANSV, el hombre estaba al volante de un vehículo particular y, tras la detención, los agentes descubrieron que consumía cerveza mientras manejaba y que la lata se encontraba en la puerta del acompañante. Cuando personal de la ANSV le consultó si había consumido alcohol, respondió: “Un poco”.

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Manejaba por la Autopista Riccheri mientras tomaba cerveza y el control de alcoholemia le dio 2,56 g/l

El test de alcoholemia reveló que conducía con más de cinco veces el límite permitido de alcohol en sangre —en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero—, y también circulaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria, sin utilizar el cinturón de seguridad y sin identificar correctamente el automóvil.

Debido a todas estas faltas, se le inhabilitó la licencia nacional de conducir. Ahora será la Justicia correspondiente la que fije la extensión de la sanción para manejar, al mismo tiempo que el infractor deberá pagar más de 5,5 millones de pesos por el total de infracciones acumuladas.

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