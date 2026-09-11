Starlink elimina el límite de 5 TB que reducía la velocidad de internet a los usuarios

El jueves, suscriptores de distintos países informaron en Facebook y Reddit que la limitación había desaparecido. REUTERS/Dado Ruvic

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Starlink dio marcha atrás en la restricción de velocidad que aplicaba a los usuarios que superaban los 5 terabytes (TB) de consumo mensual de datos. El jueves, suscriptores de distintos países informaron en Facebook y Reddit que la limitación había desaparecido de sus cuentas.

Seis usuarios, algunos radicados en Estados Unidos, confirmaron a PCMag que SpaceX eliminó la restricción y restableció las velocidades de descarga habituales, después de días de reclamos por una medida que nunca fue anunciada de forma oficial.

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Cómo funcionaba el límite de datos de Starlink antes de la rectificación

Durante los últimos días surgieron quejas sobre una restricción inusual, pese a que Starlink promociona “datos ilimitados” en sus planes de servicio residencial.

Esa penalización reducía la velocidad de internet a 10 Mbps o menos durante el resto del ciclo de facturación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios afectados relataron que SpaceX impuso el límite de forma abrupta y sin aviso previo cuando se superaban los 5 TB de datos mensuales o los 500 GB de descarga diaria.

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Esa penalización reducía la velocidad de internet a 10 Mbps o menos durante el resto del ciclo de facturación, una caída drástica respecto de los 100 a 200 Mbps habituales del servicio.

Cuando aplicó la restricción, la compañía envió en algunos casos un mensaje que atribuía el problema a un supuesto uso empresarial de una cuenta contratada bajo el plan Residencial, orientado a consumidores. A partir de ahí, instaba a los clientes a migrar a los planes Priority, de mayor costo.

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Algunos suscriptores recibieron mensajes directos del área de soporte de Starlink en los que la compañía revisaba sus casos de manera individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa explicación, considerada imprecisa por buena parte de los suscriptores, generó malestar porque el servicio de atención al cliente no ofrecía soluciones concretas ni reconocía la existencia de un umbral de 5 TB.

Brandon, un cliente de Starlink en Indiana, describió a PCMag a comienzos de esta semana el impacto de la medida en su hogar: “Tenemos seis hijos, les damos clases en casa, sabemos que nuestro consumo de datos es superior a la media, pero Starlink dice que es un servicio ilimitado, lo pone claramente en mi plan, así que todo esto ha sido muy frustrante y ha dificultado que los niños hagan sus tareas escolares”.

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La reacción de los usuarios y el retiro de la restricción de velocidad

Tras la rectificación, algunos suscriptores recibieron mensajes directos del área de soporte de Starlink en los que la compañía revisaba sus casos de manera individual. Uno de esos mensajes decía: “Tras una revisión más exhaustiva de la información que proporcionó, su línea de servicio ya no está restringida. Le hemos abonado un crédito de un mes de servicio en su cuenta y procederé a cerrar su incidencia”.

Un cliente afectado en el estado de Washington vinculó la decisión de la empresa con la presión pública generada en redes sociales. STARLINK

Otros clientes describieron el cambio como algo repentino, sin explicación previa. Un suscriptor le contó al medio citado que había desconectado su equipo debido a la limitación de velocidad y que, al reactivarlo, notó la mejora de inmediato: “¡Por fin la desbloquearon! Estoy sorprendido. Ahora obtengo entre 80 y 150 Mbps nada más encenderlo”.

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Un cliente afectado en el estado de Washington vinculó la decisión de la empresa con la presión pública generada en redes sociales: “Supongo que hubo una reacción negativa bastante significativa por parte de los clientes”.

No todos los usuarios reportaron el mismo desenlace. Un suscriptor en Malasia aseguró que su servicio seguía restringido y que el problema no era exclusivo de su caso: “Mis amigos también están empezando a tener este problema”.

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Starlink Mini es la versión más pequeña de la antena satelital de Starlink. (Starlink)

El consumo de datos promedio y el debate sobre la política de uso justo

El umbral de 5 TB que motivó la controversia supera ampliamente el consumo promedio de un suscriptor de internet, que ronda los 711 GB mensuales, según un informe del segundo trimestre elaborado por OpenVault, proveedor de gestión de redes de banda ancha.

Esa diferencia llevó a una parte de los usuarios a justificar la medida de Starlink, en particular porque el servicio de internet satelital cuenta desde hace tiempo con una política de uso justo que advierte sobre la posibilidad de reducir velocidades para preservar la integridad de la red.

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Pese a esa justificación, los suscriptores afectados cuestionaron la falta de aviso previo y la ausencia de criterios claros antes de aplicar la restricción, lo que en muchos casos los obligó a buscar alternativas de conexión de alta velocidad que no siempre están disponibles en sus zonas.