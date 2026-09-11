Crimen y Justicia

Un adolescente planeaba matar a sus compañeros de colegio, se lo contó a ChatGPT y el FBI lo detectó: allanaron su casa en Quilmes

La Policía Federal inició la investigación tras recibir una alerta el 19 de agosto. El ataque estaba previsto para 2027, aunque evaluaba adelantarlo. Qué encontraron los agentes en el domicilio

Así fue el procedimiento llevado a cabo por los efectivos de la Policía Federal Argentina
Guardar

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó la casa de un adolescente en Quilmes que manifestó su intención de realizar un tiroteo en un establecimiento educativo y matar a sus compañeros. La investigación comenzó a partir de una alerta del FBI sobre una conversación que el menor mantuvo con ChatGPT.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares, vestimenta y distintos elementos de características tácticas.

PUBLICIDAD

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se inició el 19 de agosto, a partir de una alerta remitida por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La Policía Federal Argentina allanó la casa del adolescente en Quilmes
La Policía Federal Argentina allanó la casa del adolescente en Quilmes

El reporte estaba relacionado con un usuario de correo electrónico que habría mantenido una conversación con ChatGPT en la que expresó su intención de realizar un tiroteo en un colegio y asesinar a sus compañeros.

PUBLICIDAD

Según la información incorporada a la causa, el ataque habría sido inicialmente planeado para 2027, aunque el adolescente también habría planteado la posibilidad de adelantarlo. Además, manifestó interés en adquirir vestimenta y elementos de características tácticas.

FBI Quilmes ia tiroteo
Los efectivos secuestraron vestimenta y elementos de características tácticas

Ante la gravedad de las expresiones, tomó intervención la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Los agentes desplegaron tareas digitales y de campo y utilizaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como OSINT, para intentar identificar al usuario detrás de los mensajes.

La investigación permitió individualizar al adolescente y establecer que se encontraba en el partido bonaerense de Quilmes. Su identidad, domicilio y cualquier otro dato que pueda permitir su identificación permanecen bajo reserva.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo del fiscal Walter Bruno. Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la jueza Miriam Susana Alcolcel, y con la Secretaría Única a cargo de Mariana Digiani, ordenó allanar el domicilio.

No se informó el hallazgo de armas de fuego ni municiones
No se informó el hallazgo de armas de fuego ni municiones

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, un pasamontañas con diseño de calavera, otro camuflado y gafas de protección táctica negras.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.

Además, los padres y el adolescente fueron citados a presentarse en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. La causa fue caratulada como “intimidación pública”.

FBI Quilmes ia tiroteo
Los agentes de la PFA incautaron dos celulares

El antecedente

A principios de febrero, la PFA frustró una serie de ataques masivos y de carácter racial contra establecimientos educativos que, según la investigación, eran planeados por dos adolescentes de 15 y 16 años de Jujuy y Buenos Aires.

La investigación había comenzado en julio de 2025, luego de que el FBI enviara un informe a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. El reporte alertaba sobre conversaciones en redes sociales con mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial, además de referencias a una posible masacre escolar.

A partir de tareas de inteligencia digital y técnicas OSINT, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA identificó a los titulares de las cuentas: uno residía en La Quiaca y el otro en Miramar.

En los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, municiones, un cuchillo de caza, material con simbología nazi y libros vinculados con la extrema derecha, entre otros elementos. Esa causa también fue caratulada como “intimidación pública”.

Temas Relacionados

Masacre escolarQuilmesInteligencia artificialPolicía Federal ArgentinaÚltimas noticiasFBIChatGPT

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega contra seis imputados

Claudio Barrelier está acusado de abusar y asesinar a la adolescente de 14 años. Otros cinco detenidos enfrentarán cargos por haber colaborado, según la imputación, para ocultar el hecho

Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega contra seis imputados

Quedó firme la condena a 3 años de prisión para la joven que golpeó a su ex y le prendió fuego la casa

La Corte Suprema rechazó un planteo de la defensa de María Florencia Moyano Maldonado. El violento episodio ocurrió en La Rioja y quedó registrado por cámaras de seguridad

Quedó firme la condena a 3 años de prisión para la joven que golpeó a su ex y le prendió fuego la casa

Tras el tiroteo frente a una escuela de El Palomar, padres y vecinos marcharon para reclamar seguridad

La movilización llegó hasta la puerta de la casa del intendente de Morón, Lucas Ghi. Este viernes habrá una nueva protesta frente a la Municipalidad. Los delincuentes continúan prófugos

Tras el tiroteo frente a una escuela de El Palomar, padres y vecinos marcharon para reclamar seguridad

La Corte revocó el sobreseimiento del “Pata” Medina en la causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

El máximo tribunal ordenó que Casación dicte una nueva resolución tras aceptar el planteo de la fiscalía, que busca llevar el expediente a debate oral

La Corte revocó el sobreseimiento del “Pata” Medina en la causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

“Yo no soy un femicida”: el video del acusado de matar a su novia antes de ser detenido en Ituzaingó

Horas antes de ser detenido, Elías Barrionuevo negó haber matado a Camila Marful Castro y dio su versión sobre la discusión que terminó con la muerte de la joven. Este jueves fue indagado y se negó a declarar

“Yo no soy un femicida”: el video del acusado de matar a su novia antes de ser detenido en Ituzaingó

DEPORTES

Cruzaron a Lisandro Martínez con la leyenda del fútbol inglés que siempre lo critica: el filoso dardo del argentino

Cruzaron a Lisandro Martínez con la leyenda del fútbol inglés que siempre lo critica: el filoso dardo del argentino

“Ole, ole, ole”: la gran jugada de Nico Paz entre dos rivales que se hizo viral en la goleada del Como por la Champions League

Escándalo en la Champions League por el entrenador que fue agredido por un hincha y renunció: “Nunca regresaré”

De entrenar en el Riachuelo a ganar dos oros en el Mundial de remo en Eslovenia

Tiene 13 años, mide 2,10 metros e hizo furor en un certamen internacional de vóley: “Nace un nuevo fenómeno”

TELESHOW

“Extraño a mi hermano”: el conmovedor mensaje de Victoria Bernardi en el Día de la Prevención del Suicidio

“Extraño a mi hermano”: el conmovedor mensaje de Victoria Bernardi en el Día de la Prevención del Suicidio

Lali Espósito presentó el primer trailer de Glaxo, la película que competirá en el Festival de Cine de San Sebastián

La curiosa respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron si tiene más plata que Juana Tinelli

Fernanda Iglesias contó su decisión de pasar por el quirófano: “Me las quiero sacar porque me molestan”

Juana Viale reemplaza a Mirtha Legrand en su mesaza y Andy Kusnetzoff recibe visitas: los invitados del fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Filial panameña de empresa costarricense de producción láctea consolida avances

Filial panameña de empresa costarricense de producción láctea consolida avances

Cilia Flores solicitó prisión domiciliaria por “problemas de salud” mientras espera el juicio por narcotráfico junto a Maduro

Costa Rica inicia proceso de despido contra 36 funcionarios que habrían usado un software para simular que trabajaban desde casa

Protesta por combustibles en Guatemala que derivó en vandalismo y viviendas afectadas

El día que cambió la manera de volar: Carlos Rinzelli recordó cómo el 11-S transformó la seguridad aérea