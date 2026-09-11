Ludovico Di Santo habló del bullying que sufrió por su nombre y reveló por qué eligió uno particular para su hijo

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Durante su visita a Otro Día Perdido (Eltrece), Ludovico Di Santo decidió abrir la puerta de su intimidad y recordó las burlas y los apodos que recibió durante su infancia en la escuela a causa de su nombre. En ese marco, el artista explicó que esa experiencia forjó su temperamento e incluso influyó en la elección que hizo para su hijo. El actor habló del tema durante una conversación con Mario Pergolini y Agustín Rada.

La charla se inició a partir de una observación de Mario Pergolini, quien vinculó el nombre del actor con las dificultades que puede generar una denominación poco habitual en el ámbito escolar. “Cuando uno se llama Ludovico, yo decía en el comienzo del programa, cuando te das cuenta en quinto, en sala de cinco, ya se te empieza a complicar el panorama”, planteó el conductor.

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Pergolini insistió en que los primeros años de vida de Ludovico Di Santo podían haber sido complejos. “Los diez primeros años habrán sido complicados, ¿sí o no?”, le preguntó. El actor respondió con ironía: “Alguna gracia tiene que tener”.

Ante la consulta de Agustín Rada sobre cómo lo llamaban sus compañeros, Di Santo dio una lista que dejó en evidencia que las cargadas excedían cualquier juego de palabras con su nombre. “¿Querés que empiece? Gorda, pitufina, gelatina”, enumeró.

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Ludovico Di Santo recordó los apodos que recibió de chico por su nombre

Rada le señaló que esos sobrenombres no tenían relación con Ludovico. El intérprete coincidió y explicó que, según su experiencia, llevar un nombre que se aparta de los más comunes lo exponía a bromas constantes. “Y no, con ese nombre te ponen apodos de todo el tiempo. Ludo, boludo, che, bol... Pasé todo”, afirmó.

El artista no precisó situaciones concretas ni fechas de esos episodios, pero describió las respuestas que encontraba frente a las burlas. “O sea que empezás a pelear o a tener alguna gracia o a hablar”, sostuvo. Así, vinculó esas reacciones con la necesidad de hacerse lugar dentro de un entorno en el que su nombre atraía comentarios.

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Para Pergolini, atravesar esa clase de situaciones en la niñez puede terminar por moldear a una persona. “Pero yo digo que te forma. Un nombre como ese te termina formando”, consideró el conductor. Di Santo estuvo de acuerdo con esa lectura y respondió: “Sí, sí, sí, por supuesto”.

Ludovico Di Santo como Antonio De La Rúa

Luego, profundizó en la idea de que el nombre tuvo consecuencias en su forma de vincularse. “Para bien o para mal, no pasás desapercibido. Entonces, alguna gracia tenés que empezar a tener”, expresó. La frase resumió la manera en que el actor interpreta hoy una experiencia que en su infancia estuvo atravesada por los apodos.

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Durante el intercambio, Pergolini también quiso saber si Di Santo conocía el motivo por el que sus padres habían elegido llamarlo así. El actor contó que sí se lo preguntó a su padre y que la respuesta fue sencilla: “A mi viejo le gustó y a mí también me gustó siempre”.

Lejos de rechazar esa elección familiar, aclaró que nunca sintió que hubiera preferido un nombre convencional. “Nunca tuve como: ‘¿Por qué no me pusiste José?’. No”, señaló en Otro Día Perdido.

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El nombre que eligió para su hijo

La conversación derivó entonces en su propia paternidad. Di Santo reveló que tiene un hijo llamado Filipo, otro nombre que generó una broma de Rada. “Ya es de familia. Son unos hijos de p... todos, claro”, lanzó el humorista.

El actor recogió el comentario y volvió sobre la idea que había planteado acerca de su infancia. “Forja el carácter, señores. Forja el carácter”, respondió entre risas. Con esa frase, Di Santo explicó el sentido que le encuentra a haber elegido Filipo para su hijo, después de haber crecido con un nombre que, según relató, lo convirtió en blanco de bromas escolares.

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