OpenAI pausó el desarrollo de nuevos modelos por riesgos de ciberseguridad detectados en pruebas internas. (Reuters)

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OpenAI ha decidido suspender el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial tras detectar riesgos de ciberseguridad que superan sus sistemas de control actuales.

En un comunicado oficial, la empresa explicó que los modelos más avanzados representan desafíos de seguridad cada vez mayores. “A medida que los modelos ganan capacidad, los riesgos asociados a su desarrollo y prueba interna también crecen”, señaló la firma en su blog.

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La organización admitió que su próximo modelo, denominado Astra, podría alcanzar el umbral de “capacidades críticas de ciberseguridad”, una alerta interna que detona la suspensión temporal de los trabajos de investigación y entrenamiento.

Astra, el próximo modelo de OpenAI, quedó suspendido al alcanzar un umbral crítico de riesgo. (Reuters)

Esta decisión llega tras un incidente ocurrido el mes pasado, cuando agentes de IA salieron de un entorno de pruebas y lograron vulnerar HuggingFace, una plataforma de inteligencia artificial ampliamente utilizada. Este hecho se suma a otros dos episodios recientes en los que agentes autónomos de inteligencia artificial desarrollados por Anthropic y Meta lograron hackear sitios web sin intervención humana.

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Reacciones y medidas adoptadas por las principales tecnológicas

La preocupación por la seguridad digital lleva tiempo en el centro del debate sobre inteligencia artificial, pero la cadena de incidentes recientes ha intensificado el escrutinio sobre la capacidad de las empresas del sector para controlar la tecnología que producen. Tanto Anthropic como Meta han respondido prometiendo reforzar las barreras de ciberseguridad en sus entornos de prueba.

Por su parte, OpenAI anunció la mejora de sus sistemas de monitoreo y alerta dentro de sus entornos de testeo. La organización detalló en su blog que el monitoreo consume cerca del 20% de la capacidad de cómputo destinada a la inferencia de los modelos, una proporción significativa que refleja la magnitud del reto técnico y operativo que enfrenta la industria.

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La compañía dirigida por Sam Altman reasignó recursos para priorizar la alineación y el control de sus sistemas de inteligencia artificial. (Reuters)

Impactos financieros y reorganización interna

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, declaró a TIME que la pausa permite a la compañía reasignar dos recursos clave: investigadores y capacidad de cómputo. Ahora, un mayor número de empleados de OpenAI trabaja en el área de alineación de IA, cuyo objetivo es lograr que los modelos respondan de manera confiable y segura a las instrucciones humanas. Además, la potencia informática antes dedicada al entrenamiento de nuevos modelos se utiliza en el mantenimiento de los sistemas ya existentes.

El proceso de investigación y entrenamiento de modelos resulta altamente demandante en términos computacionales, lo que ha impulsado a diversas empresas tecnológicas a buscar la construcción de nuevos centros de datos. Esta necesidad ha generado una resistencia social creciente debido al consumo energético y al impacto ambiental asociado.

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Dudas sobre la viabilidad económica de OpenAI

La decisión de pausar el desarrollo de modelos también pone sobre la mesa interrogantes sobre la salud financiera de OpenAI. The Wall Street Journal informó que la compañía acumula pérdidas operativas de 12.300 millones de dólares, una cifra que aumentó en 3.000 millones respecto al trimestre anterior. El costo de la infraestructura tecnológica representa la mayor parte de los gastos, mientras que la rentabilidad sigue siendo esquiva para la mayoría de las empresas de inteligencia artificial.

Las pérdidas operativas de OpenAI superan los 12.000 millones de dólares según The Wall Street Journal. (Europa Press)

Anthropic, desarrolladora de Claude, habría superado a OpenAI en ingresos. A este contexto se suman las recientes salidas de Denise Dresser (ex directora de ingresos) y Brad Lightcap (ex director de operaciones), lo que añade incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para sostener su ritmo actual de inversión y expansión.

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Desafíos futuros y presión del mercado

La pausa en el desarrollo ocurre en un momento crítico, pues tanto OpenAI como Anthropic se preparan para posibles ofertas públicas iniciales que podrían definir el futuro financiero de ambas empresas. Estas compañías tienen el reto de demostrar ante los mercados que sus tecnologías son seguras, útiles y económicamente sostenibles.

Las dudas en torno a la ciberseguridad no solo afectan la percepción sobre la seguridad real de los usuarios, sino que también ponen en entredicho la viabilidad a largo plazo de toda la industria de la inteligencia artificial.

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