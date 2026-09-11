¿Quiénes fueron las salvadoreñas que quedaron entre las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York?

Sus identidades figuran en el memorial de la Zona Cero, tras la ofensiva atribuida a Al Qaeda que causó 2.996 víctimas y dejó 2.753 fallecidos en el complejo del World Trade Center. (Imagen retomada de Diario El Mundo)

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Un cuarto de siglo ha pasado y la imagen de aquel atentado aún sigue marcando la vida de muchas familias que vieron caer, no solo dos edificios, sino la vida de sus seres queridos.

Las salvadoreñas Ana Gloria Pocasangre de Barrera y Elsy Carolina Osorio Oliva murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, una ofensiva de Al Qaeda que dejó 2,996 muertos y redefinió la política exterior de Estados Unidos durante las décadas siguientes.

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En el World Trade Center fallecieron 2,753 personas. De esos casos, 1,653 restos habían sido identificados y 1,100 continuaban sin reconocer, de acuerdo con las cifras oficiales difundidas tras los ataques.

Pocasangre tenía 49 años y viajaba en el vuelo 175 de United Airlines, uno de los cuatro aviones comerciales secuestrados aquella mañana. Había nacido en San Salvador en 1952, era empresaria y administraba negocios como la pupusería y restaurante “El Pipirín”, según Diario El Mundo.

Vivía con su esposo, Ernesto Barrera, tres de sus hijos y dos hijastros. Su familia la consideraba un sostén para sus cinco hermanos, a quienes también acompañaba con su trabajo.

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Osorio tenía 27 años, era ingeniera en informática y trabajaba como ingeniera junior de traducción para General Telecom, en el piso 83 de la Torre Norte. Nacida en El Salvador en 1974, había emigrado a Nueva York junto a su madre y sus hermanos en busca de mejores oportunidades.

Descrita como una persona amable y generosa, ayudaba económicamente a su familia, preparaba su boda y proyectaba comprar una vivienda para vivir con sus seres queridos. Durante la mañana del ataque logró llamar a su familia para advertirle sobre la explosión, pero quedó atrapada en el edificio antes de su derrumbe.

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Dos nombres en el memorial de la Zona Cero

Los nombres de Ana Gloria Pocasangre y Elsy Carolina Osorio están grabados en el Memorial del 11 de Septiembre, construido en la Zona Cero para honrar a las víctimas del mayor atentado de la historia de Estados Unidos.

Ana Gloria Pocasangre y Elsy Carolina Osorio quedaron entre las casi 3.000 víctimas de la tragedia en Nueva York, donde sus historias familiares y laborales siguen recordándose en la Zona Cero. (Imagen retomada de Diario El Mundo)

Al menos ocho centroamericanos murieron ese día. El mayor número de víctimas de la región identificadas en el listado corresponde a Honduras, con cuatro mujeres que trabajaban en las Torres Gemelas: Griselda Garo James, Claudia Martínez de Foster, Helen García Cook y Digna Alexandra Rivera de Constanza.

El portal de noticias, Centroamérica 360 también documentó dos víctimas de Guatemala: Juan Pablo Cisneros, de 23 años, y Rubén Solares, de 51, ambos empleados de Cantor Fitzgerald en la torre norte.

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La ofensiva fue ejecutada por 19 integrantes de Al Qaeda, que secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos impactaron contra las Torres Gemelas; otro fue dirigido contra el Pentágono, en Washington D. C., y el vuelo 93 de United Airlines cayó en Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros intentaran enfrentarse a los secuestradores.

La secuencia comenzó a las 8:46, cuando el primer avión chocó contra la Torre Norte. El segundo impactó contra la Torre Sur a las 9:03; el Pentágono fue atacado a las 9:39 y el vuelo 93 se estrelló a las 10:03.

La Torre Sur colapsó a las 9:59 y la Torre Norte se derrumbó a las 10:28. Más tarde también cayó el edificio 7 del World Trade Center.

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No hubo sobrevivientes en ninguno de los cuatro aviones. Entre las víctimas hubo pasajeros, tripulantes, trabajadores de las torres, personal del Pentágono, bomberos y policías.

El impacto militar y político de los ataques

La Administración Federal de Aviación ordenó el aterrizaje de todos los vuelos civiles en Estados Unidos mientras el Gobierno evacuaba edificios oficiales y colocaba a las Fuerzas Armadas en alerta. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, calificó los hechos como un atentado terrorista y, al final del día, las autoridades ya señalaban a Osama bin Laden y Al Qaeda como responsables.

Imagen de archivo que muestra las Torres Gemelas en llamas después del atentado del 11 de saptiembre de 2001 en Nueva York, EE.UU. EFE/JASON SZENES./Archivo

Los ataques impulsaron la estrategia estadounidense denominada “guerra contra el terror”. Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 y, dos años más tarde, inició la guerra de Irak.

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Esas decisiones prolongaron los conflictos en Oriente Medio y Asia Central y tuvieron consecuencias internacionales durante décadas.