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Claudia Villafañe se sinceró al hablar de su trabajo en televisión: “Al principio tenía miedo”

La Tata habló de sus primeras inseguridades al llegar a La cocina rebelde luego de su sorpresivo triunfo en MasterChef Celebrity

Claudia Villafañe, conocida como "Tata", preparando y presentando una receta de falda braseada a la cerveza con puré de cabutia
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La revelación de Claudia Villafañe en La cocina rebelde puso el foco en el temor con el que llegó a la televisión. Frente a Jimena Monteverde y Coco Carreño, La Tata contó que sus primeras apariciones en un ciclo le generaban inseguridad porque no tenía experiencia previa en ese terreno.

La pregunta que disparó su respuesta fue simple: Monteverde quiso saber si disfrutaba estar en el programa. Villafañe respondió que sí y explicó que, con el correr de las emisiones, encontró un espacio donde puede cocinar, conversar y mostrarse con mayor soltura.

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Claudia confesó que al principio tuvo miedo de participar en televisión porque nunca había hecho un programa. Con el tiempo, afirmó que se siente “cómoda y muy agradecida” por estar allí, pese a no definirse como chef y vincular su experiencia con la cocina cotidiana de su casa.

La charla ocurrió luego de que Villafañe presentara su propuesta gastronómica: falda a la cerveza con puré de cabutia. Después de escuchar la descripción del plato, Monteverde le preguntó si la pasaba bien dentro del ciclo.

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Tres personas en un estudio de cocina de televisión, mientras dos mujeres se abrazan detrás de una mesada con platos preparados
El abrazo de Claudia Villafañe y Jimena Monteverde en La cocina rebelde

La respuesta de La Tata fue inmediata. “¡Ay, yo la paso muy bien, la paso genial!”, dijo antes de referirse al nerviosismo que sintió cuando comenzó a participar de la televisión. El contraste entre esa respuesta y la confesión posterior ordenó el intercambio: hoy disfruta el lugar que ocupa, aunque al inicio no lo vivió con la misma seguridad.

Villafañe expresó el motivo de ese temor con una frase directa: “Tenía miedo al principio”. Luego precisó que esa sensación estaba ligada a no haber formado parte antes de “un programa de nada”, al margen de ganar la primera temporada de MasterChef Celebrity Argentina en 2021.

La declaración ubicó su experiencia dentro de un aprendizaje personal. No habló de una formación televisiva ni de antecedentes profesionales frente a cámara: “Me dieron un lugar acá no siendo chef”. Su relato se concentró en el paso inicial hacia un formato que hasta entonces no conocía.

Cinco personas permanecen detrás de una mesada de cocina con platos de comida, ollas y utensilios en un estudio de televisión
Claudia Villafañe participa junto al elenco en el programa de televisión La cocina rebelde frente a varios platos preparados.

La Tata vinculó su presencia con dos antecedentes: haber participado en un programa de cocina y cocinar todos los días en su casa. Para ella, ese hábito doméstico y el cariño que pone en cada preparación son la base de lo que puede aportar frente a las cámaras.

Tras el intercambio sobre su comodidad, Monteverde dio paso a la degustación. “Y ahora vamos a probar, chicos, la falda de La Tata”, anunció para ordenar el siguiente momento de la emisión.

La frase llevó otra vez la atención al plato. La conversación dejó de centrarse en el miedo inicial y pasó a la comida que Villafañe había preparado para compartir con Monteverde, Carreño y el resto de quienes estaban presentes.

Tres personas permanecen de pie en una cocina de televisión frente a un mostrador con platos, cuencos y utensilios
Claudia Villafañe sirve un plato de falda a la cerveza junto a Coco Carreño y Jimena Monteverde en La cocina rebelde

Antes de emplatar, Villafañe aprovechó el espacio para enviar un saludo. Le mandó “un beso muy grande” a Adriana, una amiga a quien presentó como una mamá del colegio. La Tata contó que suele llamarla después de que ella aparece en el programa. Según relató, su amiga le comenta que vio la emisión y elogia lo que preparó durante la jornada.

Villafañe reprodujo el tipo de mensaje que recibe: “Ay, amiga, te vi, qué rico lo que cocinaste”. La anécdota no quedó solo en el elogio a los platos. También explicó que esas preparaciones generan pedidos dentro de su grupo.

De acuerdo con el relato, la hija de Adriana le pide que cocine por la noche aquello que vio preparar a La Tata en televisión. Villafañe lo expresó con humor al decir que la joven la “está taladrando” para que haga la receta.

Un plato ovalado blanco contiene trozos de carne con salsa y hierbas junto a una porción de puré naranja
El plato de falda a la cerveza con puré de cabutia preparado por Claudia Villafañe en La cocina rebelde

Cuando llegó el momento de emplatar, Monteverde volvió a intervenir con una broma. Miró la escena y dijo que se había armado “La Tata Catering”, como si la preparación pudiera convertirse en un servicio para eventos. Una prueba más de una mujer que se ganó un lugar en la televisión luego de su irrupción en el reality y en el que se siente cada vez más a gusto.

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