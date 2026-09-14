Cómo adaptar tu casa para tener el mejor espacio de teletrabajo y cuidar tu salud

El teletrabajo obliga a convertir un espacio doméstico en una oficina funcional para cuidar la salud y sostener la productividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Miles de personas trabajan hoy desde su casa y enfrentan un desafío que antes no existía: convertir un espacio doméstico en una oficina funcional sin sacrificar la salud. La diferencia entre un entorno laboral diseñado para ese fin y uno improvisado en el living o la habitación se nota con el paso de los meses, en la espalda, en el cuello y también en el ánimo.

No se trata de una moda pasajera. La transición del trabajo presencial al remoto obligó a modificar hábitos de vida completos, desde la postura frente a la pantalla hasta la forma de organizar los tiempos de descanso.

PUBLICIDAD

Dónde ubicar el puesto de trabajo en casa

Adaptar el hogar al teletrabajo significa, ante todo, definir un espacio separado del resto de la vivienda, con buena luz e iluminación artificial complementaria, una silla ergonómica que sostenga la zona lumbar, el monitor a la altura de los ojos y pausas activas frecuentes para evitar el sedentarismo prolongado.

El primer paso pasa por elegir un lugar tranquilo, alejado del ruido y de las distracciones. Se recomienda que no coincida con la habitación ni con zonas de tránsito frecuente dentro de la casa.

PUBLICIDAD

Dividir visualmente el espacio de trabajo con biombos, estanterías o cortinas permite marcar límites y reducir interrupciones durante la jornada remota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de España, señala que mantener el espacio de trabajo separado del resto del hogar es importante para preservar la percepción de la vivienda como un lugar íntimo, algo que antes de la pandemia favorecía la salud mental. Por eso, se aconseja destinar un estudio y evitar instalarse en la sala o el comedor.

En la misma línea, se sugiere dividir visualmente el espacio con biombos, estanterías o cortinas cuando se convive con otras personas. Esa separación ayuda a marcar límites y reduce las interrupciones durante la jornada.

PUBLICIDAD

El orden también cumple un papel en la productividad. Contar con organizadores, estantes y cajones para documentos y suministros evita que el material laboral se mezcle con los objetos del hogar.

Cómo debe ser la iluminación y el mobiliario tecnológico

La luz natural es uno de los elementos que más se repite entre las recomendaciones. Ubicar el escritorio cerca de una ventana reduce la fatiga ocular y el consumo energético.

PUBLICIDAD

El escritorio para teletrabajo debe ofrecer espacio para computadora, teclado y mouse, y una mesa adaptable favorece las pausas activas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la luz natural no alcanza, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia recomienda sumar dispositivos de luz artificial. Las lámparas de escritorio con pantalla orientable permiten una iluminación puntual, mientras que una luz de relleno desde el techo evita los reflejos en la pantalla del computador.

En cuanto al escritorio, debe tener espacio suficiente para la computadora, el teclado, el mouse y otros dispositivos, sin que el desorden invada la superficie de trabajo. Una mesa que permita trabajar tanto de pie como sentado facilita, además, las pausas activas.

PUBLICIDAD

La elección de la silla vuelve a aparecer como punto central. MinTIC destaca que, si se van a pasar varias horas sentado, la silla debe ser envolvente y ayudar a mantener la espalda derecha.

Cómo se debe organizar la ergonomía y la rutina

Años de mala postura frente a la computadora pueden derivar en un abombamiento discal en la vértebra L4-L5 y una protrusión en L5-S1, cuadro que en ocasiones provoca ciática.

PUBLICIDAD

La ergonomía en el trabajo remoto exige una silla ergonómica con apoyo lumbar, rodillas y brazos en ángulo de 90 grados, y el monitor a la altura de los ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a ese tipo de dolencia lumbar, un fisioterapeuta suele recomendar un rulo que se ajuste a la curvatura de la espalda y un cojín de espuma para aliviar la presión en la cadera. El siguiente paso es una silla ergonómica que sostenga la zona lumbar y permita que las rodillas formen un ángulo de 90 grados.

El teclado debe ubicarse de modo que brazos y antebrazos formen ese mismo ángulo, y el monitor tiene que quedar con su borde superior a la altura de los ojos. Elevarlo con tacos de madera es una solución económica cuando queda bajo.

PUBLICIDAD

Ningún mueble reemplaza el movimiento: levantarse con frecuencia, caminar y sumar actividad física como pilates o natación reduce el riesgo de nuevas lesiones.

Mantener horarios y pausas definidas, junto con límites claros entre el trabajo y la vida personal, completa una rutina que evita la fatiga.