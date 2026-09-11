Las familias compran menos y cambian de marcas: cómo se modificó el consumo de alimentos

Las familias compran menos alimentos hacia fin de mes y priorizan productos de menor precio en los comercios de cercanía

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El ajuste en los hogares ya se refleja en la rutina de los comercios de cercanía. Hacia el final de cada mes, las compras se achican, las primeras marcas pierden lugar y algunos alimentos pasan a financiarse. En ese escenario, la alimentación familiar también cambia, con una mayor presencia de productos que rinden más y el recorte de otros de mayor precio.

Referentes del sector describieron ventas más bajas, compras pequeñas y una demanda concentrada en productos básicos, mientras los comercios enfrentan el alza de sus costos. En diálogo con Infobae Al Amanecer, Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), sostuvo que el consumo baja hacia la última parte de cada mes. “Cuando ya el 20 la gente empieza con esa compra hormiga, compra lo justo y necesario”, afirmó.

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Por su parte, Germán Romero, secretario del Centro de Almaceneros de Córdoba y director del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), informó una caída interanual de 8,5% en ventas por volumen. El registro reúne almacenes, carnicerías, verdulerías, panaderías, bodegas y fiambrerías.

Las familias ajustan sus compras y priorizan los alimentos básicos

La caída del consumo en almacenes responde a la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Los clientes compran cantidades menores, eligen productos de menor precio y postergan artículos que antes integraban su compra habitual. Savore afirmó que una familia afronta gastos que superan sus ingresos mensuales. Como ejemplo, calculó el costo de la leche para dos chicos. “Un litro de leche cuesta dos mil pesos. Dos chicos son cuatro mil. Multiplíquelo por 30 días”.

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El dirigente bonaerense estimó que ese gasto alcanza los $120.000 mensuales solo por leche. También recordó que el cálculo de ingresos necesarios para una familia no incluye el alquiler.

Los hogares concentran sus compras en arroz, fideos, yerba, leche y otros productos de la canasta básica (Captura de video)

En tanto, Romero señaló que la retracción comercial se extiende desde hace 11 meses en Córdoba. Anticipó que una comparación con meses de ventas bajas puede reducir el porcentaje de caída, sin que eso implique una mejora del consumo.

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Las familias compran más arroz, fideos, yerba, leche y otros productos de la canasta básica. Esos artículos dejan márgenes menores a los comercios que las bebidas, los fiambres, las gaseosas u otros productos.

Menos carne, lácteos, frutas y verduras en la compra familiar

Los almaceneros describieron un cambio gradual en la composición de las compras. Romero indicó que los hogares primero dejaron las primeras marcas y luego redujeron productos con mayor precio, entre ellos carne vacuna, carne de cerdo y lácteos. “La carne vacuna” perdió consumo, según Romero. El secretario del Centro de Almaceneros de Córdoba agregó que la carne de cerdo también cayó, pese a un repunte previo, mientras el pollo ganó espacio en la compra familiar.

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El reemplazo no alcanza a compensar toda la reducción en proteínas animales, de acuerdo con el dirigente cordobés. También mencionó una menor compra de frutas, verduras de hoja verde y lácteos.

Al mismo tiempo sostuvo que los hogares aumentaron el consumo de papa, arroz y fideos porque esos alimentos aportan mayor saciedad. Aclaró que no ejerce como profesional de la alimentación, aunque afirmó que mantiene diálogo con especialistas del área.

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Las familias relegan primeras marcas y reducen la compra de carne vacuna, carne de cerdo, lácteos, frutas y verduras (Captura de video)

El referente del IETSE dijo que algunas familias recortan porciones y eliminan comidas diarias. “Mayoritariamente es la cena”, afirmó. Según su descripción, algunos hogares la reemplazan con una merienda tardía e insuficiente.

Aumentos de precios y reemplazo de primeras marcas

Asimismo, Savore afirmó que los aumentos continúan en distintos rubros alimentarios y de consumo cotidiano. Mencionó subas en lácteos, galletitas, aceites, productos de limpieza y artículos de higiene personal.

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El vicepresidente de FABA detalló aumentos mensuales en lácteos que oscilaron entre 2,5% y 4%. Según su cálculo, la suba acumulada del rubro rondó 17% en el período que describió. También señaló un incremento superior al 5% en galletitas durante el mes anterior. Sobre el aceite, dijo que el producto mostró aumentos que dificultan su compra para muchos clientes.

Savore explicó que las primeras marcas quedan más tiempo en las góndolas por su precio. Los almacenes buscan alternativas entre pymes para sostener la oferta y dar opciones de menor valor a sus clientes.

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“Hay mucha mercadería de primera marca que se queda en la góndola”, dijo Savore. El dirigente afirmó que los comercios sustituyen esos artículos con productos de pymes, que ocupan más espacio en sus negocios.

Los aumentos en lácteos, galletitas, aceites, limpieza e higiene personal empujan cambios en el consumo de alimentos (Imagen ilustrativa Infobae)

Financiamiento de alimentos y presión sobre los comercios

Romero informó que 77% de las familias financió alimentos durante agosto, según el último informe de coyuntura económica y social de su institución. Una parte usó tarjetas de crédito y otra recurrió al fiado.

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El dirigente cordobés indicó que cerca de la mitad de ese financiamiento correspondió a tarjetas de crédito. El 47% utilizó el fiado, una modalidad que, según explicó, también alcanzó a familias con tarjetas agotadas.

“El fiado” pasó a reflejar dificultades para comprar alimentos, sostuvo Romero. El secretario señaló que esta forma de financiamiento incluye a personas fuera del sistema financiero y a hogares que agotaron otros recursos.

Los comercios también enfrentan costos operativos más altos. Romero afirmó que el costo de la energía eléctrica se cuadruplicó en dos años y que muchos locales ya redujeron gastos, incluso en mano de obra.

El referente cordobés advirtió que algunos titulares evalúan alquilar, vender o cerrar sus negocios. Dijo que ya observa cierres en Córdoba y anticipó más casos hacia fin de año si persisten las bajas ventas.

Los almacenes buscan sostenerse con márgenes menores

Savore señaló que los almacenes bonaerenses aún no registran cierres entre los clientes consultados por la Confederación General Almacenera Nacional. La entidad realiza relevamientos mediante preventistas en varias provincias. El dirigente mencionó consultas en Buenos Aires, Catamarca, San Luis y Tierra del Fuego. Según Savore, los preventistas reportaron que sus carteras de clientes todavía no mostraban cierres comerciales.

El vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional atribuyó esa situación a la venta de alimentos. Explicó que los comercios pueden sostener parte de su actividad mediante productos alternativos y una oferta adaptada a cada cliente.

Savore remarcó que los almacenes dependen de la capacidad de compra de sus vecinos. “Somos un espejo de nuestros clientes”, afirmó. Si las familias llegan con dinero al final del mes, los comercios venden más.

El dirigente señaló que los almaceneros ajustan la rentabilidad de cada producto según el precio que sus clientes pueden pagar. “Todo vuelve al negocio”, dijo Savore, al describir que los comerciantes destinan sus ingresos a sostener la actividad.

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