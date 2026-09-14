Teleshow

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

Pese a la gran expectativa por su participación en el certamen culinario bajo la conducción de Wanda Nara, el referente de cumbia 420 no formará parte de la competencia. La información exclusiva a Teleshow

En medio de los rumores, L-Gante quedó afuera de la conocida competencia culinaria (Captura de video)
En medio de los rumores, L-Gante quedó afuera de la conocida competencia culinaria (Captura de video)
Guardar

La nueva edición de MasterChef Celebrity todavía no comenzó, pero ya generó movimientos alrededor de su elenco. Mientras Telefe avanza con los preparativos del programa que tendrá a Wanda Nara al frente, una de las figuras que había sido anunciada para participar quedó finalmente fuera de la competencia. Se trata de L-Gante, cuya incorporación había despertado interés por su perfil dentro de la música y por el vínculo que mantuvo con la conductora durante los últimos años.

Según la información que confirmó Teleshow desde fuentes del canal, el artista no formará parte del proyecto. “No se llegó a un acuerdo, por lo cual no será parte de esta temporada”, señalaron. De esta manera, la inquietud que había comenzado a circular en las últimas horas quedó confirmada y L-Gante no se sumará a las grabaciones del reality culinario ni compartirá la competencia con las figuras que ya fueron anunciadas.

PUBLICIDAD

Las primeras señales habían llamado la atención cuando las imágenes del cantante comenzaron a desaparecer de las publicaciones vinculadas con el programa. Su rostro había sido incluido en diferentes contenidos promocionales de la nueva edición, pero luego dejó de aparecer tanto en las redes sociales del ciclo como en otras piezas de difusión en las que se presentaba a los famosos que integrarían el certamen. Ese movimiento generó preguntas entre los seguidores del formato y abrió la posibilidad de que su participación finalmente no se concretara.

l-gante luckra masterchef celebrity
El artista había sido anunciado como participante de la nueva edición (Instagram)

La incorporación de L-Gante había sido anunciada a fines de agosto a través de la cuenta oficial de MasterChef Celebrity. En esa oportunidad, el programa publicó una imagen promocional del cantante junto a los otros participantes que habían sido presentados para esta temporada. La noticia también había sido mencionada en el ciclo que conduce Vero Lozano, donde se informó que el artista de RKT y Luck Ra eran las dos primeras figuras incorporadas a la competencia culinaria.

PUBLICIDAD

La eventual llegada del cantante al programa también tenía un atractivo adicional por su vínculo con Nara, quien volverá a ser la conductora de esta edición. L-Gante y la empresaria mantuvieron una relación de alta exposición mediática, que ocupó espacio en programas de espectáculos, redes sociales y entrevistas. Durante ese período, ambos protagonizaron distintas apariciones públicas y fueron relacionados sentimentalmente, en una historia que generó repercusiones dentro y fuera de la televisión.

Por ese motivo, la posible participación de L-Gante en MasterChef Celebrity había sumado una expectativa diferente a la habitual. El artista no solo iba a enfrentarse a las hornallas, los desafíos culinarios y las devoluciones del jurado, sino que también iba a compartir pantalla con una de las personas con las que más se lo vinculó públicamente. La presencia de Wanda al frente del formato podía convertir cada encuentro entre ambos en uno de los puntos de atención de la temporada, aunque esa posibilidad finalmente quedó descartada.

El cantante de RKT, expareja de Wanda Nara, será parte del reality de cocina (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

La salida del músico se produjo mientras Telefe continúa con la preparación de nuevos formatos para su pantalla. En paralelo con la próxima edición de MasterChef Celebrity, también trascendió que Lozano estará al frente de una versión Kids del programa. Esa variante ampliaría la presencia de la marca dentro del canal y tendría como participantes a chicos y chicas de entre nueve y 13 años.

Mientras Telefe organiza el regreso de MasterChef Celebrity y define los nombres que completarán la lista de participantes, L-Gante quedó definitivamente fuera de esta edición. El cantante había sido presentado como una de las primeras figuras del certamen, pero la falta de acuerdo con el canal impidió que llegara a las grabaciones. Así, el vínculo mediático que mantenía con Wanda Nara quedará fuera de la cocina del reality, al menos durante esta temporada.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityL-GanteWanda NaraTelefe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La foto con la que Cande Vetrano reaccionó al escándalo por los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi

La actriz eligió expresarse en sus historias de Instagram con una imagen que llamó la atención ante la versión del engaño de su pareja con su excompañera

La foto con la que Cande Vetrano reaccionó al escándalo por los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi

"Tengo todo", el mensaje de la China Ansa en su íntimo cumpleaños entre inflables, velas y su familia

La conductora celebró un nuevo año de vida junto a Diego Mendoza, sus hijos India y Rafi, y su madre, con una tarde de juegos en el jardín de su casa y una reflexión sobre su presente

"Tengo todo", el mensaje de la China Ansa en su íntimo cumpleaños entre inflables, velas y su familia

Cabalgatas, vinos y paisajes nevados: la escapada de Ángel de Brito a Mendoza con sus amigas de LAM

El periodista se alejó de las cámaras y disfrutó de una jornada al aire libre en Valle de Uco con Denise Dumas y Carolina Molinari

Cabalgatas, vinos y paisajes nevados: la escapada de Ángel de Brito a Mendoza con sus amigas de LAM

Sofía Gala habló sobre la realidad del cine independiente en el país: “Una situación complicada”

La actriz afirmó que hay pocos rodajes, se refirió a las desigualdades frente a grandes estrenos y rechazó los relatos audiovisuales que explican cada escena. “La narrativa de idiotas”, sostuvo

Sofía Gala habló sobre la realidad del cine independiente en el país: “Una situación complicada”

El nuevo desafío de Rocío Pardo con una obra inmersiva en una cárcel: “Entre camarines y celdas”

La actriz, bailarina y productora ultima los detalles para llevar Pabellón Tornú a una antigua prisión cordobesa, junto a Nicolás Cabré, donde el público podrá recorrer los espacios sin itinerario fijado

El nuevo desafío de Rocío Pardo con una obra inmersiva en una cárcel: “Entre camarines y celdas”

AMÉRICA

Familiares de siete panameños detenidos en Cuba se desvinculan de la organización Camino a la Democracia

Familiares de siete panameños detenidos en Cuba se desvinculan de la organización Camino a la Democracia

La argentina Salomé Esper competirá por el Prix Médicis con su novela sobre una resurrección

Por qué el tráfico de fauna y madera atrae a las mismas estructuras criminales que dominan otras economías ilícitas en la región

Autos de fabricación china se toman las calles de Panamá y crecen las quejas de los consumidores

La pobreza extrema en El Salvador subió de 4.7% a más de 7% entre 2019 y 2025, según economista

MALDITOS NERDS

Marvel’s Wolverine: Conversamos con Marcus Smith, director creativo del juego de Insomniac Games

Marvel’s Wolverine: Conversamos con Marcus Smith, director creativo del juego de Insomniac Games

Blizzard fija 2030 para ‘StarCraft’, su nuevo shooter narrativo de mundo abierto

Blizzard revela ‘World of Warcraft: Forever’, su evolución alternativa de Classic

PlayStation presentó Marvel’s Wolverine en un evento exclusivo en Ciudad de México

Netflix desarrollará una serie animada de ‘Diablo’ junto con Blizzard Entertainment

DEPORTES

Matías Biscay, histórico ayudante de Marcelo Gallardo, no lo acompañará en la selección de Ecuador: las razones

Matías Biscay, histórico ayudante de Marcelo Gallardo, no lo acompañará en la selección de Ecuador: las razones

“Me hizo sentir como un niñito de diez años”: el argentino que vivió un momento inesperado con Colapinto

La selección argentina volverá a jugar tras el retiro de Messi y el Mundial: quiénes serían los rivales en los próximos amistosos

Steve Ballmer aceptó la sanción de la NBA a Los Ángeles Clippers y pagó una multa de USD 30 millones

“Su mejor actuación en la F1”: las repercusiones en los medios del mundo tras el resultado de Franco Colapinto en el GP de España