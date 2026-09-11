Teleshow

Ludovico Di Santo habló del bullying que sufrió por su nombre y reveló por qué eligió uno particular para su hijo

El actor recordó en Otro Día Perdido los apodos que recibió en la escuela y contó cómo esas experiencias moldearon su carácter

Guardar

Durante su visita a Otro Día Perdido (Eltrece), Ludovico Di Santo decidió abrir la puerta de su intimidad y recordó las burlas y los apodos que recibió durante su infancia en la escuela a causa de su nombre. En ese marco, el artista explicó que esa experiencia forjó su temperamento e incluso influyó en la elección que hizo para su hijo. El actor habló del tema durante una conversación con Mario Pergolini y Agustín Rada.

La charla se inició a partir de una observación de Mario Pergolini, quien vinculó el nombre del actor con las dificultades que puede generar una denominación poco habitual en el ámbito escolar. “Cuando uno se llama Ludovico, yo decía en el comienzo del programa, cuando te das cuenta en quinto, en sala de cinco, ya se te empieza a complicar el panorama”, planteó el conductor.

PUBLICIDAD

Pergolini insistió en que los primeros años de vida de Ludovico Di Santo podían haber sido complejos. “Los diez primeros años habrán sido complicados, ¿sí o no?”, le preguntó. El actor respondió con ironía: “Alguna gracia tiene que tener”.

Ante la consulta de Agustín Rada sobre cómo lo llamaban sus compañeros, Di Santo dio una lista que dejó en evidencia que las cargadas excedían cualquier juego de palabras con su nombre. “¿Querés que empiece? Gorda, pitufina, gelatina”, enumeró.

PUBLICIDAD

Ludovico Di Santo recordó los apodos que recibió de chico por su nombre
Ludovico Di Santo recordó los apodos que recibió de chico por su nombre

Rada le señaló que esos sobrenombres no tenían relación con Ludovico. El intérprete coincidió y explicó que, según su experiencia, llevar un nombre que se aparta de los más comunes lo exponía a bromas constantes. “Y no, con ese nombre te ponen apodos de todo el tiempo. Ludo, boludo, che, bol... Pasé todo”, afirmó.

El artista no precisó situaciones concretas ni fechas de esos episodios, pero describió las respuestas que encontraba frente a las burlas. “O sea que empezás a pelear o a tener alguna gracia o a hablar”, sostuvo. Así, vinculó esas reacciones con la necesidad de hacerse lugar dentro de un entorno en el que su nombre atraía comentarios.

Para Pergolini, atravesar esa clase de situaciones en la niñez puede terminar por moldear a una persona. “Pero yo digo que te forma. Un nombre como ese te termina formando”, consideró el conductor. Di Santo estuvo de acuerdo con esa lectura y respondió: “Sí, sí, sí, por supuesto”.

Ludovico Di Santo como Antonio De La Rúa
Ludovico Di Santo como Antonio De La Rúa

Luego, profundizó en la idea de que el nombre tuvo consecuencias en su forma de vincularse. “Para bien o para mal, no pasás desapercibido. Entonces, alguna gracia tenés que empezar a tener”, expresó. La frase resumió la manera en que el actor interpreta hoy una experiencia que en su infancia estuvo atravesada por los apodos.

Durante el intercambio, Pergolini también quiso saber si Di Santo conocía el motivo por el que sus padres habían elegido llamarlo así. El actor contó que sí se lo preguntó a su padre y que la respuesta fue sencilla: “A mi viejo le gustó y a mí también me gustó siempre”.

Lejos de rechazar esa elección familiar, aclaró que nunca sintió que hubiera preferido un nombre convencional. “Nunca tuve como: ‘¿Por qué no me pusiste José?’. No”, señaló en Otro Día Perdido.

El nombre que eligió para su hijo

La conversación derivó entonces en su propia paternidad. Di Santo reveló que tiene un hijo llamado Filipo, otro nombre que generó una broma de Rada. “Ya es de familia. Son unos hijos de p... todos, claro”, lanzó el humorista.

El actor recogió el comentario y volvió sobre la idea que había planteado acerca de su infancia. “Forja el carácter, señores. Forja el carácter”, respondió entre risas. Con esa frase, Di Santo explicó el sentido que le encuentra a haber elegido Filipo para su hijo, después de haber crecido con un nombre que, según relató, lo convirtió en blanco de bromas escolares.

Temas Relacionados

Otro día perdidoMario PergoliniBullyingLudovico Di Santo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Extraño a mi hermano”: el conmovedor mensaje de Victoria Bernardi en el Día de la Prevención del Suicidio

La cantante y actriz compartió una foto familiar y contó que decidió hablar tras años de silencio y de canalizar el duelo en obras propias. Su emocionante reflexión

“Extraño a mi hermano”: el conmovedor mensaje de Victoria Bernardi en el Día de la Prevención del Suicidio

Lali Espósito presentó el primer trailer de Glaxo, la película que competirá en el Festival de Cine de San Sebastián

La actriz compartió imágenes del film de Benjamín Naishtat, basado en la novela de Hernán Ronsino, que se estrenará en el Festival de Toronto. “Qué emoción”, palpitó

Lali Espósito presentó el primer trailer de Glaxo, la película que competirá en el Festival de Cine de San Sebastián

La curiosa respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron si tiene más plata que Juana Tinelli

La conductora de Blender pasó por comparaciones entre figuras del espectáculo y el deporte, eligió entre Taylor Swift, Lionel Messi y Wanda Nara, y dejó una de las salidas más comentadas del programa

La curiosa respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron si tiene más plata que Juana Tinelli

Fernanda Iglesias contó su decisión de pasar por el quirófano: “Me las quiero sacar porque me molestan”

La periodista habló en el ciclo de su intención de hacerse un retoque estético

Fernanda Iglesias contó su decisión de pasar por el quirófano: “Me las quiero sacar porque me molestan”

Juana Viale reemplaza a Mirtha Legrand en su mesaza y Andy Kusnetzoff recibe visitas: los invitados del fin de semana

Con la diva internada por un cuadro respiratorio bronquial, su nieta conducirá La Noche de Mirtha y el almuerzo del domingo en Eltrece, mientras Podemos Hablar presenta a un grupo heterogéneo por Telefe

Juana Viale reemplaza a Mirtha Legrand en su mesaza y Andy Kusnetzoff recibe visitas: los invitados del fin de semana

AMÉRICA

Lanzan en Panamá plataformas para la transformación y modernización digital del sistema de salud

Lanzan en Panamá plataformas para la transformación y modernización digital del sistema de salud

Las exportaciones de Guatemala crecerían solo 3% en 2026, según AGEXPORT

La película ´”Chichero” representará a Panamá en los Premio Goya 2027

Niño de siete años murió tras ataque a balazos contra un vehículo en Costa Rica: su padre y una mujer resultaron heridos

El Salvador se prepara para cuatro días de mareas vivas: madrugada y tarde con picos y más arena expuesta

MALDITOS NERDS

Konami moderniza ‘Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3′ para consolas Nintendo y PC

Konami moderniza ‘Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3′ para consolas Nintendo y PC

Electronic Arts confirma ‘It Takes Two’ para Nintendo Switch 2 con juego cruzado

‘El amor de tu vida’ presenta su tráiler con Margaret Qualley y Aaron Pierre

Nintendo revela ‘Onyx: The Dark Grip’, el nuevo terror 2,5D de Bloober Team

Dave the Diver llega a 10 millones de copias y su DLC supera el millón

DEPORTES

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

El hondureño Mauricio Dubón llega a los 50 jonrones en las Grandes Ligas

El Tribunal de Disciplina hizo oficial el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: el primer paso que dio

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

“De chiquito era de River”: un multicampeón con Boca reveló la disputa familiar que lo convirtió en hincha del Xeneize