Juli Poggio habló de las acusaciones de divismo en MasterChef Celebrity: “Es verdad”

La actriz explicó que necesita un espacio para cambiarse durante extensas grabaciones y rechazó las versiones sobre conflictos con la producción de Telefe (Video: Rumis)

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Juli Poggio confirmó que solicitó un camarín en Telefe, pero negó que el pedido estuviera vinculado con supuestos “aires de diva” o malos tratos hacia el personal del canal. La actriz y bailarina explicó que lo requirió para poder cumplir con una agenda que incluye grabaciones de MasterChef Celebrity y participaciones en otros programas.

La polémica surgió a partir de comentarios que circularon en SQP (América TV), donde Majo Martino aseguró que dentro de Telefe existían cuestionamientos hacia la exparticipante de Gran Hermano por su actitud. Poggio decidió responder públicamente y detalló el contexto de la situación.

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“Se dijo como rumor que yo estaba muy diva en Telefe y que la gente del canal ya no me soportaba”, señaló en Rumis (La Casa Streaming) la influencer al referirse a las versiones. La artista reconoció que hizo un pedido a la producción, aunque remarcó que obedecía a cuestiones prácticas. “Es verdad que pedí un camarín. Lo pedí para los días en que grabo MasterChef porque es todo el día, termina súper tarde y después me tengo que quedar a la reacción de Popstars”, explicó.

Juli Poggio negó tener “aires de diva” en Telefe y explicó por qué pidió un camarín durante las grabaciones (Maximiliano Luna)

Según contó, las jornadas de trabajo le impiden volver a su casa entre una actividad y otra. “No me da el tiempo para ir a mi casa, arreglarme, maquillarme y cambiarme la ropa”, sostuvo. Poggio también buscó despejar las interpretaciones sobre una posible exigencia de trato diferencial. “Pedí si me podían dar un camarín de los 50 que hay. Puede entrar gente, me da igual”, afirmó.

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Además, manifestó que lo que más le afectó fue la versión que cuestionaba su vínculo cotidiano con los trabajadores de Telefe. “Lo que más triste me puso fue que dijeran que no saludo o que no me quieren en el canal, porque es donde trabajé siempre, es como mi casa, conozco a todos y soy súper respetuosa”, expresó.

Para reforzar su postura, Poggio mencionó los proyectos que actualmente desarrolla en la señal. “Imaginate si no me soportan que me tienen en tres programas: Popstars, el noticiero y MasterChef Celebrity”, comentó entre risas. La joven también confirmó que habló con Yanina Latorre luego de que se difundieran los rumores.

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La exparticipante de Gran Hermano aseguró que el pedido respondió a sus extensas jornadas entre MasterChef Celebrity y Popstars

La nueva temporada de MasterChef Celebrity reunirá a 24 figuras del espectáculo, la música, el deporte, el periodismo y el streaming en la pantalla de Telefe. El ciclo volverá a estar conducido por Wanda Nara y tendrá como participantes a varias personalidades que llegarán al certamen con distintos niveles de experiencia en la cocina, entre ellas Juli Poggio.

El jurado estará integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana. La cocinera ocupará el lugar que dejó Donato de Santis tras la edición anterior, cuya final tuvo como ganador a Ian Lucas. De esta manera, el programa mantendrá su formato de competencia culinaria con desafíos individuales y eliminaciones semanales.

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Poggio defendió su vínculo con Telefe tras las versiones que circularon sobre un supuesto malestar dentro del canal

Para Poggio, el reality representará una nueva experiencia dentro de Telefe, luego de su paso por Gran Hermano y sus participaciones en contenidos del canal. Su incorporación también explica la exigencia de sus jornadas laborales, ya que debe combinar las grabaciones de MasterChef Celebrity con su presencia en la reacción de Popstars y otros compromisos de la señal.

El reality culinario promete una temporada con nombres fuertes integrado por Diego Ramos, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Paula Trápani, Hernán Coronel, L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Martita Fort, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles, Morena Beltrán, Martín “Campi” Campilongo, Pablo Giralt y Elizabeth “La Negra” Vernaci.

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