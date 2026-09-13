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Dónde ver Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira: los peligros de ver partidos en Fútbol Libre

Seguir la Liga BetPlay colombiana desde dominios ilegales expone a los fanáticos a robos de contraseñas y malware

Dos futbolistas con camiseta verde que celebran, un ícono de un balón de fútbol y un jugador con camiseta amarilla y roja con el brazo en alto
Páginas piratas prometen acceso a contenido deportivo exclusivo pero son la puerta de entrada para riesgos de ciberseguridad. (Fotocomposición Infobae)
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La búsqueda de alternativas gratuitas para seguir la Liga BetPlay lleva a muchos usuarios a páginas como Fútbol Libre. El acceso a partidos como Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira puede exponer los dispositivos a malware, publicidad invasiva y formularios diseñados para capturar contraseñas.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) advierte que los sitios que ofrecen contenido pirateado representan un riesgo de ciberseguridad. En esos espacios pueden aparecer archivos, extensiones, reproductores falsos o ventanas emergentes que buscan inducir descargas y autorizaciones que comprometen la seguridad de computadoras y celulares.

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Por qué un página pirata para ver fútbol sin costo puede instalar malware

Los portales de contenido pirateado pueden alojar o distribuir malware, es decir, programas creados para alterar el funcionamiento de un dispositivo, espiar la actividad de una persona o extraer información.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Malware se puede expandir por el dispositivo y provocar errores en su funcionamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una transmisión irregular puede pedir la descarga de un supuesto reproductor, una actualización del navegador o una extensión para desbloquear el video. Esas solicitudes deben generar desconfianza, sobre todo cuando no proceden de la tienda oficial del dispositivo ni del proveedor legítimo de la señal.

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El software malicioso puede afectar un teléfono, una computadora o una red doméstica. En algunos casos, tiene capacidad de propagarse a otros dispositivos conectados, con consecuencias para archivos personales, cuentas laborales y servicios utilizados desde la misma conexión.

Cómo los ciberdelincuentes roban contraseñas y datos bancarios

Los contenidos pirateados pueden funcionar como una trampa para obtener datos personales, entre ellos nombres de usuario, claves de acceso, información bancaria y números de tarjetas. El método suele consistir en una página que imita el aspecto de un reproductor o que exige un registro previo para habilitar una transmisión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ciberdelincuentes usan páginas piratas para robar credenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, pueden aparecer avisos falsos sobre sorteos, premios, errores de reproducción o bloqueos regionales. Algunos piden iniciar sesión con una cuenta de correo, redes sociales o servicios de mensajería.

Los usuarios deben saber que entregar esas credenciales puede permitir que ciberdelincuentes accedan a otros servicios si la misma contraseña se repite en varias plataformas.

Asimismo, INTERPOL alerta sobre los métodos de pago inseguros. Un portal que ofrece una suscripción de bajo costo para acceder a cientos de partidos puede solicitar datos de tarjetas sin contar con controles adecuados. El riesgo incluye cargos no autorizados y otras estafas financieras.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Publicidad invasiva y alertas de seguridad revelan que el portal web es peligroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué señales permiten identificar un portal web pirata

Una primera alerta es la promesa de acceso gratuito a una cantidad amplia de partidos, películas, series o canales que habitualmente requieren suscripción. INTERPOL sugiere desconfiar de los servicios que ofrecen mucho contenido por un precio mínimo o sin costo.

Se debe revisar la dirección web, evitar sitios con múltiples ventanas emergentes y no aceptar notificaciones del navegador cuando el portal las solicita para continuar. Los dominios con errores ortográficos, enlaces que cambian de forma constante y reproductores que abren nuevas pestañas son otras señales de riesgo.

La forma más directa de comprobar la legitimidad de una oferta, aplicación o página web consiste en visitar el sitio oficial del titular de los derechos.

Seguridad cibernética, mujer en teletrabajo, protección digital, pantalla de tablet, trabajo en casa seguro, privacidad de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave mantener los dispositivos actualizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles medidas reducen los riesgos al buscar partidos en línea

Mantener el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones actualizadas permite corregir vulnerabilidades conocidas. INTERPOL aconseja contar con antivirus y firewall al día, sumado a instalar los parches de seguridad que publiquen los fabricantes.

Otra medida es usar contraseñas diferentes para cada servicio y activar la verificación en dos pasos en las cuentas de correo, redes sociales y plataformas bancarias.

Si un usuario ingresó datos en un sitio sospechoso, debe cambiar las claves de inmediato, cerrar las sesiones abiertas y revisar los movimientos de sus tarjetas o cuentas.

No se deben descargar archivos ni instalar extensiones para acceder a un partido. Tampoco hay que otorgar permisos de notificaciones, cámara, micrófono o ubicación a una página que solo promete una transmisión deportiva.

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