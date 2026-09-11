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El duro cruce de Eliana Guercio con Juanicar en Gran Hermano: “Te querés colgar de todo el mundo”

El debate sumó una de sus noches más picantes cuando el exjugador cuestionó a la panelista por su postura sobre la finalista y terminó desatando un ida y vuelta cargado de ironías

Juanicar protagonizó un cruce con Eliana Guercio en el debate de Gran Hermano Generación Dorada tras cuestionar su postura sobre Solange Abraham (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)
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Juanicar protagonizó un tenso cruce con la panelista Eliana Guercio durante una nueva emisión del debate de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), luego de que el exparticipante acusara a la analista de mostrar una preferencia marcada por Solange “Sol” Abraham de cara a la definición del certamen.

El episodio se dio en el estudio conducido por Santiago del Moro, cuando el conductor le cedió la palabra al joven después de que otro panelista mencionara su nombre en medio de la discusión.

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“¿Quién ladró?”, preguntó Del Moro al escuchar un comentario desde uno de los sectores del panel, antes de que identificaran al exjugador como el autor de la intervención. El conductor decidió entonces darle el micrófono de manera directa. “Dale el micrófono a Juanicar, a ver qué pasa con Juanicar”, indicó Del Moro, en un tono que anticipaba la tensión del intercambio.

Guercio fue la primera en dirigirse al joven con un comentario irónico sobre su reacción. “¿Le tenés miedo a Juanicar?”, quiso saber Del Moro, a lo que la panelista respondió con desdén: “¿Cómo le voy a tener miedo?”. El conductor insistió en que esa había sido la interpretación de otros presentes en el estudio, lo que llevó a Guercio a autorizar la intervención del exparticipante. “Bueno, dale, a ver, Juanicar”, concedió.

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Eliana Guercio respondió con dureza a Juanicar después de que el exparticipante la calificara como “fanelista” en Gran Hermano Generación Dorada
Eliana Guercio respondió con dureza a Juanicar después de que el exparticipante la calificara como “fanelista” en Gran Hermano Generación Dorada

El joven tomó la palabra para cuestionar un comentario previo de la panelista sobre otra participante del certamen y la calificó como “fanelista”. La analista, lejos de retroceder, redobló la apuesta con una descalificación directa hacia el actor de La Sociedad de la Nieve. “¿Cómo le voy a tener miedo a un mocoso maleducado? No, mi amor, sos chiquito y yo te entiendo, ya vas a crecer”, lanzó la esposa de Sergio “Chiquito” Romero, en uno de los cruces más filosos de la noche.

El joven rechazó de inmediato esa caracterización. “Maleducado jamás, me educaron muy bien”, respondió, lo que llevó a la panelista a modificar su calificativo. “Entonces sos malaprendido”, retrucó Guercio, a lo que el joven volvió a negar con firmeza. La discusión escaló cuando la analista lo acusó de buscar notoriedad a través del enfrentamiento. “Yo entiendo que vos te querés colgar de todo el mundo para tener un poquito de prensa como otros de tus compañeros”, sostuvo Eliana.

Fue en ese momento cuando Juanicar lanzó la acusación central del cruce. “Igual que vos de Sol”, respondió el joven, en referencia a una supuesta preferencia de la panelista hacia Solange Abraham, una de las tres finalistas del certamen. La analista negó de inmediato cualquier vínculo de ese tipo. “De mí no lo vas a tener, mi amor”, replicó, a lo que Juani insistió con una definición directa: “Fanática, Solangista”.

Cuándo es la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: los detalles
Charlotte, Sol y Yipio conforman la terna de finalistas para la instancia decisiva del programa Gran Hermano Generación Dorada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El joven fundamentó su acusación con un reclamo vinculado al comportamiento de Abraham hacia Yisela “Yipio” Pintos, con quien el actor mantuvo un vínculo de cercanía durante su paso por la casa. “Te olvidás que acá hace dos semanas ya Sol viene todos los días tirándole a Yipio, yendo al stream a hablar pésimo de Yipio”, remarcó el exparticipante, al reclamarle a Guercio que no tuviera en cuenta esas actitudes al momento de analizar el juego.

Guercio intentó desviar el reclamo hacia el formato del debate. “Estoy hablando en relación a lo que se está tocando el tema, Juani. No puedo hablar de hace dos semanas”, explicó la panelista, aunque el artista volvió a remarcar la continuidad de esas actitudes por parte de Abraham. “Todos los días. Hasta ayer habló de Yipio, de mí y de mi mamá, de todo el mundo mal”, insistió el joven, antes de que Del Moro retomara el eje de la consigna original del debate para dar paso a otra ronda de opiniones entre los panelistas.

El cruce se dio en medio de la recta final del certamen, luego de que el exjugador abandonara la casa semanas atrás para acompañar a su madre, en un episodio que había generado polémica a partir de comentarios de la propia Guercio sobre las motivaciones de esa salida.

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