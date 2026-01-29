El motivo por el que Jeff Bezos rechazó ganar más de 80.000 dólares cuando era CEO de Amazon

Jeff Bezos limitó su sueldo anual en Amazon a 80.000 dólares por convicción personal, pese a liderar una de las mayores tecnológicas.(EFE/Alessandro Di Marco)

Durante sus dos décadas al frente de Amazon, Jeff Bezos optó por una política de compensación que lo diferenció del resto de los grandes directores ejecutivos del sector tecnológico y empresarial: limitar su salario.

Pese a encabezar una de las compañías más valiosas del mundo, mantuvo su salario anual en una cifra que, para los estándares de su cargo, resulta llamativamente baja, apenas 80.000 dólares.

El fundador de Amazon pidió de manera explícita al comité de compensación de la empresa que su sueldo se limitara a ese monto anual. Según relató en el DealBook Summit del New York Times en 2024, solicitó no recibir ningún tipo de bonificaciones ni beneficios adicionales. Explicó que su decisión no respondía a una estrategia de imagen pública ni a presiones externas, sino a una convicción personal.

“No me sentía cómodo con la idea de adquirir más”, sostuvo en la entrevista. Para él, la remuneración adicional resultaba innecesaria y, en sus propias palabras, le habría resultado “incómodo”.

La política de compensación de Jeff Bezos lo diferenció de otros directores ejecutivos del sector tecnológico y empresarial. (REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo)

Cuál fue el motivo por el que Jeff Bezos limitó su salario en Amazon

La clave detrás de la postura de Bezos reside en su condición de principal accionista de la empresa. Desde el inicio, acumuló una participación significativa en el capital de Amazon, lo que alineaba sus intereses con el desempeño de la compañía. En sus declaraciones, subrayó que la verdadera compensación que le importaba era el valor creciente de las acciones, pues eso reflejaba el éxito colectivo de la empresa.

“¿Cómo podría necesitar más incentivos?”, reflexionó. La acumulación de riqueza personal, en su caso, no pasaba por el salario anual sino por el valor de su tenencia accionaria.

En el momento de la cumbre, estimó que su participación representaba cerca de USD 200.000 millones dentro de una capitalización bursátil total de USD 2,3 billones para la empresa. “Creé 2,1 billones para otras personas, y eso está bien”, afirmó.

La estrategia de compensación de Bezos tuvo consecuencias en materia fiscal. Según un informe de ProPublica citado por Fortune, el empresario logró evitar el pago de impuestos federales sobre la renta en 2007 y 2011. Esto se debió a que las pérdidas registradas en inversiones superaron sus ingresos salariales, lo que le permitió, de manera legal, no tributar en esos periodos.

Jeff Bezos llegó a poseer cerca de USD 200.000 millones en acciones cuando la capitalización bursátil de Amazon alcanzó 2,3 billones de dólares. (REUTERS/Remo Casilli)

Entre 2014 y 2018, su “tasa impositiva real” fue de apenas el 0,98%, muy por debajo del máximo impositivo federal del 37% en Estados Unidos. La investigación remarca que este fenómeno no es exclusivo de Bezos. Otros multimillonarios como Elon Musk, Warren Buffett y Michael Bloomberg también aplicaron estrategias similares, reduciendo sus pagos fiscales hasta niveles inferiores al 4%. En el mismo periodo, la “tasa impositiva real” de Buffett fue de solo 0,10%.

Por qué Jeff Bezos se hizo tan millonario

A pesar de percibir un salario modesto, la fortuna de Jeff Bezos creció hasta convertirlo en uno de los hombres más ricos del planeta. Su patrimonio, estimado en unos USD 242.000 millones, lo posiciona en la segunda ubicación del ranking global de Forbes, solo por detrás de Elon Musk.

Durante su gestión como director ejecutivo, Bezos poseía más del 10% de las acciones de Amazon. Esta tenencia accionaria actuó como su mayor incentivo financiero, ya que la valorización de los títulos en el mercado multiplicó su riqueza personal.

Entre 2014 y 2018, la tasa impositiva real de Jeff Bezos se mantuvo en un bajo 0,98%, muy lejos del 37% federal en Estados Unidos.(REUTERS/Stephanie Lecocq)

Tras dejar la dirección ejecutiva, comenzó a vender acciones de manera periódica, siguiendo un plan de largo plazo que prevé desprenderse de 25 millones de acciones antes de finales de 2025. Esta maniobra le permite gestionar su patrimonio sin perder influencia en la compañía.

Desde 2021, Jeff Bezos dejó de ocupar el cargo de director ejecutivo y asumió el rol de presidente. Describió su nueva función como la de un “padre cuyo hijo acaba de irse a la universidad”: sigue cerca, dispuesto a ayudar, pero sin intervenir en la gestión cotidiana. Aun así, conserva una participación relevante en las decisiones estratégicas y en el destino de la empresa.