Honduras

Presidente Asfura alista reunión del Consejo de Defensa y Seguridad ante los retos que enfrenta Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que la próxima semana será convocado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en momentos en que su administración busca definir nuevas acciones para responder a los principales desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad.

El mandatario promete fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional y la Policía Militar. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El mandatario promete fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional y la Policía Militar. (FOTO: Presidencia de Honduras)
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La convocatoria será utilizada para estructurar una agenda de trabajo que permita reunir a las instituciones que forman parte de esta instancia y analizar de manera conjunta los asuntos que requieren una respuesta del Estado.

Durante una visita a Azacualpa, Francisco Morazán, el mandatario confirmó que actualmente se trabaja en la organización de la reunión y en la definición de los temas que serán incluidos en la agenda del Consejo.

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Estructurando la agenda para el Consejo Nacional de Seguridad va a ser la próxima semana”, afirmó Asfura al ser consultado sobre las acciones que su Gobierno prepara en materia de seguridad.

Aunque el gobernante no adelantó cuáles serán las decisiones concretas que podrían adoptarse durante el encuentro, explicó que la intención es abordar distintos asuntos de interés nacional y coordinar las respuestas entre las instituciones involucradas.

La reunión del CNDS se producirá además en un contexto marcado por los retos de seguridad que enfrenta Honduras, mientras el Gobierno ha anunciado medidas para fortalecer las capacidades de los cuerpos encargados de combatir el crimen organizado y otros delitos.

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En los últimos días, Asfura también ha hablado del fortalecimiento de la Policía Nacional y la Policía Militar, así como de la incorporación de mayor tecnología y equipamiento para mejorar las operaciones en sectores afectados por la criminalidad. Entre las zonas mencionadas por el mandatario figuran Rivera Hernández y otros barrios, colonias y municipios.

El presidente sostuvo, además, que no detendrá su agenda de trabajo pese a los cuestionamientos de sus opositores.

Asfura afirmó que quienes estén en desacuerdo con sus acciones pueden expresar sus críticas por las vías que consideren pertinentes, pero aseguró que estas no lo distraerán de los objetivos que se ha planteado para su administración.

“No me voy a detener”, fue el mensaje del mandatario al referirse a su decisión de continuar impulsando las acciones que considera necesarias para avanzar en su gestión y, según sostuvo, contribuir a dejar una mejor Honduras.

La próxima reunión mostrará cuáles desafíos llevará el Ejecutivo al máximo nivel de coordinación institucional. (FOTO: Presidencia de Honduras)
La próxima reunión mostrará cuáles desafíos llevará el Ejecutivo al máximo nivel de coordinación institucional. (FOTO: Presidencia de Honduras)

En otro de los asuntos abordados, Asfura confirmó que el proyecto del Presupuesto General de la República para 2027será remitido al Congreso Nacional el próximo 15 de septiembre, fecha que corresponde al plazo establecido para la presentación del proyecto ante el Poder Legislativo.

El documento continúa en proceso de revisión por parte del Gabinete Económico, que trabaja en la definición de las asignaciones para las diferentes instituciones y en las proyecciones fiscales que marcarán el próximo ejercicio.

El mandatario explicó que uno de los objetivos es mantener bajo control el déficit fiscal y continuar con el proceso de ordenamiento de las finanzas públicas.

Asfura recordó que el Gobierno anterior dejó aprobado para 2026 un presupuesto de aproximadamente US$17.7 mil millones, tomando como referencia una tasa cercana a L26.5 por dólar, mientras que su administración redujo esa cifra a unos US$16.8 mil millones.

Para 2027, el mandatario adelantó que el presupuesto será inferior a los US$17.3 mil millones, equivalentes a los L458,459 millones mencionados en sus declaraciones, aunque aclaró que el monto definitivo todavía se encuentra bajo revisión. El proyecto preliminar se ha situado alrededor de esa cifra, aunque el Ejecutivo aún debe oficializar el monto final.

El presidente también se refirió a la situación del sector energético y aseguró que su administración ha logrado reducir los atrasos en los pagos que mantiene con las empresas generadoras de electricidad.

Según explicó, cuando asumió el Gobierno existían facturas pendientes equivalentes, en promedio, a entre 12 y 13 meses. Actualmente, afirmó que los atrasos se encuentran entre tres y siete meses, dependiendo del generador.

La reducción de la mora, dijo, forma parte de una estrategia para recuperar la confianza de los generadores y generar mejores condiciones para la contratación de energía en el país.

Asfura sostuvo que la intención es continuar efectuando los pagos pendientes para avanzar hacia una situación en la que las empresas tengan mayor certeza sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

El mandatario también reconoció que el incremento internacional del precio del petróleo ha generado presiones adicionales sobre las finanzas nacionales y sobre el costo de los combustibles utilizados en diferentes actividades económicas.

De acuerdo con sus declaraciones, los aumentos acumulados representan alrededor de US$49 millones adicionales en los precios de la gasolina regular y el diésel, equivalentes a aproximadamente L1,300 millones.

El Gobierno, agregó, trabaja para garantizar el suministro de combustible a las plantas generadoras y evitar que la falta de carburantes provoque interrupciones en la producción de energía.

La situación energética se suma a otros factores que presionan al sistema eléctrico hondureño, entre ellos la sequía y el encarecimiento de los combustibles. En paralelo, el Ejecutivo ha anunciado que busca ordenar los contratos con los generadores y ampliar la oferta de energía.

El presidente Nasry Asfura confirmó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se reunirá la próxima semana.(FOTO: Presidencia de Honduras)
El presidente Nasry Asfura confirmó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se reunirá la próxima semana.(FOTO: Presidencia de Honduras)

De esta manera, la próxima reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se perfila como uno de los espacios en los que el Gobierno buscará coordinar acciones frente a los desafíos nacionales.

Sin embargo, será hasta la definición de la agenda cuando se conozcan los temas específicos que serán sometidos a discusión y las posibles decisiones que podrían adoptarse.

Mientras tanto, la administración de Asfura avanza en paralelo con la preparación del Presupuesto 2027, el manejo de las obligaciones con los generadores y las medidas destinadas a enfrentar el impacto del mercado internacional de los combustibles.

La convocatoria del CNDS marcará así un nuevo momento para la coordinación de las instituciones de seguridad, en una etapa en la que el Gobierno busca mostrar resultados frente a las principales preocupaciones de la población y mantener su agenda de trabajo pese a los cuestionamientos políticos.

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