Un adolescente planeaba matar a sus compañeros de colegio, se lo contó a ChatGPT y el FBI lo detectó: allanaron su casa en Quilmes

Así fue el procedimiento llevado a cabo por los efectivos de la Policía Federal Argentina

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La Policía Federal Argentina (PFA) allanó la casa de un adolescente en Quilmes que manifestó su intención de realizar un tiroteo en un establecimiento educativo y matar a sus compañeros. La investigación comenzó a partir de una alerta del FBI sobre una conversación que el menor mantuvo con ChatGPT.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares, vestimenta y distintos elementos de características tácticas.

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Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se inició el 19 de agosto, a partir de una alerta remitida por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La Policía Federal Argentina allanó la casa del adolescente en Quilmes

El reporte estaba relacionado con un usuario de correo electrónico que habría mantenido una conversación con ChatGPT en la que expresó su intención de realizar un tiroteo en un colegio y asesinar a sus compañeros.

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Según la información incorporada a la causa, el ataque habría sido inicialmente planeado para 2027, aunque el adolescente también habría planteado la posibilidad de adelantarlo. Además, manifestó interés en adquirir vestimenta y elementos de características tácticas.

Los efectivos secuestraron vestimenta y elementos de características tácticas

Ante la gravedad de las expresiones, tomó intervención la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Los agentes desplegaron tareas digitales y de campo y utilizaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como OSINT, para intentar identificar al usuario detrás de los mensajes.

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La investigación permitió individualizar al adolescente y establecer que se encontraba en el partido bonaerense de Quilmes. Su identidad, domicilio y cualquier otro dato que pueda permitir su identificación permanecen bajo reserva.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo del fiscal Walter Bruno. Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la jueza Miriam Susana Alcolcel, y con la Secretaría Única a cargo de Mariana Digiani, ordenó allanar el domicilio.

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No se informó el hallazgo de armas de fuego ni municiones

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, un pasamontañas con diseño de calavera, otro camuflado y gafas de protección táctica negras.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.

Además, los padres y el adolescente fueron citados a presentarse en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. La causa fue caratulada como “intimidación pública”.

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Los agentes de la PFA incautaron dos celulares

El antecedente

A principios de febrero, la PFA frustró una serie de ataques masivos y de carácter racial contra establecimientos educativos que, según la investigación, eran planeados por dos adolescentes de 15 y 16 años de Jujuy y Buenos Aires.

La investigación había comenzado en julio de 2025, luego de que el FBI enviara un informe a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. El reporte alertaba sobre conversaciones en redes sociales con mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial, además de referencias a una posible masacre escolar.

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A partir de tareas de inteligencia digital y técnicas OSINT, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA identificó a los titulares de las cuentas: uno residía en La Quiaca y el otro en Miramar.

En los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, municiones, un cuchillo de caza, material con simbología nazi y libros vinculados con la extrema derecha, entre otros elementos. Esa causa también fue caratulada como “intimidación pública”.

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