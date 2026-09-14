L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

En medio de los rumores, L-Gante quedó afuera de la conocida competencia culinaria (Captura de video)

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La nueva edición de MasterChef Celebrity todavía no comenzó, pero ya generó movimientos alrededor de su elenco. Mientras Telefe avanza con los preparativos del programa que tendrá a Wanda Nara al frente, una de las figuras que había sido anunciada para participar quedó finalmente fuera de la competencia. Se trata de L-Gante, cuya incorporación había despertado interés por su perfil dentro de la música y por el vínculo que mantuvo con la conductora durante los últimos años.

Según la información que confirmó Teleshow desde fuentes del canal, el artista no formará parte del proyecto. “No se llegó a un acuerdo, por lo cual no será parte de esta temporada”, señalaron. De esta manera, la inquietud que había comenzado a circular en las últimas horas quedó confirmada y L-Gante no se sumará a las grabaciones del reality culinario ni compartirá la competencia con las figuras que ya fueron anunciadas.

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Las primeras señales habían llamado la atención cuando las imágenes del cantante comenzaron a desaparecer de las publicaciones vinculadas con el programa. Su rostro había sido incluido en diferentes contenidos promocionales de la nueva edición, pero luego dejó de aparecer tanto en las redes sociales del ciclo como en otras piezas de difusión en las que se presentaba a los famosos que integrarían el certamen. Ese movimiento generó preguntas entre los seguidores del formato y abrió la posibilidad de que su participación finalmente no se concretara.

El artista había sido anunciado como participante de la nueva edición (Instagram)

La incorporación de L-Gante había sido anunciada a fines de agosto a través de la cuenta oficial de MasterChef Celebrity. En esa oportunidad, el programa publicó una imagen promocional del cantante junto a los otros participantes que habían sido presentados para esta temporada. La noticia también había sido mencionada en el ciclo que conduce Vero Lozano, donde se informó que el artista de RKT y Luck Ra eran las dos primeras figuras incorporadas a la competencia culinaria.

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La eventual llegada del cantante al programa también tenía un atractivo adicional por su vínculo con Nara, quien volverá a ser la conductora de esta edición. L-Gante y la empresaria mantuvieron una relación de alta exposición mediática, que ocupó espacio en programas de espectáculos, redes sociales y entrevistas. Durante ese período, ambos protagonizaron distintas apariciones públicas y fueron relacionados sentimentalmente, en una historia que generó repercusiones dentro y fuera de la televisión.

Por ese motivo, la posible participación de L-Gante en MasterChef Celebrity había sumado una expectativa diferente a la habitual. El artista no solo iba a enfrentarse a las hornallas, los desafíos culinarios y las devoluciones del jurado, sino que también iba a compartir pantalla con una de las personas con las que más se lo vinculó públicamente. La presencia de Wanda al frente del formato podía convertir cada encuentro entre ambos en uno de los puntos de atención de la temporada, aunque esa posibilidad finalmente quedó descartada.

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El cantante de RKT, expareja de Wanda Nara, será parte del reality de cocina (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

La salida del músico se produjo mientras Telefe continúa con la preparación de nuevos formatos para su pantalla. En paralelo con la próxima edición de MasterChef Celebrity, también trascendió que Lozano estará al frente de una versión Kids del programa. Esa variante ampliaría la presencia de la marca dentro del canal y tendría como participantes a chicos y chicas de entre nueve y 13 años.

Mientras Telefe organiza el regreso de MasterChef Celebrity y define los nombres que completarán la lista de participantes, L-Gante quedó definitivamente fuera de esta edición. El cantante había sido presentado como una de las primeras figuras del certamen, pero la falta de acuerdo con el canal impidió que llegara a las grabaciones. Así, el vínculo mediático que mantenía con Wanda Nara quedará fuera de la cocina del reality, al menos durante esta temporada.

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