Tecno

Así se usará la tecnología para reducir hasta 20 minutos los viajes en Santiago de Chile

El proyecto incluye la implementación del Centro de Operaciones de Tráfico y el Centro de Procesamiento de Datos

Túnel Lo Ruiz - Chile
Cámaras de videovigilancia y paneles de señalización variable formarán parte de los Sistemas Inteligentes de Transporte de este túnel. (Indra Group)
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Los desplazamientos entre las comunas de Renca y Quilicura, en el sector norte de Santiago de Chile, se reducirán gracias a un nuevo sistema tecnológico que gestionará el tránsito por el Túnel Lo Ruiz. La obra vial, que contempla cerca de 3 kilómetros distribuidos en dos túneles bajo el Cerro Lo Ruiz, conectará el eje General Velásquez de Autopista Central con la Autopista Américo Vespucio Norte, lo cual descongestionará una de las zonas de mayor tráfico de la capital chilena.

Indra Group se adjudicó el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Tráfico (SGT) que dará soporte a la futura operación de esta infraestructura. La Sociedad Concesionaria Autopista Central, parte de VíasChile, otorgó a la compañía el contrato que permitirá monitorear, coordinar y gestionar la operación del túnel en tiempo real.

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Ingeniería, software e infraestructura tecnológica completa

El proyecto contempla el desarrollo de la ingeniería y el software del sistema, además del suministro, la implementación, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de la infraestructura tecnológica. Esta solución permitirá supervisar en tiempo real el funcionamiento de los distintos sistemas críticos del túnel, optimizar la gestión del tránsito y reforzar la seguridad de los usuarios y de la infraestructura.

Túnel Lo Ruíz
La obra contempla cerca de 3 kilómetros distribuidos en dos túneles bajo el Cerro Lo Ruiz, en Chile. (Indra Group)

El alcance del contrato incluye la implementación de la red de comunicaciones, el Centro de Operaciones de Tráfico (COT) y el Centro de Procesamiento de Datos (CPD). A esto se suman los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), que comprenden cámaras de videovigilancia, paneles de mensajería y señalización variable, telefonía de emergencia, megafonía, medición continua de flujo vehicular, control de gálibos y barreras, radiocomunicaciones y sistemas de información a los usuarios.

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Una plataforma centralizada detectará incidentes de forma temprana

Todas estas soluciones estarán integradas en una plataforma centralizada de gestión y control, diseñada con criterios de interoperabilidad, redundancia, ciberseguridad y alta disponibilidad. Este sistema permitirá supervisar de manera permanente la infraestructura, detectar y gestionar incidentes de forma temprana, coordinar la respuesta operacional y facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

Estas tecnologías ofrecerán a los operadores una visión integral del estado de la infraestructura, lo cual mejorará la capacidad de respuesta ante eventos y optimizará la continuidad operacional. La gestión de la obra beneficiará a miles de personas que a diario se desplazan entre ambas comunas del sector norte de la capital chilena.

Nudo Quilicura
La plataforma centralizada permitirá detectar y gestionar incidentes de forma temprana en el túnel. (@muniquilicura/X)

Marcelo Peñailillo, director del Mercado de Mobility de Indra Group en Chile, explicó que “este proyecto combina nuestra experiencia en gestión de tráfico y túneles con una arquitectura tecnológica integrada y de alta disponibilidad”.

Según el directivo, “la solución permitirá centralizar la supervisión de los sistemas críticos, detectar y gestionar incidentes y apoyar una respuesta operacional coordinada, entregando a Autopista Central una visión integral para operar el túnel con altos estándares de seguridad y eficiencia”.

El Túnel Lo Ruiz forma parte de uno de los proyectos estratégicos para mejorar la conectividad vial del sector norte de Santiago. Su función principal será contribuir a descongestionar el Nudo Quilicura, considerado uno de los puntos de mayor tráfico de la ciudad. La incorporación de estas tecnologías inteligentes permitirá que la nueva infraestructura opere bajo altos estándares de seguridad, disponibilidad y eficiencia desde su puesta en servicio.

Nudo Quilicura
El Nudo Quilicura, uno de los puntos de mayor congestión vehicular de Santiago, se descongestionará con la nueva infraestructura. (@muniquilicura/X)

Ciudades latinoamericanas más afectadas por el tráfico lento

El tráfico en América Latina es un desafío constante que afecta la calidad de vida y la economía de sus habitantes. Según datos del índice TomTom Traffic, Lima se ha posicionado como la urbe con la mayor congestión vehicular en Latinoamérica y una de las peores a nivel mundial.

Para ilustrar la gravedad del problema, durante el 2023, recorrer apenas 10 kilómetros en la capital peruana tomó un tiempo promedio de 28 minutos con 30 segundos, superando los registros de ciudades tradicionalmente congestionadas como Bogotá o la Ciudad de México. Esta situación no solo genera pérdida de tiempo, sino también un aumento significativo en los gastos de combustible y una mayor contaminación ambiental.

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