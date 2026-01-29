Tecno

El motivo por el que Jeff Bezos rechazó ganar más de 80.000 dólares cuando era CEO de Amazon

El empresario rechazó durante décadas bonificaciones y beneficios extras pensando en el progreso de la compañía

Guardar
Jeff Bezos limitó su sueldo
Jeff Bezos limitó su sueldo anual en Amazon a 80.000 dólares por convicción personal, pese a liderar una de las mayores tecnológicas.(EFE/Alessandro Di Marco)

Durante sus dos décadas al frente de Amazon, Jeff Bezos optó por una política de compensación que lo diferenció del resto de los grandes directores ejecutivos del sector tecnológico y empresarial: limitar su salario.

Pese a encabezar una de las compañías más valiosas del mundo, mantuvo su salario anual en una cifra que, para los estándares de su cargo, resulta llamativamente baja, apenas 80.000 dólares.

El fundador de Amazon pidió de manera explícita al comité de compensación de la empresa que su sueldo se limitara a ese monto anual. Según relató en el DealBook Summit del New York Times en 2024, solicitó no recibir ningún tipo de bonificaciones ni beneficios adicionales. Explicó que su decisión no respondía a una estrategia de imagen pública ni a presiones externas, sino a una convicción personal.

“No me sentía cómodo con la idea de adquirir más”, sostuvo en la entrevista. Para él, la remuneración adicional resultaba innecesaria y, en sus propias palabras, le habría resultado “incómodo”.

La política de compensación de
La política de compensación de Jeff Bezos lo diferenció de otros directores ejecutivos del sector tecnológico y empresarial. (REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo)

Cuál fue el motivo por el que Jeff Bezos limitó su salario en Amazon

La clave detrás de la postura de Bezos reside en su condición de principal accionista de la empresa. Desde el inicio, acumuló una participación significativa en el capital de Amazon, lo que alineaba sus intereses con el desempeño de la compañía. En sus declaraciones, subrayó que la verdadera compensación que le importaba era el valor creciente de las acciones, pues eso reflejaba el éxito colectivo de la empresa.

“¿Cómo podría necesitar más incentivos?”, reflexionó. La acumulación de riqueza personal, en su caso, no pasaba por el salario anual sino por el valor de su tenencia accionaria.

En el momento de la cumbre, estimó que su participación representaba cerca de USD 200.000 millones dentro de una capitalización bursátil total de USD 2,3 billones para la empresa. “Creé 2,1 billones para otras personas, y eso está bien”, afirmó.

La estrategia de compensación de Bezos tuvo consecuencias en materia fiscal. Según un informe de ProPublica citado por Fortune, el empresario logró evitar el pago de impuestos federales sobre la renta en 2007 y 2011. Esto se debió a que las pérdidas registradas en inversiones superaron sus ingresos salariales, lo que le permitió, de manera legal, no tributar en esos periodos.

Jeff Bezos llegó a poseer
Jeff Bezos llegó a poseer cerca de USD 200.000 millones en acciones cuando la capitalización bursátil de Amazon alcanzó 2,3 billones de dólares. (REUTERS/Remo Casilli)

Entre 2014 y 2018, su “tasa impositiva real” fue de apenas el 0,98%, muy por debajo del máximo impositivo federal del 37% en Estados Unidos. La investigación remarca que este fenómeno no es exclusivo de Bezos. Otros multimillonarios como Elon Musk, Warren Buffett y Michael Bloomberg también aplicaron estrategias similares, reduciendo sus pagos fiscales hasta niveles inferiores al 4%. En el mismo periodo, la “tasa impositiva real” de Buffett fue de solo 0,10%.

Por qué Jeff Bezos se hizo tan millonario

A pesar de percibir un salario modesto, la fortuna de Jeff Bezos creció hasta convertirlo en uno de los hombres más ricos del planeta. Su patrimonio, estimado en unos USD 242.000 millones, lo posiciona en la segunda ubicación del ranking global de Forbes, solo por detrás de Elon Musk.

Durante su gestión como director ejecutivo, Bezos poseía más del 10% de las acciones de Amazon. Esta tenencia accionaria actuó como su mayor incentivo financiero, ya que la valorización de los títulos en el mercado multiplicó su riqueza personal.

Entre 2014 y 2018, la
Entre 2014 y 2018, la tasa impositiva real de Jeff Bezos se mantuvo en un bajo 0,98%, muy lejos del 37% federal en Estados Unidos.(REUTERS/Stephanie Lecocq)

Tras dejar la dirección ejecutiva, comenzó a vender acciones de manera periódica, siguiendo un plan de largo plazo que prevé desprenderse de 25 millones de acciones antes de finales de 2025. Esta maniobra le permite gestionar su patrimonio sin perder influencia en la compañía.

Desde 2021, Jeff Bezos dejó de ocupar el cargo de director ejecutivo y asumió el rol de presidente. Describió su nueva función como la de un “padre cuyo hijo acaba de irse a la universidad”: sigue cerca, dispuesto a ayudar, pero sin intervenir en la gestión cotidiana. Aun así, conserva una participación relevante en las decisiones estratégicas y en el destino de la empresa.

Temas Relacionados

Jeff BezosAmazonEmpresasTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo ver y administrar todas tus compras y suscripciones desde la Cuenta de Google

Google aclara que si el usuario es menor de 13 años, la cuenta será gestionada por un adulto a través de Family Link

Cómo ver y administrar todas

Antes de decir adiós: cómo borrar tus datos de un celular o PC viejo de forma permanente

Los métodos tradicionales no garantizan la eliminación total de los datos y pueden poner en riesgo la privacidad del usuario

Antes de decir adiós: cómo

Cómo cambiar la contraseña del WiFi en casa para evitar ataques y más Riesgo’s

La configuración original de los routers facilita a atacantes cibernéticos el ingreso a la red y la exposición de datos personales

Cómo cambiar la contraseña del

Cuál es la contraseña ideal para tu celular y aplicaciones: WhatsApp, Gmail y más

Evitar usar nombres, fechas de cumpleaños o información personal aumenta la seguridad de las cuentas

Cuál es la contraseña ideal

La predicción de Stephen Hawking sobre la humanidad: “No creo que sobreviva en los siguientes mil años”

El físico identificó amenazas como el cambio climático, pandemias, guerras y el impacto de tecnologías avanzadas

La predicción de Stephen Hawking
DEPORTES
El laboratorio de Estudiantes: los

El laboratorio de Estudiantes: los dos goles de pelota parada en 10 minutos ante Boca Juniors

Boca Juniors pierde contra Estudiantes en La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura

Desde una distancia de 21 metros y a casi 100 km/h: el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero en River-Gimnasia

Con dos goles de Juanfer Quintero, River Plate venció 2-0 a Gimnasia en el Monumental por el Torneo Apertura

La lupa sobre le durísimo planchazo de Panaro a Fausto Vera en River-Gimnasia: por qué el VAR acertó al corregir a Pablo Dóvalo

TELESHOW
Flor Vigna volvió a la

Flor Vigna volvió a la carga contra Luciano Castro: la remera que usó para promocionar su nueva canción inspirada en su ex

La desilusión de Ian Lucas con Evangelina Anderson: “Si me enganché fue porque compartí mucho con ella”

Charly García, invitado de honor en el festejo por los 60 años del Zorrito Von Quintiero: las mejores fotos

Juana Repetto expuso sus temores ante la cesárea y preguntó a sus seguidoras si debe tener tres empleadas para que la ayuden

Marixa Balli cerró su local en Flores y contó cómo la afectó: “Voy a cambiar de rubro”

INFOBAE AMÉRICA

Todo está en juego

Todo está en juego

Indra y la CAF sellan un acuerdo para acelerar la transformación digital en América Latina

¿Y si los caballos pudieran decir lo que piensan? Así es el proyecto que promete enseñarles a expresar sus preferencias

El régimen de Irán se abrió al diálogo con Estados Unidos pero advirtió que responderá con contundencia si se siente amenazado

El Foro Penal confirmó la excarcelación de otros 20 presos políticos y elevó a 297 los casos verificados en Venezuela